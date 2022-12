Verluste im Ukraine-Krieg: Von der Leyen nennt irritierende Zahl – dann muss EU-Kommission Video löschen

Von: Hannes Niemeyer

100.000 tote Ukraine-Soldaten im Krieg? Ein Satz von Ursula von der Leyen verwirrt Kiew. Die EU-Kommission löscht daraufhin das betreffende Video.

Brüssel – Dass der Ukraine-Krieg eine blutige Angelegenheit ist, ist klar. Unklar ist jedoch, wie hoch die Verluste auf beiden Seiten in den kämpferischen Auseinandersetzungen sind. Besonders die Ukraine veröffentlicht häufig Zahlen zu gefallenen Soldaten auf russischer Seite. Unabhängig überprüfen und bestätigen lassen sich die Todeszahlen allerdings nicht. Umso irritierender wirkt daher nun eine Aussage von Ursula von der Leyen. Die Sätze sorgen offenbar sogar in der Ukraine für Kopfschütteln.

Verluste im Ukraine-Krieg: Video von Ursula von der Leyen verwirrt Kiew

In einer Ansprache, die auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht wurde, sprach die EU-Kommissionspräsidentin von über 100.000 getöteten ukrainischen Militärangehörigen sowie von geschätzt 20.000 toten Zivilisten. Die Aussagen von der Leyens sorgen besonders in der Ukraine für Irritation. Gegenüber dem ukrainischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen hob Präsidentensprecher Serhij Nykyforow am Mittwoch hervor, dass nur der Oberkommandierende der Streitkräfte, der Verteidigungsminister oder der Präsident belastbare Zahlen über die Verluste veröffentlichen können.

Präsident Wolodymyr Selenskyj werde offizielle Daten publik machen, „wenn der richtige Moment“ gekommen sei, da das eine sensible Information sei. Kiew habe bereits in Brüssel angefragt, woher von der Leyen ihre Informationen habe, so Nykyforow.

Ursula von der Leyen sprach über Verluste im Ukraine-Krieg – und irritiert die Ukraine. © Philipp von Ditfurth / dpa

Auch ein Armeesprecher wollte am Mittwoch keine konkreten Angaben machen. „Wir können diese Ziffer nicht bestätigen und betonen, dass die Verluste der ukrainischen Armee dienstliche Informationen sind, die unter die Geheimhaltung fallen“, sagte Bohdan Senyk dem Onlineportal Ukrajinska Prawda. Gleichzeitig sagte er, dass Kiew es begrüße, wenn die durch von der Leyen gemachten Angaben dabei helfen würden, die für den Krieg Verantwortlichen in Russland vor Gericht zu stellen.

100.000 tote Ukraine-Soldaten? Von der Leyen spricht über Verluste – und die EU-Kommission löscht das Video

Besonders brisant: Die Aufzeichnung der Rede wurde am Mittwoch schließlich vom offiziellen Twitter-Profil von der Leyens gelöscht und durch ein neues Video der Rede ersetzt. Dieses jedoch fiel deutlich kürzer aus, die umstrittene Verluste-Passage war nicht mehr enthalten. Dana Spinant, Pressesprecherin der EU-Kommission postete das verkürzte Video auf Twitter und bedankte sich für die vielen Personen, die auf die „Ungenauigkeit bezüglich der Zahlen“ aufmerksam gemacht hätten.

Laut Spinant sollte sich die „verwendete Schätzung aus externen Quellen auf die Verluste, beispielsweise sowohl auf Getöete als auch auf Verletzte beziehen und die brutalität Russlands zeigen“.

Vor knapp drei Wochen hatte US-General Mark Milley die ukrainischen Verluste an Toten und Verwundeten auf rund 100.000 Soldaten geschätzt. Die Ukraine wehrt seit Ende Februar eine russische Invasion ab. Angaben zu eigenen Verlusten machen beide Seiten selten.

Im Krieg sind aber offenbar auch die Verluste auf Seiten der Russen hoch. Den Kreml-Chef bringt das demnach in Bedrängnis. Russische Analysten sehen bereits einen „verzweifelten“ Putin. Im Propaganda-Staats-TV wird derweil mit einem Angriff auf Berlin gedroht. (han/dpa)