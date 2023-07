„Der Portier wurde fast erwürgt“: Wagner-Söldner drehen beim Fronturlaub in Ferienhotels durch

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Genießt mit seinen Söldnern einen schlechten Ruf: Wagner-Boss Jewgeni Prigoschin. © Uncredited/dpa

Gewalt und Chaos: Die Söldner der Wagner-Gruppe mieten sich in Krasnodar in Hotels ein – und verbreiten Angst und Schrecken. Ihre Brutalität ist berüchtigt.

Krasnodar – Die Söldner der Wagner-Gruppe sind schon lange für ihre Gewalt, Schlägereien und Drohungen bekannt. Nun erlebt eine ganze Urlaubsregion die Auswirkungen, da sich anscheinend viele ehemalige Kämpfer der Privatarmee von Jewgeni Prigoschin nach ihrer vorübergehenden Absetzung im Ukraine-Krieg in Hotels in der russischen Stadt Krasnodar einmieten – um dort während ihres Fronturlaubs ihren Frust auszuleben.

Ukraine-News: Video aufgetaucht – Wagner-Gruppe randaliert in Krasnodar

Ein News-Video, das in den sozialen Medien kursiert und von dem ukrainischen Regierungsberater Anton Geraschenko veröffentlicht wurde, dokumentiert die Zustände in dem Ferienort. Die aufgezeichneten Szenen zeigen angeblich Mitglieder der Wagner-Gruppe, die untereinander Kämpfe organisieren, Anwohner attackieren und das Hotelpersonal in Krasnodar angreifen.

Ein Mitarbeiter eines Hotels, der von der russischen Astra Media Group zitiert wurde, beschreibt die Lage folgendermaßen: „Sie beginnen morgens um sieben Uhr zu trinken, haben Vergnügen mit Prostituierten und ihre Zimmer sind in einem unhaltbaren Zustand.“ Er erzählt auch von einem Vorfall, bei dem ein Söldner der Wagner-Gruppe das Hotelpersonal angegriffen haben soll: „Ein Portier wurde beinahe von einem Gast aus den Reihen der Wagner-Kämpfer erwürgt. Der Gast dachte, der Portier habe ihm Geld gestohlen, obwohl es sich tatsächlich im Zimmersafe befand. Es gab auch einen Fall, bei dem ein Söldner auf dem Bett urinierte, und das Zimmermädchen weigerte sich, dies zu reinigen.“

Es ist schwer zu bestätigen, ob das Video und die Anschuldigungen authentisch sind, da eine unabhängige Überprüfung im Ukraine-Krieg fast unmöglich ist. Dennoch sind die Kämpfer der Wagner-Gruppe, die einst von Jewgeni Prigoschin gegründet und geführt wurde, für ihre extreme Brutalität bekannt. Während des eineinhalbjährigen Einsatzes im Ukraine-Krieg waren sie in harten Schlachten wie um das Asow-Werk in Mariupol oder Bachmut involviert.

Zombies mit Vorschlaghammer: Wagner-Söldner von Prigoschin für Brutalität bekannt

In den Kämpfen zeigten sie wenig Gnade. Kommandeure schickten ihre Kämpfer im Ukraine-Krieg unter Drogeneinfluss wie Zombies in den Kampf, und es kam sogar vor, dass sie sich gegenseitig mit einem Vorschlaghammer erschlugen. Um ihre Verluste auszugleichen, rekrutierte die Prigoschin-Truppe Strafgefangene als neue Söldner, was die Situation nicht verbesserte. Viele Militärbeobachter warnten damals davor, dass diese Häftlinge nach ihrem Einsatz an der Front zu einem Problem für die russische Gesellschaft werden könnten. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte den Wagner-Häftlingen die Freiheit im Gegenzug für ihren Kriegsdienst versprochen – per Dekret.

Die Erlebnisse an der Front scheinen die Soldaten zunehmend brutal zu machen. Kürzlich berichtete die russische Online-Zeitung The Insider über die Bordelle im ukrainisch-russischen Grenzgebiet, in denen viele Prostituierte über die gewalttätigen Soldaten der russischen Armee klagten.

Es wird berichtet, dass die Wagner-Söldner nun in die reguläre Armee Russlands integriert werden sollen, da sie bei Putin in Ungnade gefallen sind. Der einstige enge Verbündete, Söldner-Boss Prigoschin, geriet mit Putin in Streit über Rekruten und Waffen, was schließlich zu einem vermeintlichen Aufstand der Söldner führte. Dieser wurde jedoch unter Vermittlung von Belarus-Machthaber Alexander Lukaschenkow gestoppt.

Polen, Afrika, Belarus: Nach der Meuterei gibt es viele Gerüchte über die Wagner-Gruppe

Prigoschin und zahlreiche seiner Kämpfer sollen sich möglicherweise im Exil in Belarus befinden. Es herrscht viel Spekulation darüber, ob die Gruppe weiterhin aktiv ist, ihr Anführer lebt oder tot ist oder ob seine Truppe noch immer Aufträge ausführt. Es gibt Vermutungen, dass die Söldner nach wie vor die Interessen Russlands in Afrika verteidigen oder möglicherweise von Belarus aus Angriffe auf die Ukraine oder sogar Polen planen könnten. Eine definitive Bestätigung dafür liegt aber nicht vor. (jkf)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Jens Kiffmeier sorgfältig überprüft.