Wagner-Truppe in Auflösung: Russland lässt bald die Strafgefangenen frei

Von: Michelle Brey

Im Ukraine-Krieg kämpften Strafgefangene als Söldner für Prigoschins Wagner-Gruppe. (Symbolbild) © Uncredited/dpa

Wagner-Boss Prigoschin rekrutierte Häftlinge für den Krieg in der Ukraine. Viele von ihnen warten auf ihre Begnadigung.

Moskau - Bei der Eroberung der umkämpften Stadt Bachmut im Ukraine-Krieg spielten Ex-Häftlinge, kämpfend für die Söldnertruppe Wagner, eine ausschlaggebende Rolle. Nun sollen sie einem Bericht zufolge freigelassen werden. So hatte es ihnen Russlands Präsident Wladimir Putin im Gegenzug für ihren Kriegsdienst versprochen - per Dekret.

Ukraine-News: Russland lässt wohl bald Häftlinge frei - sie kämpften für Prigoschins Söldnertruppe Wagner

Informationen der unabhängigen russischen Seite iStories sollen alle ehemaligen Häftlinge unter den Wagner-Söldnern nach Hause entlassen werden. Das habe das Kommando der Wagner-Gruppe beschlossen. Dieses unterliegt Jewgeni Prigoschin. Viele der Verurteilten sollen in Hotels in der russischen Stadt Anapa (Region Krasnodar) auf ihre Begnadigung warten.

Dabei soll es sich um bis zu 400 Ex-Häftlinge handeln. Bevor sie nach Hause geschickt werden könnten, sollen sie jedoch laut Bericht einige Papiere erhalten. iStories bezieht sich dabei auf Informationen eines Verwandten eines Wagner-Söldners. Demnach bekommen die ehemaligen Strafgefangenen:

Dokument über Freilassung beziehungsweise Begnadigung

Bestätigung über die Teilnahme an dem „speziellen Militäreinsatz“, wie der Ukraine-Krieg in Russland genannt wird

Reisepass

Militärische Auszeichnungen

Medizinische Atteste

Bis zu 20.000 Häftlinge aus Russland im Ukraine-Krieg gestorben

Nach Einschätzung britischer Militärexperten sind bis zu 20.000 der von der Söldnergruppe Wagner für den Ukraine-Krieg in russischen Gefängnissen rekrutierte Kämpfer innerhalb weniger Monate getötet worden. Das geht aus dem Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums am Freitag (21. Juli) hervor. Demnach wurden bei dem als „Projekt K“ bezeichneten Anwerbe-Programm mindestens 40.000 Mann rekrutiert.

Erst durch den Zuwachs der Häftlinge sei Wagner zu der mächtigen Organisation geworden, die im Juni in dem kurzlebigen Aufstand die Autorität Putins infrage stellte. Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, bot Prigoschin anschließend Zuflucht an und sagte, die belarussische Armee werde von der Kampferfahrung der Wagner-Kommandeure profitieren. Die Söldner wurden vor die Wahl gestellt, ebenfalls nach Belarus zu gehen, sich der regulären russischen Armee anzuschließen oder nach Hause zurückzukehren. Laut iStories sollen die rund 400 Ex-Häftlinge in Anapa nicht an dem Wagner-Aufstand in Russland beteiligt gewesen sein.

Britischer Geheimdienst: Ex-Häftlinge sollen Wagner-Dienst beenden

Auch dem britischen Geheimdienst zufolge sollen wohl in den kommenden Tagen die letzten Ex-Häftlinge ihre Dienstzeit bei Wagner beenden. Eine erhebliche Zahl der begnadigten Verurteilten dürften aber nach Einschätzung der Briten im Dienst der Söldnertruppe bleiben. Laut einem Söldner-Verwandten, der gegenüber iStories sprach, müssten die Kämpfer allerdings zuvor 14 bis 45 Tage Urlaub zu Hause machen. Eine Vertragsverlängerung mit Prigoschins Gruppe wäre eine Option. Die Häftlinge könnten dann nach Weißrussland oder Afrika gehen.

Indes verbreiten die Häftlinge in der Region Krasnodar offenbar Gewalt und Chaos. Berichte über Vorfälle mit den Wagner-Söldnern in Ferienhotels wurden publik. Der Krieg setzt sich währenddessen auch ohne die Wagner-Truppe fort. Die Ukraine beklagt russische Kriegsverbrechen. (mbr)