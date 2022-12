Ukraine: Nur noch knapp über 50 Prozent sind für ein orthodoxes Weihnachtsfest

Kleine Mitglieder der Nationalen Pfadfinderorganisation halten Kerzen mit dem Bethlehem-Feuer während einer Zeremonie zur Übergabe an Priester der ukrainisch-orthodoxen Kirche in der St. Michailowski-Kathedrale im Zentrum von Kiew. © IMAGO/Oleksii Chumachenko

Weniger Ukrainer und Ukrainerinnen sind für eine Beibehaltung des orthodoxen Weihnachtsdatums.

Kiew - 55 Prozent der Ukrainer wollen weiterhin traditionell ausschließlich am 7. Januar feiern, wie aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage der Ratinggroup hervorgeht. 2021 waren es noch 71 Prozent. Der Anteil derjenigen, die Weihnachten nur am 25. Dezember feiern wollen, stieg demnach von vier auf elf Prozent.

Gesunken ist der Befragung zufolge auch der Anteil der Ukrainer, die gegen den 25. Dezember als Weihnachtsfeiertag sind. Nur noch ein knappes Drittel statt 58 Prozent wie im Vorjahr sei dagegen. Die telefonisch durchgeführte Umfrage berücksichtigte jedoch nur Ukrainer in den von der Regierung kontrollierten Gebieten.

Die orthodoxen und die griechisch-katholische Kirche der Ukraine feiern bisher das Weihnachtsfest traditionell nach dem alten julianischen Kalender am 7. Januar. Seit 2017 sind sowohl der 25. Dezember als auch der 7. Januar arbeitsfreie Feiertage in der Ukraine. Die 2019 mit staatlicher Hilfe gegründete Orthodoxe Kirche der Ukraine hatte im Oktober angekündigt, in diesem Jahr Gottesdienste auch am 25. Dezember anzubieten. Bislang begingen nur evangelische und katholische Kirchen in der Ukraine das Weihnachtsfest am 25. Dezember. (dpa)