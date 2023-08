Leopard-Panzer zurück an die Front: Ukraine winkt nun Logistik-Meilenstein

Von: Bettina Menzel

Die westlichen Verbündeten wollen künftig Reparaturzentren für Panzer in Polen, Rumänien und direkt in der Ukraine aufbauen. Das könnte die Verluste auf ein Minimum reduzieren.

Kiew – Kürzlich wurden Meldungen bekannt, dass die Ukraine in einer einzigen Schlacht ein Fünftel ihrer Leopard 2A6-Panzer verlor. Doch wie hoch die Verluste Kiews unterm Strich wirklich sind, hängt auch davon ab, wie viele der beschädigten Panzer repariert werden können. Künftig soll es Werkstätten für Leopard-Panzer in Polen, Rumänien und direkt in der Ukraine geben. Das könnte die Verluste insgesamt stark reduzieren, denn die wenigsten Treffer auf westliche Panzer verursachen einen Totalschaden.

Reparatur möglich: Westliche Panzer nur außer Gefecht gesetzt, nicht zerstört?

Bei der Katastrophe im Minenfeld bei Saporischschja sollen innerhalb weniger Momente 25 Panzer und Fahrzeuge der Ukraine zerstört worden sein, darunter auch vier der aus Deutschland stammenden insgesamt 21 Leopard 2A6-Panzer. Waffenexperten stellen nun allerdings infrage, wie viele Fahrzeuge die Ukraine wirklich verloren hat. Es sei zwar nicht so schwer, einen deutschen Leopard 2, einen britischen Challenger 2 oder einen amerikanischen M1 Abrams außer Gefecht zu setzen, doch die westlichen Kampfpanzer nachhaltig zu zerstören, sei komplizierter.

Deutlich zu erkennen: Zerstörte und/oder verlassene Bradley-Schützenpanzer sowie ein verlassener Leopard-2-Panzer der ukrainischen Armee (unten). Das Foto soll in der Region Saporischschja entstanden sein. © IMAGO/Russian Defence Ministry

Das liege an dem Aufbau der westlichen Modelle. Während bei Panzern aus Russland die Geschosse unter den Türmen lagern und das Gefährt bei einem Treffer oftmals in Gänze explodiert, haben westliche Panzer eigene Kammern für ihre Munition. Wenn etwa ein Leopard-Panzer getroffen werde, könne die Sekundärexplosion nach außen entweichen, heißt es etwa in einem Forbes-Bericht. Das Fahrzeug werde daher nicht zerstört und ließe sich in den meisten Fällen reparieren.

Westliche Waffenproduzenten planen neue Reparaturstellen direkt in der Ukraine

Die Reparatur von westlichen Panzern soll künftig auch in der Ukraine möglich sein. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall etwa plant, Leopard-Panzer und anderes Kriegsgerät bald direkt in der Ukraine instand zu setzen. „Wir bilden derzeit bereits Ukrainer in Deutschland für diese Tätigkeit aus“, sagt Unternehmenschef Armin Papperger dem Spiegel nach Angaben vom Freitag. „Wir wollen nach der Sommerpause mit dem Betrieb beginnen.“ Dass die beschädigten Panzer nicht umständlich über die Grenze und im Anschluss wieder zurück in den Ukraine-Krieg transportiert werden müssten, wäre ein logistischer Vorteil.

Auch die ordnungsgemäße Wartung der Leopard 2-A6-Panzer ließe sich künftig in den Werkstätten in der Ukraine durchführen, was unter Militärs als entscheidend für die Durchhaltefähigkeit der Fahrzeuge gilt. „Instandsetzung gehört zur nachhaltigen Unterstützung der Ukraine essenziell dazu, Instandsetzung genauso wie die Lieferung von Munition“, hatte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Anfang Juli zu den Plänen gesagt. Allerdings gab es auch Sicherheitsbedenken, etwa wegen möglicher Angriffe auf die Reparaturstätten im Kriegsgebiet.

Ein Panzer Leopard 2, aufgenommen im Rahmen einer Fähigkeitsschau bei der Streitkräftebasis der Bundeswehr in Mahlwinkel, im März 2023 (Symbolbild). © IMAGO/Florian Gaertner/photothek.de

Weitere Reparaturstellen für westliche Panzer: So hoch wären die Verluste nach Instandsetzung insgesamt

Nach wochenlangen Querelen war zuletzt die Vereinbarung über eine Reparatur- und Servicestelle in Polen zwischen den deutschen Waffenkonzerne Rheinmetall und KMW und der polnischen Holdinggesellschaft Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) unterzeichnet worden, wie Forbes berichtete. Mehrere 2A4-Leopard-Panzer warteten zu diesem Zeitpunkt bereits auf eine Reparatur im PGZ-Werk. Auch die USA planen ein eigenes Reparaturzentrum für ihre M-1-Panzer in Polen. Insgesamt könnten im kommenden Jahr bis zu fünf westliche Reparaturzentren die Ukraine unterstützen. Beispielsweise ist laut Rheinmetall-Chef Pappberger auch in Rumänien ist eine Werkstatt für Leopard-Panzer angedacht.

Experten gehen davon aus, dass die widerstandsfähigen westlichen Panzer mehr als einmal repariert und wieder zurück an die Front geschickt werden können. Im Falle einer erfolgreichen Instandsetzung lägen die Gesamtverluste an Leopard-2-Panzern seit dem Beginn der Gegenoffensive bislang im besten Fall bei nur drei Stück – von insgesamt 95. Im schlimmsten Fall könnten von den modernen A5 und A6-Modellen der Ukraine laut Forbes ein Drittel verloren gegangen sein. Allerdings nur, wenn eine Reparatur der fünf beschädigten Leopard 2-A6 nicht mehr möglich sein sollte. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu hatte Mitte Juli indes von 17 „vernichteten“ Leopard-Panzern aus Deutschland gesprochen (bme/AFP).