Ukraine für Rettung von 138 Menschen verantwortlich

Kämpfe zwischen Paramilitärs und Regierungstruppen halten kurzzeitig an. © IMAGO/Mohamed Khidir

138 Menschen wurden von der Ukraine aus der umkämpften sudanesischen Hauptstadt Khartum ins benachbarte Ägypten gebracht

Kiew/Khartum - Davon seien 87 ukrainische Staatsbürger gewesen, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst in Kiew am Dienstag mit. Es habe sich hauptsächlich um Piloten, Techniker und deren Familien gehandelt. Ebenso seien Georgier und Peruaner mit Bussen in das Nachbarland gelangt. Die Ukrainer seien medizinisch versorgt und mit erforderlichen Dokumenten ausgestattet worden und könnten alsbald die Heimreise antreten. In der Ukraine selbst herrscht seit über 14 Monaten infolge eines russischen Einmarsches Krieg.

Im nordostafrikanischen Sudan brachen vor mehr als einer Woche Kämpfe zwischen Paramilitärs und Regierungstruppen aus. Derzeit ist dort offiziell eine Feuerpause in Kraft. (dpa)