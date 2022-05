ESC-Sieger Kalush Orchestra verkaufen Pokal - und spenden dafür Drohnen für Ukraine-Krieg

Von: Bettina Menzel

Die ukrainische Band Kalush Orchestra gewann den 66. Eurovision Song Contest, der am 15. Mai in Turin, Italien stattfand. Den ESC-Pokal versteigerte die Band jetzt. © Alessandro Di Marco / ZUMA Press / Imago

Die ukrainischen ESC-Gewinner Kalush Orchestra versteigern ihren Pokal - und wollen mit dem Erlös von 900.000 US-Dollar nun Drohnen für das ukrainische Militär kaufen.

Kiew - Die ukrainische Band Kalush Orchestra gewann Mitte Mai den 66. Eurovision Song Contest. Vor allem bei den Zuschauerwertungen lag die Band klar vorn, was als Zeichen der Solidarität im eskalierten Ukraine-Konflikt gedeutet wurde. Russland war in diesem Jahr hingegen von der ESC-Teilnahme ausgeschlossen. Nun versteigerten Kalush Orchestra ihren ESC-Pokal und knackten dabei einen Rekord. Das Geld soll ans ukrainische Militär fließen.

Ukraine-Krieg: ESC-Siegerband Kalush Orchestra knackt Rekord im Online-Stream

In der Jury-Wertung des Eurovision Song Contest hatte die Ukraine noch auf Platz vier gelegen, nach der Addition der Publikumspunkte kletterte das Land aber auf Platz eins. Die Gewinnerband Kalush Orchestra entschied sich nun, ihren ESC-Pokal online zu versteigern. Teilnehmer konnten mit der Kryptowährung ETH sowie mit Fiat-Geld für die Trophäe in Form eines gläsernen Mikrofons bieten. Wer Fiat-Geld bot, nahm zudem automatisch an der Verlosung des Markenzeichens des Frontmanns Oleh Psjuk teil - einem pinken Anglerhut. Diesen trug der aus der ukrainischen Stadt Kalush stammende Musiker auch bei seinem ESC-Auftritt.

Am Ende erhielt das ukrainische Krypto-Unternehmen Whitebit mit dem Gebot von 900.000 US-Dollar (etwa 838.000 Euro) den Zuschlag für den Pokal. „Wir sind allen dankbar, die gespendet haben“, teilte die Band Kalush Orchestra am Sonntagabend mit. „Einen besonderen Dank an das Team Whitebit, das die Trophäe für 900.000 US-Dollar gekauft hat und jetzt rechtmäßiger Besitzer ist.“ Whitebit betreibt eine Kryptobörse, auf der sich Kryptowährungen kaufen, verkaufen und tauschen lassen. „Noch nie zuvor wurde so viel Geld während eines Stream gesammelt“, hieß es am Sonntagabend am Ende der Auktion auf dem Instagram-Kanal von Kalush Orchestra.

Ukraine-Krieg: Gesamter Spendenerlös der ESC-Sieger von Auktion geht an ukrainisches Militär

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft den Westen immer wieder zu Waffenlieferungen auf. Diese seien entscheidend für den Kriegsausgang. Aus seiner Sicht stünden die westlichen Länder nicht vereint an der Seite der Ukraine. Deutschland wird in puncto Waffenlieferungen teilweise als zu zögerlich gesehen. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, etwa sagte, es scheine, „dass die Bundesregierung nicht den Willen hat, uns so schnell wie möglich mit schweren Waffen zu helfen.“

Vor diesem Hintergrund im Ukraine-Krieg entschieden sich die ESC-Gewinner mit dem Versteigerungserlös von 900.000 US-Dollar drei PD-2-Drohnen für das ukrainische Militär zu kaufen, wie die Band auf Instagram mitteilte. Das Geld gehe an die Stiftung Prytula, die die ukrainische Armee unterstütze. Sowohl ukrainische als auch russische Streitkräfte setzen im Ukraine-Krieg Drohnen als Waffen sowie zur Aufklärung ein.

Der Einsatz von Kalush Orchestra für ihr Land geht noch weiter: Die Musiker planen eine Europa-Tour, um weitere Spenden für die Armee sowie wohltätige Stiftungen in der Ukraine zu sammeln. Das sagte der Frontmann Oleg Psyuk Anfang dieses Monats. Am Sonntagabend nahm die Band bereits an der Wohltätigkeitsveranstaltung „Save Ukraine - #StopWar“ am Brandenburger Tor in Berlin teil.