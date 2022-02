Ukraine-Invasion: Die Flucht hat offenbar begonnen – erste Fotos aus Kiew

Von: Franziska Schwarz

Menschen in Kiew am Donnerstagmorgen auf dem Weg zum Zug. © Emilio Morenatti/dpa

Russland greift die Ukraine an. Auch die Hauptstadt treffen offenbar Geschosse - der erste Morgen nach der Invasion in Bildern.

Kiew - Es ist Tag eins des Angriffs. In der Ukraine gilt offiziell der Kriegszustand, die diplomatischen Beziehungen zu Russland sind auf Eis, Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bevölkerung „zu den Waffen“ gerufen.

Kreml-Chef Wladimir Putin hatte ein politisches Beben ausgelöst, als er zunächst die pro-russischen Separatisten-Gebiete Donezk und Luhansk als unabhängig anerkannte. Seine „Militäroperation“ - wie er es nennt - in der Ukraine löst nun weltweit Entsetzen aus. Bereits seit besagter Nacht kursieren im Internet Videos von Explosionen in dem Land. Gesicherte Infos gibt es an diesem Morgen (24. Februar) noch wenige.

In der Hauptstadt Kiew waren am Morgen Sirenen und Explosionen zu hören. Jüngste Fotos von Nachrichtenagenturen von dort strahlen Beklemmung aus. In der Stadt herrsche eine Stimmung aus „Angst, Schock und stillem Trotz“, twitterte der Guardian-Korrespondent Luka Harding. Ansonsten seien wenige Menschen auf der Straße, und er wundert sich, dass ein Café einen scheinbar normalen Betrieb hat:

Kriegszustand in der Ukraine: Aktuelle Fotos aus der Hauptstadt Kiew

Viele Menschen in der Ostukraine saßen aus Angst vor den russischen Panzern ohnehin schon auf gepackten Koffern, berichtete jüngst ein AFP-Reporter.

Die Bilder aus Kiew von diesem Morgen sprechen für sich: Verstopfte Straßen, lange Menschenschlangen vor Geldautomaten und Menschen, die ihr Hab und Gut ins Auto laden. Polizei und Sicherheitspersonal untersuchten an diesem Morgen sogar die Überreste einer Granate in einer Kiewer Straße.

Eine Hauptstraße in Kiew am 24. Februar © Emilio Morenatti/dpa

Kiewer Einwohner warten vor einem Bankautomaten © DANIEL LEAL/AFP

Szene aus Kiew vom 24. Februar 2022 © Stringer/dpa

An der Einschussstelle einer Granate in Kiew © SERGEI SUPINSKY/AFP

Russland greift Ukraine an - interaktive Karte zur Konfliktregion

Andere versuchten, mit Zügen aus der Millionenmetropole zu flüchten. Viele Menschen deckten sich mit Lebensmitteln und Trinkwasser ein. Befürchtet wird offenbar, dass die Versorgung im schlimmsten Fall zusammenbrechen könnte.

Natürlich ist nicht nur Kiew von der Invasion betroffen, aus vielen anderen ukrainischen Städten wird Ähnliches gemeldet. Diese interaktive Grafik liefert einen Überblick über die Konfliktregion:

Die Bundesregierung ruft deutsche Staatsangehörige dringend auf, die Ukraine zu verlassen. Die deutsche Botschaft in Kiew ist vorübergehend geschlossen. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind überdies die europäischen Börsen abgestürzt. Der Dax in Frankfurt am Main verlor zum Handelsstart 4,39 Prozent. In Paris brach die Börse zum Auftakt um 4,19 Prozent ein, in London um 2,55 Prozent. (frs)