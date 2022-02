Ukraine-Konflikt: US-Geheimdienst nennt bittere Zahlen für russischen Invasionsfall

Von: Sven Hauberg

Ein russisches Propaganda-Video zeigt Soldaten bei einer Übung: Russlands Präsident Putin hat Zehntausende Soldaten an der Grenze zur Ukraine stationiert. © picture alliance/dpa/Russian Defense Ministry Press Service/AP

Zehntausende Tote und fünf Millionen Flüchtlinge: Ein russischer Einmarsch in der Ukraine könnte US-Experten zufolge verheerende Konsequenzen haben. Alles nur „Panikmache“?

Moskau - In den vergangenen Tagen und Wochen hat Russland seine Militärpräsenz an der Grenze zur Ukraine deutlich erhöht: US-Beobachtern zufolge hat Präsident Wladimir Putin mehr als 100.000 Soldaten im Grenzgebiet zusammengezogen, andere Experten nennen gar eine Zahl von 130.000 Soldaten. Eine neue Analyse von US-amerikanischen Militär- und Geheimdienstexperten zeigt nun, welche Folgen ein russischer Einmarsch in der Ukraine haben könnte.

Demnach könnten bis zu 50.000 ukrainische Zivilisten bei einem Angriff Russlands ums Leben kommen, außerdem bis zu 25.000 ukrainische Soldaten und 10.000 Angehörige der russischen Armee. Das berichteten die New York Times und die Washington Post unter Berufung auf militärische und geheimdienstlichen Einschätzungen der USA, die in den vergangenen Tagen an US-Gesetzgeber und europäische Partner übermittelt worden seien.

Zu den vielen Toten kämen bis zu fünf Millionen Flüchtlinge, die die Ukraine vor allem in Richtung Polen verlassen würden, so die Analyse. Schon zwei Tage nach Beginn einer Invasion könnte außerdem die Regierung in Kiew entmachtet werden. Russland habe derzeit 70 Prozent der Militärkapazitäten, die für eine Invasion in der Ukraine benötigt würden, entlang der Grenze aufgezogen, so die US-Experten. Laut Schätzungen der Nato und der US-Regierung befinden sich alleine in Belarus, das eine rund 1000 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine teilt, rund 30.000 russische Soldaten. Hinzu kommen Kampfjets, Luftabwehrsystem und Kurzstreckenraketen, die nukleare Sprengköpfe tragen können.

Ukraine-Konflikt: Diese Optionen hat Putin laut US-Experten

Laut dem US-Bericht hat Putin außerdem etwa 1500 Mitglieder von Spezialeinheiten in Grenznähe stationiert. Diese würden eng mit dem russischen Militärnachrichtendienst GRU zusammenarbeiten. Weiter habe Russland elf amphibische Angriffsschiffe im Schwarzen Meer und im Mittelmeer auffahren lassen. Diese könnten fünf Bataillone russischer Marinesoldaten transportieren und die Ukraine von Süden her angreifen. Putin habe ins Schwarze Meer zudem eine Reihe von U-Booten entsandt.

Das derzeit in Washington kursierende Einmarsch-Szenario geht von einem groß angelegten Angriff auf die Ukraine aus, bei dem es sich um das größte Militärmanöver an Land in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs handeln würde. Ob Putin einen derartig umfassenden Plan allerdings tatsächlich verfolgt, ist ungewiss. So hatte etwa US-Präsident Joe Biden vor wenigen Wochen gesagt, möglich sei ebenfalls ein nur „begrenztes Eindringen“ Russlands auf ukrainisches Territorium.

Laut US-Experten könnte Putin eine von fünf Optionen wählen, um die Ukraine anzugreifen:

einen groß angelegten Angriff auf die gesamte Ukraine

einen Einmarsch lediglich in die Ost-Ukraine

einen Staatsstreich gegen den ukrainischen Präsidenten Selenskyj

einen Einmarsch in den Donbass, der sich daraufhin zur unabhängigen Republik erklärt

einen Einmarsch in den Donbass und von dort in die gesamte östliche Ukraine

Russland könnte nach dem Ende der Olympischen Spiele angreifen

Sollte sich Putin tatsächlich zu einer groß angelegten Invasion der Ukraine entscheiden, könnte er dazu bis Mitte Februar warten, so die US-Experten. Denn bis dahin sei der Boden im Grenzgebiet gefroren, was einen Einmarsch einfacher mache. Außerdem dürfte Putin nicht vor Ende der Olympischen Winterspiele in Peking am 20. Februar einmarschieren, um den chinesischen Präsidenten Xi Jinping nicht zu brüskieren. Putin hatte sich Ende der vergangenen Woche die Rückendeckung von Xi geholt für seine Forderung, die Nato dürfe nicht nach Osten erweitert werden. Gleichzeitig vermied es der chinesische Staats- und Parteichef aber, sich konkret zur Ukraine-Krise zu äußern.

Nach Veröffentlichung der Berichte von New York Times und Washington Post bezeichnete der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitry Polyanskiy die US-Analysen als „Wahnsinn und Panikmache“. Bei Twitter schrieb Polyanskiy: „Was wäre, wenn wir sagen würden, dass die USA London in einer Woche einnehmen und 300.000 zivile Todesopfer verursachen könnten? All das auf der Grundlage unserer Geheimdienstquellen, die wir nicht offenlegen wollen. Würde sich das für Amerikaner und Briten richtig anfühlen? Für Russen und Ukrainer ist es genauso falsch.“

Ukraine-Konflikt: Olaf Scholz in Washington, Annalena Baerbock in Kiew

Die US-Regierung sieht hingegen Anzeichen, Russland könnte mit gefälschten Beweisen einen Vorwand für einen Einmarsch in der Ukraine schaffen. Demnach plane Russland, einen fingierten Angriff des ukrainischen Militärs auf russisches Gebiet oder gegen russischsprachige Menschen in der Ostukraine zu inszenieren und zu filmen. Mit der Veröffentlichung der angeblichen russischen Fake-News-Offensive wolle man diese vereiteln, so die US-Regierung. Russland wies die Anschuldigungen zurück.

Bundeskanzler Olaf Scholz reiste am Sonntag zu seinem Antrittsbesuch in die USA. © Kay Nietfeld/dpa

Unterdessen laufen diplomatische Bemühungen, um eine Eskalation der Ukraine-Krise zu verhindern, auf Hochtouren. Am Sonntagabend (6. Februar) war der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nach Washington geflogen, um mit US-Präsident Biden über die Entwicklung zu diskutieren. Derweil reiste Außenministerin Annalena Baerbock nach Kiew, um sich mit ihrem Amtskollegen Dmytro Kuleba und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu treffen. Dabei dürfte es auch um die Bitte der Ukraine nach Waffenlieferungen aus Deutschland gehen.

Zudem verkündete die US-Regierung bereits, rund 3000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten nach Europa zu verlegen, davon 1700 nach Polen. Bereits am Samstag waren 300 US-Soldaten im hessischen Wiesbaden angekommen. Insgesamt befinden sich laut Washington Post derzeit rund 85.000 amerikanische Soldaten in Europa.