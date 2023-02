Putin und Lukaschenko vereinbaren brisantes Treffen

Von: Andreas Schmid

Kremlchef Wladimir Putin (l) und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko in Minsk (Archivfoto) © Pavel Bednyakov/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa

Greift Belarus in den Ukraine-Krieg ein? Immer wieder gibt es entsprechende Spekulationen. Nun vereinbaren Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin ein persönliches Treffen.

Minsk/Moskau – Belarus spielt eine besondere Rolle im Ukraine-Krieg. Das Land um Machthaber Alexander Lukaschenko unterstützt Wladimir Putin. So nutzte Russland das Staatsgebiet von Belarus für seine vor elf Monaten begonnene Invasion der Ukraine als Aufmarschort sowie für Angriffe aus der Luft. Belarus agiert als „verlängerter Arm des Kreml“ und gehörte außerdem zu den einzigen vier Ländern, die eine UN-Resolution zur Verurteilung des Ukraine-Kriegs abgelehnt hatten.

Zuletzt hatte es vermehrt Befürchtungen vor einem zweiten Angriff russischer Truppen über die fast 1000 Kilometer lange belarussische Grenze auf die Ukraine gegeben. Berichten des belarussischen Grenzschutzes zufolge sind aktuell entlang der Grenze mehr als 17.000 ukrainische Soldaten konzentriert. Greift Belarus so in den Ukraine-Krieg ein? Lukaschenko und Putin schweigen bislang – verkündeten nun jedoch ein gemeinsames Treffen.

Lukaschenko und Putin vereinbaren Treffen

Russische und belarussische Nachrichtenagenturen meldeten am Sonntag, dass sich die vertrauten Machthaber schon bald zusammensetzen würden. „Sie haben sich darauf geeinigt, in Kürze einen Termin für ihr Treffen zu vereinbaren“, hieß es von Lukaschenkos Pressedienst. „Hauptziel des Treffens wird es sein, die Umsetzung der von den Präsidenten erteilten Anweisungen durch die beiden Regierungen zu kontrollieren. Vor allem im Bereich der Importsubstitution in allen Bereichen der Anti-Sanktions-Zusammenarbeit.“

Zudem liefen „die Vorbereitungen für eine Sitzung des Obersten Staatsrates des Unionsstaates Russland und Belarus“. Die Sitzung ist für April/Mai geplant.

Belarus und Russland wollen „Sicherheit ihrer Länder gewährleisten“

Zum Ukraine-Krieg – oder der vom Kreml nach wie vor propagierten „Spezialoperation“ – gab es keine Aussagen. Die russische Nachrichtenagentur Tass meinte lediglich, Putin und Lukaschenko „tauschten ihre Ansichten über mögliche weitere Schritte innerhalb des Unionsstaates aus, um die Sicherheit ihrer Länder zu gewährleisten“.

Von der belarussischen Nachrichtenagentur Belta hieß es, „die beiden Staatschefs werden die gesamte Bandbreite aktueller Fragen erörtern und klären“. Zuvor hatte Lukaschenko bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow angekündigt, er wolle sich fortan „öfter“ mit Putin treffen. (as)