Wie Russland Europa mit Energie erpresst

Von: Foreign Policy

Seit Monaten ist Europas Antwort auf den Krieg in der Ukraine von einer Frage geprägt: Was passiert, wenn Russland beschließt, die Hähne zuzudrehen?

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 29. April 2022 das Magazin Foreign Policy.

Die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten sich, als Russland die Erdgasversorgung Bulgariens und Polens als Strafe für die Weigerung, in Rubel zu zahlen, unterbrach. Die Entscheidung des Kremls hat die europäischen Staats- und Regierungschefs über die Frage, wann Russland erneut zuschlagen könnte – und wer sein unglückliches nächstes Ziel sein könnte – gespalten. Innerhalb Europas „gibt es ein Gefühl der Vorahnung“, sagte Nikos Tsafos, Energieexperte am Zentrum für strategische und internationale Studien. „Wir wissen nicht, wer. Wir wissen nicht wann.“

Die europäischen Länder, von denen die meisten bereits versuchen, sich von Russlands Versorgung unabhängig zu machen, sind tief gespalten darüber, wie sie auf die Bedrohung reagieren sollen. Die zentrale Debatte dreht sich darum, ob man einer der wichtigsten Forderungen Moskaus nachkommen soll: die Bezahlung seines Erdgases in Rubel, was aber dazu führen könnte, die Wirkung westlicher Sanktionen abzufedern. Die Europäische Union ist überzeugt, dass die Erfüllung der Forderungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen ihre Sanktionen aufgrund des Ukraine-Kriegs verstoßen würde, und viele europäische Länder haben sich gegen die Anordnung gewehrt. Deutschland, das mehr als die Hälfte seines Erdgases aus Russland bezieht, warf dem Kreml „Erpressung“ vor.

Russland hat Energie seit Jahren als Waffe eingesetzt, aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Erdgasexporte können nicht abgeschnitten werden, da sie harte Währung liefern. Aber Europa kann auch nicht auf russisches Gas verzichten. Angesichts der taktischen Unfähigkeit Russlands könnte Energieerpressung der letzte Ausweg sein. Energieexporte seien Russlands „letzter Mechanismus, um außerhalb von Militäraktionen irgendeine Art von Einfluss auf ganz Europa auszuüben“, sagte Olga Khakova, Energieexpertin beim Atlantic Council. „Öl und Gas sind ihre größten Karten.“

Bulgarien und Polen, die sich beide weigerten, die Zahlungsfrist Russlands einzuhalten, waren die ersten, die fielen. Experten sagen, dass kein Land ohne russisches Gas in unmittelbaren Schwierigkeiten steckt: Polens Vertrag sollte in den kommenden Monaten auslaufen, und beide Länder werden voraussichtlich mehr Gas aus Norwegen und Griechenland erhalten. Mit dem Nahen des Sommers ist auch die Nachfrage gesunken, da Erdgas nicht so kritisch ist wie im eiskalten Winter. „Aus Sicht der Versorgung ist es keine große Sache“, sagte Samantha Gross, Expertin für Energiesicherheit bei der Brookings Institution. „Es ist eher symbolisch eine große Sache und dass sie die Versorgung einiger EU-Mitglieder unterbrechen.“

Aber ohne die Versorgung aus Russland steht Europa vor einer großen Herausforderung, da immer mehr Länder gegen Wladimir Putins Erpressungsversuche vorgehen. „Die Energiesicherheit in Europa wird zu einem Nullsummenspiel, bei dem verschiedene europäische Länder um eine begrenzte Menge an Versorgung konkurrieren“, sagte Tsafos. „Polen und Bulgarien, vielleicht können sie damit auskommen. Aber wenn das größer wird, wird es so viel schwieriger, damit fertig zu werden.

Die Ära der russischen fossilen Brennstoffe in Europa geht zu Ende. Europa kommt in Energiefragen voran.

„Um nicht dasselbe Schicksal wie Polen und Bulgarien zu erleiden, bemühen sich Länder, die stärker auf russisches Gas angewiesen sind, um Umgehungslösungen. Einige Unternehmen in Deutschland und Österreich suchen nun nach Möglichkeiten, die Bedingungen des Kremls zu akzeptieren, ohne gegen EU-Sanktionen zu verstoßen. Deutschland bezieht mehr als die Hälfte seines Erdgases aus Russland, Österreich ist sogar zu 80 Prozent davon abhängig.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte kürzlich, Deutschland könne Putins Forderungen „sanktionsvereinbar“ erfüllen, obwohl ein Sprecher der Europäischen Kommission später sagte, jede Zahlung in Rubel würde EU-Sanktionen zuwiderlaufen. Polen, einer der entschiedensten Kritiker der Abhängigkeit Europas von russischer Energie, hat auch darauf bestanden, dass Länder, die bereit sind, Moskau in Rubel zu bezahlen, bestraft werden sollten.

„Es ist keine Überraschung, dass der Kreml versucht, uns mit fossilen Brennstoffen zu erpressen“, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. „Die Ära der russischen fossilen Brennstoffe in Europa geht zu Ende. Europa kommt in Energiefragen voran.“ Aber bis die europäischen Führer sich vollständig von Russlands Versorgung lossagen können, sitzen wir weiterhin in der Falle. „Man kann die Unhaltbarkeit spüren“, sagte Tsafos. „Aber es ist wirklich schwer zu sagen, wie schnell die Dominosteine ​​fallen werden.“

von Christina Lu

Christina Lu ist Redaktionsmitarbeiterin bei Foreign Policy. Twitter: @christinafei

Dieser Artikel war zuerst am 29. April 2022 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

