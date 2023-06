Getreideabkommen: Exporte sinken dramatisch - droht jetzt das Aus?

Kritik von der UN

Immer weniger Schiffe, immer weniger Exporte: Das Getreideabkommen läuft weiter schleppend. Die UN kritisiert die langwierigen Inspektionen.

München - Das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine war eine der größten diplomatischen Errungenschaften des Ukraine-Krieges. Moskau und Kiew einigten sich darauf, die Schiffslieferungen des angegriffenen Landes zu ermöglichen. Schließlich hängen viele Länder von ukrainischen Landwirtschaftsprodukten ab. Zuletzt aber sanken die Exporte beträchtlich.

Getreideabkommen: Vor allem Mais wird aktuell exportiert

Vom 12. bis 18. Juni sank der Export landwirtschaftlicher Produkte über die Seehäfen des Großraums Odessa im Vergleich zur Vorwoche um 33 Prozent – auf 438,1 Tausend Tonnen. Das berichtet der Ukrainische Club für Agrarwirtschaft. In diesem Zeitraum wurden demnach neun Schiffe beladen, vier weniger als in der Vorwoche. „Diese Schiffe sind beladen, haben aber noch nicht die notwendige Inspektion bestanden, um weiter zu Kunden zu fahren, und warten darauf. Nächste Woche werden noch schlechtere Indikatoren erwartet, da letzte Woche nur fünf Schiffe die Eingangskontrolle bestanden haben“, äußerte der Verein.

In der 46. Betriebswoche des „Getreidekorridors“ wurden Mais (80 Prozent der Exporte in diesem Zeitraum), Weizen (7 Prozent), und Sonnenblumenpresskuchen (7 Prozent) exportiert. Ukrainische Produkte wurden nach China, in die Türkei, nach Spanien, Italien und Frankreich verschifft. Insgesamt wurden vom 1. August 2022 bis zum 18. Juni 2023, seit Beginn der „Getreideinitiative“, 32,0 Millionen Tonnen Lebensmittel exportiert.

UN-Generalsekretär António Guterres „enttäuscht“ über Umsetzung des Abkommens

UN-Generalsekretär António Guterres hatte sich zuletzt „enttäuscht“ vom derzeitigen Zustand der Umsetzung des Getreideabkommens gezeigt. Unter anderem würden die Schiffe mittlerweile langsamer inspiziert, sodass insgesamt weniger Schiffe ukrainische Häfen erreichten und verließen und deshalb weniger Getreide bei den Empfängern ankomme, sagte Guterres laut einem Sprecher am Dienstag (20. Juni 2023) in New York City. Insgesamt seien die durch das Abkommen ermöglichten Lebensmittel-Exporte im Mai im Vergleich zum vergangenen Oktober um rund drei Viertel gesunken. Der UN-Generalsekretär rief alle Beteiligten dazu auf, die Umsetzung zu beschleunigen und die weitere Umsetzung des Abkommens sicherzustellen.

Der Deal zwischen Moskau und Kiew wurde im vergangenen Sommer unter Vermittlung der UN und der Türkei geschlossen und beendete mehrere Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs Moskaus Seeblockade ukrainischer Häfen. Russland forderte im Gegenzug die Lockerung der westlichen Sanktionen, die russische Agar- und Düngemittelexporte behinderten. Der Kreml beklagt seither mehrfach, dass diese Forderung nicht umgesetzt wurde - und drohte bereits, das Abkommen nicht noch einmal zu verlängern. Dies geschah bereits mehrfach, zuletzt aber nur noch um jeweils zwei Monate. Die aktuelle Verlängerung gilt bis etwa Mitte Juli. (cgsc mit dpa)

