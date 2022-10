„Unüberwindliche Mauer“? Putins Koch errichtet offenbar Söldner-Bollwerk an der Ukraine-Front

Von: Andreas Schmid

Der Russe Jewgeni Prigoschin finanziert die Söldnertruppe Wagner, die Armee ist auch im Ukraine-Krieg zugange. © Archivfotos: TASS / Imago Images, SNA / Imago Images | Collage: IPPEN.MEDIA

Die Gruppe Wagner mischt im Ukraine-Krieg mit. Laut ihrem Gründer, einem als „Putins Koch“ bekannten Geschäftsmann, bauen sie nun eine Frontmauer auf.

Moskau – Die berüchtigte Söldnergruppe Wagner gilt als verlängerter Arm des Kreml. Die für ihre skrupellose Kriegsführung bekannten Militärs sollen Russland verdeckt unterstützen, etwa in Mali, dem Nahen Osten sowie in Lateinamerika – und auch im Ukraine-Krieg. Das gibt die Gruppe um den als „Putins Koch“ bekannt gewordenen russische Geschäftsmann Jewgeni Prigoschin offen zu.

Gruppe Wagner im Ukraine-Krieg: Putins Koch prahlt – „unüberwindliche Mauer“

Auf den Online-Kanälen von Prigoschins Firma Concord ist nun von neuen Wagner-Plänen zu lesen. So will die Gruppe eine Verteidigungslinie an der Front in der Ostukraine errichten. „Eine Befestigungsanlage wird entlang der Kontaktlinie gebaut“, erklärte Prigoschin laut der Nachrichtenagentur AFP auf den Online-Kanälen seiner Firma Concord. Es handele sich um eine „mehrstufige und geschichtete Verteidigung“, fügte er hinzu, ohne Details zu nennen.

Prigoschin prahlte, die Befestigung sei eigentlich gar nicht notwendig, weil „die Anwesenheit einer Wagner-Einheit an der Front“ bereits eine „unüberwindliche Mauer“ sei. Wo sich die Wagner-Männer derzeit aufhalten, ist unklar. Wie der US-Sender CNN berichtet, unterstützen sie unter anderem bei der Kontrolle der Stadt Bachmut, sie liegt in der Ostukraine. Dort, wo Wagner-Söldner seit 2014 operieren sollen.

Was ist ein Söldner? Söldner kämpfen gegen Bezahlung in Kriegen und bewaffneten Konflikten. Sie sind kein Teil der offiziellen Kriegsführung, sondern agieren autonom. In der Regel verfolgen Sie aber die Interessen des Landes, das sie unterstützen. Im Falle der Gruppe Wagner ist das Russland.

Insgesamt sollen rund 5000 Kämpfer für die Wagner-Gruppe aktiv sein. Der einflussreiche Geschäftsmann Prigoschin soll sie – von Putin gebilligt – bezahlen. Der Kreml dementiert eine Zusammenarbeit. Kürzlich hatte ein Video in Russland für Aufsehen gesorgt, das Prigoschin beim Rekrutieren von Gefängnisinsassen als Kämpfer für den Ukraine-Krieg zeigen soll.

Gruppe Wagner: „Putins Koch“ gibt Gründung zu - „Zeit der Offenbarung“

Die Gruppe Wagner tritt eigentlich verdeckt auf. Im September räumte Prigoschin erstmals direkt öffentlich ein, die berüchtigte Söldnertruppe gegründet zu haben. Lange Zeit habe er die Männer, die das „Rückgrat des russischen Patriotismus“ bildeten, nicht „verraten“ wollen, erklärte Prigoschin. „Ich bin stolz darauf, dass ich ihr Recht verteidigen konnte, die Interessen ihres Landes zu verteidigen.“ Jetzt sei die „Zeit der Offenbarung“ gekommen.

Der Westen hat den 1961 im damaligen Leningrad (heute St. Petersburg) geborenen Prigoschin, der einst als Koch mit Putin Bekanntschaft geschlossen hatte, mit Sanktionen belegt. Die USA haben für seine Ergreifung eine Belohnung ausgesetzt. (as/AFP)