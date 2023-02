Schulterschluss zwischen Putins Koch und Bluthund: Tschetschenenführer will eigene Söldner-Armee aufbauen

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow (r.) und Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. © Telegram/Ramsan Kadyrow

Noch eine Wagner-Truppe? Tschetschenen-Machthaber Kadyrow will nach dem Vorbild von Prigoschins Söldnern ebenfalls eine Streitmacht aufbauen. Die beiden zeigen sich zusammen.

Moskau – Bald könnte es wohl eine zweite russische Privatarmee wie die Gruppe Wagner geben. Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow hat die russische Söldnertruppe und deren Chef Jewgeni Prigoschin für ihren Einsatz in der Ukraine gelobt. Die Wagner-Einheiten erzielten „beeindruckende Erfolge“, schrieb Kadyrow auf seinem Telegram-Kanal. Kadyrow erklärte weiter, dass er eine eigene professionelle Söldnertruppe aufbauen wolle. Dies wolle er realisieren, wenn er einmal kein staatliches Amt mehr habe.

Ein Foto zeigte dabei Kadyrow zusammen mit Prigoschin. Kadyrow lobte die Wagner-Erfolge überschwänglich und sagte: „Und das, obwohl PMC-Sturmbrigaden immer einen äußerst schwierigen Teil der Arbeit übernehmen. Trotz aller Schwierigkeiten erreicht Wagner in jeder Situation sein Ziel.“ Prigoschin nannte er seinen „Bruder“.

Kadyrow schrieb weiter: „Die Kämpfer der tschetschenischen Spezialeinheiten ‚Akhmat‘ können am besten über die positiven Eigenschaften ihrer Mitarbeiter aus dem PMC sprechen. Gemeinsam, Seite an Seite, in enger Zusammenarbeit befreien sie die Erde von faschistischen bösen Geistern“ Und: „So gehen sie systematisch voran, bleiben der Pflicht und der militärischen Ehre treu.“

Kadyrow und Prigoschin: Beide stehen loyal zu Putin, aber kritisieren das Militär Russlands

Der Schulterschluss der beiden kann als politisches Signal gelten, denn beide stehen loyal zu Präsident Wladimir Putin, sind aber ausgesprochene Kritiker der russischen Militärführung. Allerdings schien in den vergangenen Wochen Prigoschins politischer Einfluss zu schwinden. Der Angriff auf die ostukrainische Stadt Bachmut wird mit hohen Verlusten vor allem von den Wagner-Söldnern getragen. Sie beklagten zuletzt, dass das Militär ihnen nicht genug Munition gebe.



Russland setzt im Ukraine-Krieg auch Einheiten aus Tschetschenien ein. Sie gehören formal zur Polizei und Nationalgarde, folgen aber faktisch vor allem Kadyrows Kommando. Zuletzt sah es nicht danach aus, als würden sich Prigoschin und Kadyrow verstehen. Die Experten der US-Denkfabrik Insitute for the Study of War (ISW) aber sehen in Kadyrows Aussagen nun eine Abkehr von Prigoschin hin zum Kreml.

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

„Er weigerte sich wahrscheinlich, sich Prigoschins erneutem Informationsangriff gegen das Verteidigungsministerium anzuschließen, weil seine formellen Verbindungen zum Kreml und seine Position in der russischen Regierung vorteilhafter sind, als jede politische Beziehung zu Prigoschin es sein könnte“, hieß es im jüngsten Lagebericht der Denkfabrik. (cgsc mit dpa)