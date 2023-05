Ukrainische Gegenoffensive: Putins Brücke wird zum Schlüssel – doch noch gibt es Wetter-Probleme

Von: Christoph Gschoßmann

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Die Ukraine bereitet eine große Gegenoffensive vor. Mehrere Experten vermuten, dass es um die Krim gehen wird.

Kiew – Seit geraumer Zeit wartet die Welt auf die nächste große Wendung im Ukraine-Krieg: Die Rede ist von der ukrainischen Gegenoffensive, die sich in Militärbewegungen und der Rhetorik beider Kriegsparteien immer stärker andeutet.

Wie ein ehemaliger Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Newsweek sagte, wird die Gegenoffensive Kiews auf einen strategisch wichtigen Punkt abzielen: Die Brücke über die Straße von Kertsch, die Russland mit der Krim verbindet. Eines der Ziele Kiews könnte eine Operation im Süden des Landes sein. Die Russen sollen so vom Landkorridor zur Krim abgeschnitten werden, wie Oleksij Arestowitsch äußerte. So könnte die Ukraine die 2014 von Russland annektierte Schwarzmeer-Insel zurückerobern.

Ein zerstörtes russisches Militärfahrzeug steht nach Abzug der russischen Truppen in der Kleinstadt Trostianets auf einer Straße. (Archivfoto) © Ukrinform/dpa

Ukraine-Krieg: „Die Krim kann nicht ohne einen Landkorridor gehalten werden“

Arestowitsch trat im Januar zurück, nachdem er erklärt hatte, dass eine russische Rakete, die 45 Menschen in der Stadt Dnipro tötete, von der ukrainischen Luftverteidigung abgeschossen worden sei. Die ukrainischen Luftverteidigungskräfte bestritten dies. Viele forderten seine Entlassung, weil er den Vorfall und die nachfolgenden Opfer als Schuld der Ukraine dargestellt habe.

„Die Krim kann nicht ohne einen Landkorridor gehalten werden“, sagte Arestowitsch gegenüber dem YouTube-Kanal Feygin Live, der vom Anwalt und ehemaligen russischen Oppositionspolitiker Mark Feygin moderiert wird. Würde die schmale Landenge blockiert, werde die Krimbrücke zum einzigen Versorgungskanal für die Halbinsel. Ganz ohne die Brücke stünde die Halbinsel ohne Hilfe da „Wir werden die Krimbrücke abreißen. All dies ist unter bestimmten Bedingungen möglich, wir arrangieren derzeit die Bedingungen“, sagte Arestovych.

Wird Putins Stolz der Schlüssel zur Krim für die Ukraine? (Archivbild) © IMAGO/Dmitry Makeev

„Die Ukraine kommt zurück und wird auf die Krim zurückkehren“

Auch der pensionierte US-Marinekorps-Oberst Mark Cancian, leitender Berater des Zentrums für strategische und internationale Studien (CSIS), sagte gegenüber Newsweek, dass die Ukraine wahrscheinlich versuchen werde, die Krim abzuschneiden, die Brücke über die Straße von Kertsch zu zerstören und „sie mit der Zeit einfach zusammenzudrücken, um sie unhaltbar zu machen.“

Ebenso äußerte Andrii Chernyak, ein Vertreter des Verteidigungsgeheimdienstes der Ukraine, dass es sich „dringend empfiehlt, die besetzte Krim zu verlassen, solange diese Option noch verfügbar ist“. Und weiter: „Die Ukraine kommt zurück und wird auf die Krim zurückkehren“, sagte er gegenüber ArmyInform, einer ukrainischen Nachrichtenagentur.

Im Oktober 2022 war die Brücke aufgrund einer Explosion bereits im Zentrum der Aufmerksamkeit gestanden. Diese beschädigte eine wichtige Versorgungsroute für die russischen Streitkräfte inmitten der nachlassenden Kriegsanstrengungen des Kremls in der Ukraine. Russlands Machthaber Wladimir Putin machte ukrainische Geheimdienste für die Explosion verantwortlich.

Ein Problem gibt es aber für die Ukraine, und daran hängt wohl der Startzeitpunkt der Offensive: Das Wetter: „Solange sich das Wetter nicht bessert, wird es keine Gegenoffensive geben“, sagte ein Leutnant der 43. separaten Artilleriebrigade zur New York Times. „Die Fahrzeuge würden stecken bleiben, und was machen wir dann, wenn die Schießerei losgeht?“ Es heißt also weiter, sich zu gedulden – was die Krim-Brücke angeht, und die Gegenoffensive allgemein. (cgsc)