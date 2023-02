Wagner hört auf: Nun rekrutiert Putins Armee wohl selbst Häftlinge - als „Kanonenfutter“

Von: Bona Hyun

Das russische Verteidigungsministerium rekrutiert Häftlinge und schickt sie wohl selber als „Kanonenfutter“ an die Front. © Valery Sharifulin/imago

Das russische Verteidigungsministerium rekrutiert nun selber Häftlinge. Dabei scheint es eine ähnliche Strategie wie der Wagner-Chef zu verfolgen.

Moskau – Seit Neuestem rekrutiert Russland Verteidigungsministerium offenbar selbst Häftlinge aus heimischen Gefängnissen. Gleichzeitig gab der als „Putins Koch“ bekannte Jewgeni Prigoschin laut der Nachrichtenagentur Reuters bekannt, dass er nun keine Häftlinge für seine Privatarmee einziehen wird. Die Anweisung kam wohl aus dem Kreml selbst, so ein russischer Geheimdienstoffizier. Es scheint, als habe das russische Verteidigungsministerium für Wagner-Chef Prigoschin die wichtigste Nachschubquelle gekappt. Jetzt verfolgt sie offenbar eine ähnlich brutale Strategie wie Prigoschin.

Ukraine-Krieg: Russisches Verteidigungsministerium schickt Häftlinge als „Kanonenfutter“ an die Front

„Ich werde erschossen. Ich habe dort viele Menschen verloren. Denkt dran: Schickt nicht noch mehr Leute hierher. Es reicht, sie wollen uns alle töten“: Dem US-Sender CNN zufolge sollen das die letzten Worte des rekrutierten russischen Häftlings Viktor Sevalnev gewesen sein, welcher vom Verteidigungsministerium für den Ukraine-Krieg eingezogen wurde. Sevalnevs Leichnam wurde laut dem Sender kurze Zeit später seiner Frau in einem Sarg zugeschickt. In einer Tonaufnahme vor seinem Tod habe Sevalnev über seine Angst gesprochen, vom russischen Verteidigungsministerium exekutiert zu werden.

Sevalnev und mehrere Gefangene, mit denen CNN gesprochen haben soll, kämpften laut eigenen Aussagen im Dienst des russischen Verteidigungsministeriums. Ein Beamter des ukrainischen Geheimdienstes sagte, dass das ukrainische Militär russische Gefangene in Gewahrsam nahm, die im vom russischen Verteidigungsministerium angestellt wurden. „Sie erzählten uns, dass sie nicht von Wagner sind, sondern dass sie offiziell vom Verteidigungsministerium eingeladen wurden“, betonte Andriy Usov, Beauftragter des ukrainischen Verteidigungsministeriums.

Russisches Verteidigungsministerium verfolgt wohl ähnliche brutale Strategie wie Wagner

Sevalnev soll offenbar nicht der Einzige gewesen sein, der sich über die brutale Taktik des Ministeriums beklagte. Ein Video zeigt angeblich eine Gruppe mobilisierter Russen, die einen örtlichen Beamten auffordern, ihre Verwendung als „Kanonenfutter“ in der Ukraine zu stoppen. In dem vom Nachrichtenportal Business Ukraine veröffentlichten Filmmaterial wendet sich die Gruppe an den Gouverneur von Kaliningrad, Anton Alikhanov.

Die russischen Streitkräfte sollen während des Konflikts aufgrund von ungeschützten Angriffen schwere Verluste erlitten haben, insbesondere in der Ostukraine. Ein ehemaliger Wagner-Kommandeur beschrieb zudem die Brutalität und Inkompetenz an der Frontlinie des russischen Militärs. Die Quellen ließen sich jedoch bislang nicht prüfen.

Will der Kreml Putins Koch in Schach und rekrutiert dafür selber Häftlinge?

Usov sagte gegenüber CNN, die Entwicklung würde auf interne Streitereien in der russischen Militärführung andeuten. Der Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Russlands ranghöchsten Offizier, Waleri Gerassimow, würden versuchen, eine „Häftlingsressource“ aufzubauen, die sie über die eigenen Privatunternehmen des Ministeriums direkt kontrollieren könnten. Usov unterstrich, das Ministerium habe derzeit weniger Häftlinge, aber sie „werden auf die gleiche Weise eingesetzt ... als Kanonenfutter“ - ähnlich wie es Wagner tut, so Usov.

Wladimir Osechkin von der Menschenrechtsgruppe Gulagu.net sagte, das Verteidigungsministerium scheine Rekruten und Häftlinge von Wagner mit „günstigeren Bedingungen“ anzulocken, um die wachsende Macht von Prigoschin zu kontrollieren, der zunehmend als Konkurrent für Teile der Streitkräfte angesehen wird. (bohy)