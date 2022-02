Ukraine-Krieg bei „Markus Lanz“: Habeck räumt „Naivität“ ein - doch eine heikle Frage bleibt ihm erspart

Die „Markus Lanz“-Runde spricht über die Geschehnisse in der Ukraine und versucht, Putins weiteres Vorgehen abzusehen.

Hamburg – Der Tag der Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts wirft die TV-Programme durcheinander, das ZDF entscheidet sich für eine 90-minütige Live-Sondersendung von „Markus Lanz“*. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) arbeitet sich zu Beginn mit Talkmaster Markus Lanz durch die Chronologie des letzten Tages. Schon als er am Vorabend bei „Maischberger. Die Woche“ zu Gast gewesen sei, habe er gewusst, dass eine Eskalation des Ukraine-Konflikts* unmittelbar bevorstehe. Die Geheimdienstinformationen, die er erhalten habe, seien eindeutig gewesen: Putin plante einen Angriff auf die ganze Ukraine.

Wladimir Putins* Androhung historisch einmaliger Konsequenzen lassen dem Politiker Norbert Röttgen (CDU) zufolge wenig Raum zur Spekulation: „Es ist eine wirkliche Bosheit, die die Fortsetzung der Kriegsrhetorik vom vergangenen Montag ist.“ Moderator Lanz möchte sich dennoch vergewissern – droht Putin mit einem Atomschlag? Ex-Innenminister Gerhart Baum (FDP) und Habeck bejahen kurz und knapp, so müsse man Putin interpretieren.

Krieg in der Ukraine – Vizekanzler Habeck bei „Markus Lanz“: „Wir waren naiv“

„Die Irrationalität, die daraus spricht, die macht es eben so gefährlich“, findet der Grüne - ähnlich äußert sich Habeck am Abend auch beim ZDF-Talk „Illner“. Er kann keine guten Gründe für Putins Handeln erkennen, Russland werde dadurch isoliert, seine eigene Regierung geschwächt. Habeck findet, es sei kaum vorstellbar, dass Putin die Drohung eines nuklearen Erstschlags wahrmache, doch auch einen Angriff auf die Ukraine habe er sich lange nicht vorstellen können. Der Vizekanzler räumt ein, „dass wir naiv waren die letzten Wochen und Monate.“

Diese Einschätzung teilt offenbar auch die ehemalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), die davon sprach, dass Deutschland „die Lehren von Schmidt und Kohl vergessen habe“. Habeck räumt ein, Kramp-Karrenbauer habe „prinzipiell einen Punkt“, weiß damit im Hier und Jetzt allerdings wenig anzufangen. Der Vizekanzler verweist auf die Stärke des russischen Militärs und fragt: „Wie stark hätte dann das ukrainische Militär oder wie engagiert hätte die Nato sein müssen, dass verhandelt werden kann? Ich will nicht ausschließen, dass so ein Szenario denkbar ist. Also quasi ein Kalter Krieg“ - ähnliche Befürchtungen hegt die internationale Presse.

Russland greift Ukraine an, Habeck verteidigt bei „Lanz“ Ampel-Linie: „Können keinen Dritten Weltkrieg riskieren“

An der Frage von Waffenlieferungen in die Ukraine habe sich durch Russlands Invasion nichts geändert, erklärt Habeck jedoch. Die Nato werde allerdings ihre östlichsten Bündnispartner verstärkt militärisch unterstützen, außerdem müsse die Bundesregierung die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr überprüfen und steigern. Röttgen hält es hingegen jetzt für angebracht, Waffen zum Verteidigungszweck zu liefern, die Zeit der Diplomatie sei abgelaufen. Altpolitiker Baum rügt den Unionspolitiker: „Jetzt ist es zu spät!“

Habeck äußert außerdem sein Verständnis dafür, dass die Ukraine sich vom Westen verraten fühle: „Natürlich habe ich Verständnis. Da wird das Land überrannt und wir machen Wirtschaftssanktionen.“ Dennoch seien die Sanktionen das richtige Instrument, eine weitere militärische Eskalation sei in niemandes Interesse, dem Westen deshalb ein Stück weit die Hände gebunden. Seine Mahnung: „Wir können nicht in einen Krieg mit Russland ziehen. Wir können keinen Dritten Weltkrieg riskieren.“

Als Wirtschaftsminister ist für Habeck außerdem Deutschlands Abhängigkeit von russischen Rohstoffen* von größter Bedeutung. Er fordert dazu auf, auch die Energiepolitik künftig als sicherheitsrelevant zu betrachten. Um auf weniger Gas, Öl und Kohle aus Russland angewiesen zu sein, müsse man einerseits die Herkunft der Gaslieferungen diversifizieren und andererseits den Hunger nach fossilen Energien bremsen. Im Umkehrschluss bedeutet das für Habeck, „dass der Ausbau einer Energieinfrastruktur, über die wir verfügen, absolute Priorität hat“.

Russland Rohstofflieferant für Deutschland – Wirtschaftsminister Habeck spricht bei „Markus Lanz“ über die Versorgungssituation

Weil Russland gut gewirtschaftet habe und auf eine historisch niedrige Staatsverschuldung blicke, werde Putin diese Konsequenzen jedoch erst mittelfristig zu spüren bekommen, führt Habeck aus. Talkmaster Lanz trägt vor, dass bei allen fossilen Energieträgern Russland der Nummer-eins-Lieferant Deutschlands sei. „Noch“, wirft Baum trocken ein. Habeck nickt zustimmend. Allerdings verfüge Deutschland über nationale Ölreserven, „die es uns erlauben, lange Zeit die Versorgungssicherheit im Öl-, Benzin- und Kerosinbereich zu sichern“.

Moderator Lanz möchte daraufhin wissen, was „lange Zeit“ genau bedeute. Habeck bleibt vage und spricht von einer „deutlich langen Zeit“. Darüber hinaus sei genug Gas nachgekauft worden, um „gut über den Winter“ zu kommen, die Versorgungssicherheit sei „absolut gewährleistet“. Dennoch müsse die Politik nachsteuern und sicherstellen, dass vor jedem Winter die Gasspeicher voll seien – dies solle künftig gesetzlich geregelt werden.

Was passiert in der Ukraine? Habeck gibt bei „Markus Lanz“ vagen, aber düsteren Ausblick

Weil Habeck eingangs der Sendung zu verstehen gab, dass er Vorabinformationen hatte, fragt Talkmaster Lanz ihn gegen Ende der Schalte mit dem Vizekanzler nach dessen Aussichten auf die kommende Nacht und die nächsten Tage. Betreten schüttelt Habeck seinen Kopf und spricht von der Hoffnung, es werde „nicht zu viele“ Opfer geben: „Was ich für heute Nacht erwarte, kann ich Ihnen nicht sagen, sondern das würde ich dann gerne später einmal reflektieren.“

Den Platz auf der Videoleinwand nimmt im Anschluss die Journalistin Kateryna Mishchenko ein. Sie berichtet live aus Kiew. Dort sei es ruhig, man erwarte jedoch eine „zweite Angriffswelle“. Das ukrainische Verteidigungsministerium habe der Bevölkerung mitgeteilt, dass damit zu rechnen sei. Niemand wisse, ob ein „kurzer Blitzkrieg“ bevorstehe oder Putin eine „sture Fantasie“ verfolge, die Ukraine in die Knie zu zwingen.

Kurz darauf reißt die Verbindung zu Mishchenko ab, woraufhin der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, als nächstes auf der Videoleinwand erscheint. Der Diplomat macht der Bundesregierung schwere Vorwürfe. Er habe im Laufe des Tages geweint, weil ihm in Berlin „Kälte und Gleichgültigkeit entgegengeschlagen“ seien. Melnyk berichtet von mehreren Treffen mit Regierungsverantwortlichen, in denen er um militärische Unterstützung gebeten habe – ohne Erfolg. Er könne nicht verstehen, „wie kann man so kaltherzig und stur sein?“

Russland-Ukraine-Konflikt bei „Markus Lanz“: Wann wird Russland von SWIFT ausgeschlossen?

Das zögerliche Handeln der Bundesregierung, redet sich Melnyk in Rage, sei der Grund dafür, dass die Ukraine* „wie ein Opferlamm geschlachtet wird, vor laufenden Kameras. Das kann doch nicht wahr sein!“ Die Einschätzung der Bundesminister, die er im Tagesverlauf gesprochen habe, sei: Der Ukraine würden nur wenige Stunden, „vielleicht Tage“ bleiben, weshalb es wenig Sinn mache, ihnen überhaupt zu helfen. Melnyk: „Da war ich wirklich sprachlos.“

Dass Deutschland sich in Brüssel außerdem dagegengestellt habe, Russland aus dem SWIFT-System zu werfen*, kritisiert die Journalistin Eva Quadbeck. Sie hätte sich beim Zücken des „schärfsten Schwerts“ mehr Entschlossenheit gewünscht und fürchtet, dass Deutschland diese Zögerlichkeit noch auf die Füße fallen könnte. Melnyk nickt voller Zustimmung, auch Röttgen hätte sich die SWIFT-Sanktion gewünscht. Die Journalistin Alice Bota fragt: „Wenn nicht jetzt, wann dann? Was muss eigentlich noch passieren?“

Ukrainischer Botschafter Melnyk bei „Markus Lanz“: „Worauf warten Sie?“

„Es kommt im Kreml an: Sie trauen sich nicht“, beurteilt Röttgen Deutschlands Veto zum Rauswurf Russlands aus SWIFT. Auch Melnyk bedauert Deutschlands Haltung. Die Bundesrepublik habe sich nicht nur gegen den Ausschluss Russlands aus dem Zahlungssystem gestellt, sondern auch gegen ein Embargo für Öl-, Gas- und Kohleimporte aus Russland: „Das sind die größten Sanktionskeulen, die man in der Hand hat und das hat man heute nicht benutzt, sondern möchte weiter abwarten. Worauf? Dass zehntausende, hunderttausende Ukrainer sterben müssen?“

„Markus Lanz“ - Das Fazit der Sendung

Dass Wirtschaftssanktionen gegen Russlands Präsident Wladimir Putin nicht schrecken, scheint Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) inzwischen verstanden zu haben: Putin „hätte klar sein müssen, dass diesmal nicht nur Nadelstiche kommen, sondern dass tatsächlich zugeschlagen wird“, sagt er bei „Markus Lanz“ mit großer Ernsthaftigkeit. Dieses Grundgefühl ist auch den anderen Studiogästen anzumerken. Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) und der Politiker Norbert Röttgen (CDU) analysieren die Lage zusammen mit den Journalistinnen Alice Bota und Eva Quadbeck. Zwar ist sich die Studiorunde einig in der Kritik an Russlands Verbleib im SWIFT-System, allerdings erst im Anschluss an die Schalte mit Wirtschaftsminister Habeck, der sich dazu keine Fragen gefallen lassen muss.

Außerdem berichtet die Journalistin Kateryna Mishchenko per Videoschalte live aus Kiew, ehe der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk sie auf der Videoleinwand ablöst. Seine schweren Vorwürfe gegenüber der deutschen Regierung machen die „Markus Lanz“-Runde betroffen. Röttgen spricht sich auch für solche Sanktionen aus, die die Bevölkerung in Deutschland spüren würde: „Und zwar nicht, weil wir leiden wollen, sondern weil wir wissen, dass der Friede in unserem Kontinent das höchste Gut ist.“ (Hermann Racke)