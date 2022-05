Putin wie ein General: Kreml-Chef greift offenbar direkt in Ukraine-Krieg ein - gegen normale Militär-Struktur

Von: Bedrettin Bölükbasi

Update vom 17. Mai, 11.45 Uhr: Der Ukraine-Krieg tobt seit 82 Tagen. Russland spricht lieber von einer „militärischen Spezialoperation“, hat nun aber auch das Wort „Krieg“ in den Mund genommen. Allerdings in einem anderen Kontext. Der Kreml wirft dem Westen vor, gegen Russland einen Krieg zu führen. „Es sind Feindstaaten. Weil das, was sie tun, Krieg ist“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag bei einem Auftritt auf einer Bildungskonferenz bei Moskau.

Präsident Wladimir Putin hatte zuvor schon von mit Blick auf die westlichen Sanktionen von einem wirtschaftlichen „Blitzkrieg“ gesprochen. Peskow sagte, der Westen führe einen diplomatischen, wirtschaftlichen und politischen Krieg gegen sein Land. Russland müsse zeigen, dass es in der Lage sei, seine Interessen zu schützen. „Aber jeder Krieg endet mit einem Frieden. Und dieser Frieden wird so gestaltet sein, dass unsere Stimme zu hören ist, wo wir bequem und sicher sind und fest auf unseren Beinen stehen.“

Ukraine-Russland-News: Putin wie ein General - Kreml-Chef greift nun offenbar direkt ein

München - Im Ukraine-Krieg dauern die schweren Zusammenstöße zwischen dem ukrainischen Militär und russischen Truppen an. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Die Gefechte im Osten der Ukraine setzten Russland dabei stark zu. Bislang hatten russische Truppen keinen Erfolg, die zahlenmäßig unterlegenen ukrainischen Soldaten einzukesseln, während ukrainische Einheiten in Charkiw vorrücken.

Darüber hinaus verliert Russland extrem viele Soldaten sowie militärische Ausrüstung, etwa bei dem Versuch, den Fluss Siwerskyj Donez zu überqueren, was aber in einem Debakel endete. So zeigten Luftfotografien aus dem Gebiet mehr als 70 zerstörte russische Militärfahrzeuge auf beinahe einem Fleck. Der große, von Moskau erwartete Erfolg im Donbass bleibt bislang aus.

Ukraine-Krieg: Putin greift in Kämpfe ein - „Entscheidungen wie Oberst oder Brigadegeneral“

Ein Bericht der britischen Zeitung The Guardian legt nun nahe, dass der Grund für das militärische Desaster der russischen Armee direkt im Kreml selbst liegen könnte. Demnach ist der russische Machthaber Wladimir Putin persönlich stark in die Kampfhandlungen verwickelt und trifft sogar taktische Entscheidungen, die die Bewegung von russischen Soldaten auf dem Feld vorgeben, wie die britische Zeitung unter Berufung auf anonyme westliche Quellen berichtete.

Putin sei dabei gemeinsam mit dem Generalstabschef Waleriy Gerasimow an diesem Prozess beteiligt. „Wir denken, dass Putin und Gerasimow in die taktische Beschlussfassung auf einem Level involviert sind, den wir normalerweise von einem Oberst oder Brigadegeneral erwarten würden“, gab eine westliche Militärquelle gegenüber The Guardian an.

Dabei operiere das russische Militär eigentlich keineswegs in solch einer Weise, schrieb die Zeitung. Doch die stockende Invasion in der Ukraine habe das russische Militär beispielsweise gezwungen, Generäle näher an die Frontlinie zu schicken. Laut dem ukrainischen Militär wurden bislang 12 russische Generäle bei Gefechten getötet.

Zudem soll Putins Eingreifen nicht sonderlich hilfreich sein. Militärexperte Ben Barry sagte dem Guardian: „Ein Regierungschef sollte Besseres zu tun haben, als militärische Entscheidungen zu treffen. Er sollte die politische Strategie festlegen, anstatt sich im Tagesgeschäft zu verzetteln“.

Wladimir Putin trifft offenbar taktische Entscheidungen im Ukraine-Krieg. © Sergey Guneev/Imago Images

Ukraine-Krieg: Evakuierung aus Asowstal - Russland und Ukraine wollen Soldaten austauschen

Indes wurden aus dem seit Wochen von Russland belagerten Asowstal-Stahlwerk in Mariupol mehr als 260 ukrainische Soldaten evakuiert und in russisch kontrolliertes Gebiet gebracht. 53 Schwerverletzte seien zur Behandlung nach Nowoasowsk und 211 weitere Soldaten nach Oleniwka gebracht worden, erklärte das ukrainische Verteidigungsministerium. Die Bemühungen zur Evakuierung der verbliebenen Soldaten sollten nach ukrainischen Angaben am Dienstag (17. Mai) fortgesetzt werden.

Nowoasowsk und Oleniwka liegen in Gebieten unter Kontrolle des russischen Militärs. Die Soldaten sollen zu einem späteren Zeitpunkt „ausgetauscht“ werden, wie die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar in einer Videobotschaft sagte. Seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar haben Kiew und Moskau bereits mehrere Gefangenenaustausche vorgenommen.

Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor am Montag eine Waffenruhe in Mariupol verkündet, um verletzte ukrainische Soldaten aus dem Stahlwerk des Konzerns Asow-Stahl zu holen. Moskau hatte „medizinische Einrichtungen“ in Nowoasowsk als Ziel der Evakuierungsaktion genannt. (bb mit Material von AFP)