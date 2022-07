Ukraine-Diplomatie: Türkei stoppt russisches Getreideschiff - Putin-Affront gegen Biden

Von: Linus Prien

In der Türkei wird ein russischer Getreidefrachter festgehalten. Wladimir Putin verweigerte den USA seine Gratulation zum Unabhängigkeitstag. News-Ticker

Update vom 4. Juli, 19.03 Uhr: Die Mitgliedschaft von Finnland und Schweden in der Nato rückt einen Schritt näher: Botschafter der 30 Nato-Mitgliedstaaten in Brüssel unterzeichnen am Dienstagvormittag die Beitrittsprotokolle für Finnland und Schweden. Die beiden Länder können damit an allen Nato-Treffen teilnehmen, aber nicht abstimmen. Die Regierungen der 30 Nato-Länder müssen die Beitritte noch billigen. In Deutschland könnte der Bundestag einem Beitritt Finnlands und Schwedens bereits diese Woche zustimmen.

Ukraine-News: Ukraine will Wiederaufbau des Landes mit beschlagnahmten russischen Geldern finanzieren

Update vom 4. Juli, 18.27 Uhr: Es ist Tag 131 im Ukraine-Krieg. Mittlerweile schätzt die ukrainische Regierung die Kosten für den Wiederaufbau ihres vom russischen Angriffskrieg zerstörten Landes auf mindestens 750 Milliarden Dollar (knapp 720 Milliarden Euro). Finanziert werden solle der Wiederaufbau zum großen Teil aus beschlagnahmten Vermögen des russischen Staates und der Oligarchen, sagte Regierungschef Denys Schmyhal am Montag bei der internationalen Wiederaufbau-Konferenz im schweizerischen Lugano.

Ukraine-News: Türkei hält am Schwarzmeerhafen Karasu russisches Schiff mit Getreide an

Erstmeldung vom 4. Juli, 2022: Istanbul/ Moskau - Die Türkei hat am Schwarzmeerhafen Karasu nach Angaben der Betreiberfirma ein unter russischer Flagge fahrendes Schiff mit Getreide angehalten. Der Zoll habe dem Frachter „Zhibek Zholy“ vor der türkischen Schwarzmeer-Stadt die Weiterfahrt vorerst verweigert, sagte ein Verantwortlicher der Hafenfirma IC Ictas auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Montag (4. Juni). Der ukrainische Botschafter in der Türkei, Wassyl Bondar, hatte am Vortag im ukrainischen Fernsehen gesagt, dass am Montag über das weitere Schicksal des Schiffes entschieden werde. Die Ukraine hoffe, dass das Schiff beschlagnahmt und das Frachtgut konfisziert werde.

Ukraine-News: Chef von besetzter ukrainischer Region bestätigt Ukraine als Startpunkt des Frachters

Nach Angaben des Online-Ortungssystems Marinetraffic kam der Frachter von der russischen Küstenstadt Noworossijsk. Der von Russland eingesetzte Chef der besetzten südukrainischen Region Saporischschja, Jewgeni Balizki, schrieb jedoch beim Nachrichtendienst Telegram, dass der Frachter am vergangenen Donnerstag aus dem Hafen Berdjansk abgelegt habe.

Die internationale Gemeinschaft fordert von Russland seit Wochen, den Export von ukrainischem Getreide zu ermöglichen. Die Ukraine beklagt, dass durch die russische Kriegsmarine ihre Häfen im Schwarzen Meer blockiert seien. Beide Länder gehören zu den größten Weizenexporteuren und spielen eine wichtige Rolle für die Ernährungssicherheit in der Welt. Die Vereinten Nationen warnten zuletzt schon vor der größten Hungersnot seit Jahrzehnten.

Ukraine-News: Putin verweigert den USA Gratulation zum Unabhängigkeitstag

Aus Ärger über die aus seiner Sicht russlandfeindliche US-Politik gratuliert Kremlchef Wladimir Putin seinem Kollegen Joe Biden in diesem Jahr nicht zum amerikanischen Unabhängigkeitstag. „Nein, dieses Jahr wird kein Glückwunsch-Telegram verschickt werden“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge.

„Das hängt damit zusammen, dass dieses Jahr zum Höhepunkt einer unfreundlichen Politik der Vereinigten Staaten gegenüber unserem Land geworden ist“, sagte er mit Blick auf den amerikanischen Feiertag am 4. Juli. „Daher kann es unter diesen Umständen kaum als angemessen angesehen werden, eine solche Glückwunschbotschaft zu senden.“ (lp/dpa)