Ukraine-Krieg: Strategisch wichtige Stadt droht zu fallen - „Die Russen rücken vor“

Von: Patrick Mayer

Die russischen Truppen rücken weit in die umkämpfte Stadt Sewerodonezk vor. Bei Cherson startet die Ukraine eine Gegenoffensive. Der News-Ticker zur militärischen Lage.

Update vom 30. Mai, 17.25 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat die Lieferung von Mehrfachraketenwerfern an die Ukraine ausgeschlossen, die Ziele in Russland erreichen könnten. „Wir werden der Ukraine keine Raketensysteme liefern, die Ziele in Russland angreifen können“, sagte Biden an diesem Montag in Washington vor Journalisten. Damit wendet sich der US-Präsident gegen die mehrfache Bitte der Regierung in Kiew, diese Waffensysteme zu erhalten.

Angesichts der jüngsten militärischen Erfolge Russlands im Osten der Ukraine hatte die ukrainische Regierung in den vergangenen Tagen um uneingeschränkte militärische Unterstützung aus dem Westen gebeten. Da es sich beim Donbass um meist flache und weitläufige Ebenen handelt, steht die Artillerie im Fokus. Außenminister Dmytro Kuleba hatte am vergangenen Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt, die Ukraine brauche unter anderem „dringend“ Raketenwerfer-Systeme, um sich gegen die russischen Streitkräfte wehren zu können.

Ukraine-Krieg: Französischer Journalist bei Beschuss getötet

Update vom 30. Mai, 16.50 Uhr: Ein französischer Journalist ist in der Ukraine getötet worden. Frédéric Leclerc-Imhoff sei in einem Bus mit Zivilisten unterwegs gewesen, schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf Twitter. „Ich teile das Leid seiner Familie, Angehörigen und Kollegen“, betonte Macron. Er sprach allen, die in Krisengebieten im Einsatz seien, um über das Geschehen dort zu berichten, die Unterstützung Frankreichs aus.

Die Umstände seines Todes waren zunächst unklar. Leclerc-Imhoff, der für den Sender BFM-TV arbeitete, sei mit Zivilisten unterwegs gewesen, die vor dem Krieg fliehen wollten. Er sei „tödlich getroffen“ worden, schrieb Macron.

Ukraine-Krieg: Kiew startet Gegenoffensive in der Region Cherson

Update vom 30. Mai, 15.55 Uhr: Bei Kämpfen in der Region Cherson in der Südukraine drängten ukrainische Streitkräfte die russische Armee unterdessen in der Nähe der Dörfer Andrijiwka, Losowe und Bilohirka zurück, wie die ukrainische Armee mitteilte. „Cherson, bleib standhaft, wir sind nah“, erklärte der Generalstab auf Facebook. Zur Abwehr der Gegenoffensive errichteten russische Truppen den Angaben zufolge Verteidigungslinien rund um Cherson. Ins benachbarte Mykolajiw seien zudem russische Spezialeinheiten entsandt worden, „um verlorene Stellungen zurückzuerobern“.

Der Großraum um die Hafenstadt Cherson war gleich nach Kriegsbeginn Ende Februar von russischen Truppen erobert worden. Die Lage der Stadt an der Mündung des Dnjepr und in unmittelbarer Nähe zur von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist von großer strategischer Bedeutung.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen rücken auf Zentrum von Sewerodonezk vor

Update vom 30. Mai, 15.40 Uhr: In der Ostukraine rücken die russischen Truppen immer weiter auf das Stadtzentrum der umkämpften Stadt Sewerodonezk vor. „Die Russen rücken in die Mitte von Sewerodonezk vor“, erklärte Gouverneur Sergij Gajdaj. Die durch einen Fluss getrennten Städte Sewerodonezk und Lyssytschansk sind die letzten Städte in der Region Luhansk, die noch von der Ukraine kontrolliert worden. In Sewerodonezk hatte es nach Angaben des Gouverneurs schon am Sonntag heftige Straßenkämpfe gegeben.

Am Montag dauerten die Kämpfe an, wie Gajdaj im Messengerdienst Telegram erklärte. Mittlerweile sei die Lage in der Stadt „sehr schwierig“. „Die wichtige Infrastruktur von Sewerodonezk ist zerstört, 60 Prozent der Wohnungen können nicht wiederaufgebaut werden“, erklärte der Gouverneur von Luhansk. Die Straße, die Sewerodonezk mit Lyssytschansk und Bachmut weiter südlich verbindet, sei zu „gefährlich“, um Zivilisten in Sicherheit und Hilfsgüter in die Stadt zu bringen. Laut Sewerodonezk-Bürgermeister Olexander Stryuk sollen noch etwa 15.000 Zivilisten in der Stadt ausharren, die einst 100.000 Einwohner hatte.

Heftig umkämpft: Sewerodonezk im Gebiet Luhansk. © ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Russland zerstört angeblich ukrainische Kampf- und Schützenpanzer

Update vom 30. Mai, 15.15 Uhr: Das russische Militär hat nach eigenen Angaben eine Werft in der Großstadt Mykolajiw im Süden der Ukraine beschossen. „Durch einen Artillerieschlag auf einen Hangar auf dem Territorium der Schiffbaufabrik „Ozean“ in der Stadt Mykolajiw wurden mehr als 15 ukrainische Kampf- und Schützenpanzer und 5 große Artilleriesysteme vernichtet“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Montag.

Mit Luft-, Raketen- und Artillerieangriffen seien zudem in den vergangenen 24 Stunden Dutzende Kommandopunkte und Gefechtsstände im ostukrainischen Donbass-Gebiet, Fernmeldestellen und zahlreiche Truppenansammlungen vernichtet worden. Konaschenkow sprach von mehr als 320 getöteten ukrainischen Soldaten und 47 außer Gefecht gesetzten Militärfahrzeugen. Unabhängig konnten diese Angaben nicht überprüft werden.

Ukraine-Krieg: Plant Russland einen zweiten Angriff auf Kiew?

Update vom 30. Mai, 13.18 Uhr: Allem Anschein nach haben russische Truppen die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol aktuell unter ihrer Kontrolle. Deren Stadtverwaltung meldet nun, dass bei den Kämpfen deutlich mehr Zivilisten getötet worden sein könnten als bisher angenommen. Demnach hat die russische Seite seit Kriegsbeginn etwa 16.000 Einwohner begraben, während seit Mitte März in der Stadt Lebende zusätzlich etwa 5000 Menschen bestattet hätten.

Ukraine-News: Autobombe explodiert im von Russland kontrollierten Melitopol

Update vom 30. Mai, 12.31 Uhr: Im Süden der Ukraine hat es einen Sprengstoffanschlag gegeben. Unklar war zunächst, wem der Angriff im von russischen Truppen besetzten Melitopol galt. Wladimir Rogow, Chef der russischen Militärverwaltung, sprach von einem Terrorakt.

Eine Autobombe explodierte nahe dem Verwaltungsgebäude im Stadtzentrum und verletzte Freiwillige, die russische Hilfslieferungen an die Bevölkerung ausgeladen hätten - das berichten russische Medien. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.

Die von Russland eingesetzte Bürgermeisterin Melitopols, Halina Daniltschenko, machte die ukrainische Seite für einen „zynischen Terrorakt“ verantwortlich, der den Einwohnern Angst einjagen sollte. Die Regierung in Kiew müsse sich an den Gedanken gewöhnen, dass die Menschen in Melitopol nichts mehr mit ihr zu tun haben wollten, wird Daniltschenko von der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitiert.

Die Stadt Melitopol gehört zur Region Saporischschja, die größtenteils von russischen Truppen besetzt ist. Die Gebietshauptstadt selbst steht noch unter Kontrolle Kiews. In Saporischschja wurden in den vergangenen Wochen schon verstärkte Partisanenaktivitäten der Ukrainer gemeldet - mit Anschlägen auf Infrastruktur, russische Soldaten, aber auch Kollaborateure, die mit den russischen Besatzern zusammenarbeiten.

Ukraine-Krieg-News: Moskau erleidet laut Geheimdienst „verheerende Verluste“ bei Offizieren

Update vom 30. Mai, 11.03 Uhr: Die britische Regierung unter Boris Johnson veröffentlicht regelmäßig Geheimdienstinformationen zum Verlauf des Ukraine-Kriegs. Moskau ärgerte sich deshalb bereits über eine angebliche „Desinformationskampagne“ - die Agenten lagen aber offenbar schon mehrfach richtig. Nun berichten sie von „wahrscheinlich verheerenden Verlusten“ im russischen Offizierskorps.

Dahinter vermuten die Geheimdienstler zwei Gründe: Brigade- und Bataillonskommandeure begäben sich und ihre Einheiten an der Front in gefährliche Situationen, da von ihnen kompromisslos militärische Erfolge gefordert würden. Zudem fehle es generell an qualifizierten Unteroffizieren. Eine Modernisierung werde durch die Verluste weiter erschwert.

Der Abgang jüngerer Offiziere könne die ohnehin als niedrig geltende Moral in der russischen Armee weiter schwächen, so die Einschätzung. Es gebe glaubwürdige Berichte über vereinzelte Meutereien in der russischen Armee. Hier der entsprechende Tweet:

Ukraine-Krieg-News: Kiew meldet Rückeroberung von Gebieten nahe Cherson

Erstmeldung vom 30. Mai: Kiew - Sollte Cherson zurückerobert werden, wäre dies von starker Symbolik. Die ukrainischen Streitkräfte sind in der Region nun zum Gegenangriff übergegangen. In drei Dörfern seien die russischen Truppen zurückgedrängt worden, erklärte der Generalstab auf Facebook. Die Region im Süden des Landes war gleich zu Beginn des Ukraine-Kriegs eingenommen worden.

Von russischer Seite gab es dazu zunächst keine Angaben. Die in Cherson neu ernannten pro-russischen Behördenvertreter hatten bereits den Wunsch geäußert, dass die Region an Russland angeschlossen wird. Kremlchef Wladimir Putin unterzeichnete am 25. Mai einen Erlass, um die dortigen Bewohner vereinfacht mit russischen Pässen auszustatten.

Verteidigungsminister Schoigu (l.) und Präsident Putin (r.) besuchten kürzlich verwundete russische Soldaten in einem Krankenhaus. © Mikhail Metzel / AFP

Im Süden der Ukraine habe Moskau auf die Offensive kiewtreuer Truppen reagiert und Einheiten in die Region verlegt, um die jüngsten Gebietsverluste wieder wettzumachen. Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen.

Ukraine-Krieg-News: Russische Kampfhubschrauber im Donbass

Allerdings nehmen Putins Truppen wohl nun das Oberkommando der östlichen Streitkräfte von Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyjs ins Visier: Sie planen einen Großangriff im Raum Slowjansk, so der aktuelle Lagebericht des ukrainischen Generalstabs. Der Raum Slowjansk ist der größte Ballungsraum im Donbass in der Ostukraine, der noch unter Kontrolle Kiews steht.

Zur Vorbereitung seien 250 Militärfahrzeuge in den Raum Isjum verlegt und darüber hinaus eine Eisenbahnbrücke im Gebiet repariert worden, um den Nachschub zu beschleunigen. Darüber hinaus sei auch eine Staffel von Ka-52-Kampfhubschraubern nördlich von Isjum stationiert worden. Die Ka-52 gelten als die modernsten schweren Kampfhubschrauber Russlands. (AFP/dpa/frs)