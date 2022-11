Krieg in der Ukraine: Die deutsche Stimmung kippt – aber anders als von Putin gedacht

Von: Georg Anastasiadis

Eine ukrainische Kämpferin schwenkt die ukrainische Flagge auf einem zerstörten russischen Panzer. Wie sich in Deutschland die Stimmung zum Ukraine-Krieg mittlerweile verändert, kommentiert Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © Natacha Pisarenko/AP/dpa/Klaus Haag

Immer mehr Deutsche sehen angesichts ukrainischer Erfolge gegen Putins Armee, dass es sich lohnt, für die eigene Freiheit zu kämpfen. Sogar bei früheren Befürwortern eines Kapitulationsfriedens kippt die Stimmung, kommentiert Georg Anastasiadis.

Die deutsche Stimmung zum Ukrainekrieg kippt – aber anders als von Putin gedacht: Sogar frühere Befürworter eines Kapitulationsfriedens wie der TV-„Philosoph“ Richard David Precht merken angesichts ukrainischer Erfolge jetzt, dass es sich lohnt, für die eigene Freiheit zu kämpfen, statt die Flinte gleich ins Korn zu werfen, wozu die Briefeschreiber um Alice Schwarzer geraten hatten.

Die Erwartung der Zyniker in Moskau, der verweichlichte Westen werde mit den steigenden Energiepreisen seiner Hilfe für das überfallene Land rasch überdrüssig, reiht sich nahtlos ein in die lange Serie dramatischer Fehleinschätzungen des Kremls. Es stimmt: Dieser Krieg verlangt allen Opfern ab, auch vielen Bundesbürgern, die mit jedem Cent rechnen müssen.

Doch mit jeder zurückeroberten Stadt wachsen nicht nur in der Ukraine, sondern auch bei ihren westlichen Unterstützern Mut und Zuversicht, dass die Invasoren vertrieben werden können, dass der Angriff auf Europas Freiheit abgewehrt werden kann und die Opfer nicht vergebens waren. Dagegen machen sich in Putins Reich immer mehr Wut und Verzweiflung breit. Womöglich geht es für den Diktator schon bald nicht mehr um die Eroberung des Nachbarlandes, sondern nur noch um die Rettung des eigenen Kopfs.

Ukraine-Krieg: Ohne Verhandlungen kann sich Konflikt noch über Jahre hinziehen

Freude und Euphorie in Kiew sind verständlich, doch bleiben die Besatzer, die sich in ihren Positionen eingegraben haben, ein schwer zu besiegender Gegner. Ohne Verhandlungen kann sich der Krieg noch über Jahre hinziehen. Das ist in niemandems Interesse, nicht der europäischen Handelsnationen, aber auch nicht der aufopferungsvoll kämpfenden Ukrainer.

Schätzungen zufolge haben 100 000 von ihnen bereits ihr Leben verloren. Berichte über erste amerikanisch-russische Geheimdienstkontakte lassen aufhorchen. Früher oder später, so ist zu hoffen, wird US-Präsident Joe Biden, der sich in einem geschichtlichen Moment als kluger und starker Anführer der freien Welt bewährte, seinen Einfluss auf Kiew geltend machen, um einen Verhandlungsprozess in Gang zu setzen, an dessen Ende die Rückkehr des Friedens steht – dann aber nicht mehr zu Putins Bedingungen.

