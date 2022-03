„Bemerkenswert“: USA wundern sich über Putins neue Ukraine-Pläne - „Kampfkraft“ schon aufgebraucht?

Von: Linus Prien

Teilen

Amerikanische Sicherheitsexperten äußern sich zum Krieg in der Ukraine, erklären die strategische Lage der russischen Truppen und wo sie herkommen.

Washington, D.C. - Am Montag sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby: „Fast 100 Prozent“ der in den vergangenen Wochen an der ukrainischen Grenze zusammengezogenen russischen „Kampfkraft“ befinde sich inzwischen in der Ukraine. Auch ein Vertreter des Pentagons bestätigte dies: Russlands Präsident Wladimir Putin habe „fast alle von ihnen drinnen“.

Nach westlichen Angaben hatte Russland vor Beginn seines Angriffs auf die Ukraine mehr als 150.000 Soldaten an den Grenzen aufmarschieren lassen. Bilder dieses Aufmarsches zirkulierten bereits vor der Invasion.

Ukraine-Krieg: Putin rekrutiert noch mehr Truppen

Obwohl bereits fast 150.000 russische Soldaten in die Ukraine einmarschiert sind, plant Putin womöglich, noch mehr Truppen zu rekrutieren. Ein Vertreter des Pentagon bestätigt, was vorher bereits in Medienberichten spekuliert wurde: „Wir wissen, dass sie versuchen, Syrer für den Kampf zu rekrutieren.“

Kirby hält es für „bemerkenswert“, dass Putin es für notwendig erachte, sich trotz der hohen Zahl russischer Soldaten in der Ukraine auch auf ausländische Kämpfer zu stützen. Wie viele Soldaten rekrutiert werden sollen, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Russische Armee macht im Ukraine-Krieg laut USA keine nennenswerten Fortschritte

Kirby berichtet, die russischen Bodentruppen hätten von Vorstößen in der Südukraine abgesehen „in den letzten Tagen keine wirklich nennenswerten Fortschritte gemacht“ hätten. Es werde derzeitig vermehrt auf Raketenbeschuss und Bombardements gesetzt, um den ausbleibenden Erfolg der Bodentruppen zu kompensieren.

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums vermutet, dass die russische Armee „Probleme mit der Moral, der Versorgung, dem Treibstoff und der Nahrung hat.“ Des Weiteren betonte der Sprecher erneut den starken Widerstand von ukrainischer Seite.

Ukraine-Krieg: USA entsendet weitere Truppen nach Europa

Kirby bestätigt des Weiteren, dass die Entsendung von zusätzlichen 500 Soldaten nach Europa angeordnet wurde, um die „Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten“ der Nato stärken. Die USA haben in den letzten Wochen fast 15.000 zusätzliche Truppen in Europa stationiert. Insgesamt befinden sich circa 100.000 amerikanische Streitkräfte in Europa. (lp)

Lesen Sie auch „Glaubwürdige Informationen“: Menschenrechtsverletzungen bei Einmarsch Die USA haben eigenen Angaben zufolge Informationen über schwere Menschenrechtsverletzungen im Falle eines Einmarsches Russlands in die Ukraine. „Glaubwürdige Informationen“: Menschenrechtsverletzungen bei Einmarsch Ex-Ukraine-Präsident zeigt sich mit Kalaschnikow in Kiew - „Stehen in der Schlange für Waffen“ Russland stößt im Ukraine-Konflikt immer weiter vor, weswegen nun auch die Zivilbevölkerung bewaffnet wird. Dabei hilft offenbar Ex-Präsident Petro Poroschenko. Ex-Ukraine-Präsident zeigt sich mit Kalaschnikow in Kiew - „Stehen in der Schlange für Waffen“