„Aufs Ganze gehen": Merkels Ex-Berater fordert mehr Panzer und Kampfjets für die Ukraine

Von: Christoph Gschoßmann

Der Westen unterstützt die Ukraine mit Waffen - doch reicht das? Laut Experten bräuchte das Land deutlich mehr, um den Krieg gewinnen zu können.

München - Wie viel bringt die Unterstützung für die Ukraine? Kann das angegriffene Land durch die Hilfe des Westens den Krieg gegen die Invasoren aus Russland gewinnen? Laut einiger Experten ist die Antwort darauf ein klares Nein. Der Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hat deshalb zusammen mit ehemaligen außen- und sicherheitspolitischen Beratern der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Italiens einen Appell an den Westen gerichtet: Sie forderten die Unterstützer der Ukraine auf, bei der militärischen Hilfe „aufs Ganze“ zu gehen.

Westliche Waffenlieferung im Ukraine-Krieg: „Die Taten entsprechen noch nicht den Worten“

Wie die Sicherheitsexperten in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel vom Montag schrieben, würde das „gegenwärtige Niveau schrittweiser und zögerlicher militärischer Unterstützung“ lediglich ein „Patt auf dem Schlachtfeld bewirken“. Neben Heusgen schrieben den Gastbeitrag Ex-Obama-Berater James Jones, der ehemalige Nato-Oberbefehlshaber für Transformation, der französische Militär-Berater Stéphane Abrial, der frühere außenpolitische Berater Italiens, Stefano Stefanini, sowie Simon McDonald, Ex-Staatssekretär im britischen Außenministerium.

Mehr Panzer und Kampfjets: Heusgen fordert mehr Waffen für die Ukraine

Wie die Experten betonten, sei ein Sieg der Ukraine „nicht vorprogrammiert“. Heusgen als ehemaliger außenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und seinen Kollegen betonten, die Ukraine brauche „Panzer, Raketen längerer Reichweite und Kampfflugzeuge“. Dies sei notwendig, „um im Verbund dieser Waffensysteme eine erfolgreiche Gegenoffensive zu unternehmen, die den Weg frei macht zu einem ukrainischen Sieg und erfolgreichen Verhandlungen für einen Frieden zu akzeptablen Bedingungen“.

Weiter heißt es: „Das Verkünden unerschütterlicher Unterstützung allein reicht nicht aus – und die Taten entsprechen noch nicht den Worten.“ Deutschland und seine Verbündeten liefern der Ukraine aktuell unter anderem Leopard-2-Kampfpanzer und andere schwere Waffen. Kampfjets aber liefert Deutschland nicht, auch wenn es den Weiterverkauf polnischer Jets aus alten DDR-Beständen abgesegnet hat.

Siko-Chef Heusgen warnt vor Einfluss von China auf Russland im Ukraine-Krieg

Auch die potenzielle Taktik von Wladimir Putin schätzen die Experten ein. Den Ex-Beratern um Heusgen zufolge setzt der russische Präsident darauf, dass „seine Entschlossenheit stärker ist als die seiner Gegner und er einen Zermürbungskrieg gewinnen kann“. Der Westen müsse ihm erneut beweisen, dass er damit falsch liege. Denn: Ein russischer Sieg würde „einen gefährlichen Präzedenzfall für territoriale Eroberungen andernorts schaffen“.

Auch zum chinesischen Einfluss äußerten sich Heusgen und seine Kollegen. Die Autoren rieten zu Misstrauen gegenüber Peking im Hinblick auf mögliche Friedensverhandlungen. So unterstütze China bereits Putins Bemühungen, indem es ihm nicht-tödliche Rüstungsgüter liefere und Waffenlieferungen Nordkoreas an Russland zulasse. Chinas Staatspräsident Xi Jinping habe darüber hinaus ein Interesse daran, „Putin an der Macht zu halten“.

Tatsächlich scheinen China und Russland künftig enger zusammenarbeiten zu wollen: Der chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu hatte bei einem Treffen mit Putin im Kreml eine engere Kommunikation der Armeen beider Länder in Aussicht gestellt. So soll „die strategische Kommunikation zwischen den beiden Armeen“ gestärkt werden. (cgsc mit dpa)