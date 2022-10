Putins neuer Kommandeur spricht erstmals über „angespannte“ Kriegslage: „Der Feind gibt nicht auf“

Der neue russische Kommandeur Sergej Surowikin. © Pavel Golovkin/AP/dpa

Russland hat seit einigen Tagen einen neuen Kommandeur im Ukraine-Krieg. Sergej Surowikin bezeichnet die Lage an der Front nun als „angespannt“.

Moskau – Russlands Truppen haben einen neuen Kommandeur: General Sergej Surowikin. Nun sprach Putins neuer starker Mann erstmals über die Lage im Ukraine-Krieg, der in Russland nach wie vor „Spezialoperation“ genannt wird. „Die Lage im Gebiet der militärischen Spezialoperation kann als angespannt bezeichnet werden“, sagte Surowikin, der seit zehn Tagen für den Einsatz verantwortlich ist, am Dienstag dem russischen Staatssender Rossija 24: „Der Feind gibt seine Versuche, die Stellungen der russischen Truppen anzugreifen, nicht auf.“

Putin-General: Russland bereitet Evakuierung von Zivilisten aus Cherson vor

Derzeit bereite die russische Armee die Evakuierung von Zivilisten aus der südukrainischen Stadt Cherson vor, sagte Surowikin weiter. Die dortige, von Russland eingesetzte Verwaltung hatte dies vor kurzem erbeten. Das Ende September von Russland annektierte Gebiet Cherson im Süden der Ukraine ist seit einigen Wochen das Ziel einer Gegenoffensive der ukrainischen Armee, die immer weiter vorrücken konnte.

Ukraine-Krieg: Russlands neuer Kommandeur, Sergej Surowikin

Die Hardliner haben sich ein weiteres Mal durchgesetzt, in Moskau. Der neue Kommandeur der russischen Streitkräfte in der Ukraine Surowikin gilt als fähiger, aber auch als einer der härtesten und skrupellosesten Generäle Russlands. Nach siebeneinhalb Monaten Krieg gegen das Nachbarland mit einer für Kremlchef Wladimir Putin mauen Bilanz soll es der 56-Jährige aus Nowosibirsk nun richten. Zuvor wurde schon in Syrien unter seiner Führung der Großteil des Landes für den moskautreuen Präsidenten Baschar al-Assad zurückerobert.

Der auch als „General Armageddon“ bekannte Militär zeigte sich dann direkt in seinem Element. Zwei Tage nach seiner Ernennung beschoss die russische Armee am Montag die Ukraine großflächig mit Raketen – selbst das Zentrum der Hauptstadt Kiew blieb nicht verschont. Insgesamt 20 Menschen starben, mehr als 100 wurden verletzt. (AFP/dpa)