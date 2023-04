Russland baut „atombetriebene“ U-Boot-Flotte aus: Setzt Putin auf nächste Stufe im Ukraine-Krieg?

Von: Andreas Schmid

Nächste Stufe im Ukraine-Krieg? Russlands Präsident Wladimir Putin könnte auf U-Boote setzen. Hier ist er in einem russischen Forschungs-U-Boot zu sehen. © Alexei Nikolsky/Imago

Russland setzt auf „atomgetriebene U-Boote“. Die Flotte soll ausgebaut werden – und könnte auch im Ukraine-Krieg zum Einsatz kommen.

Moskau – Russlands Marine soll wachsen. Der Bestand an nuklearen U-Booten soll sich in den kommenden zwei Jahren erhöhen, meldet die russische Nachrichtenagentur Tass. Mit Verweis auf eine dem russischen Verteidigungsministerium nahestehende Quelle heißt es, dass in der russischen Pazifikflotte bis Anfang 2025 „eine Division von Spezial-U-Booten mit atomwaffenfähigen Poseidon-Torpedos“ in Betrieb genommen werde. Die ersten „atomgetriebenen U-Boote“ könnten auch schon Ende 2024 verfügbar sein.

Russland baut Marine weiter aus – Briten vermuten nächste Stufe im Krieg

Die Meldung reiht sich ein in Berichte, wonach Russland seine Marine ohnehin weiter ausbauen möchte. „Wir haben Hinweise darauf, dass atomgetriebene U-Boote vor der Küste der Vereinigten Staaten und im Mittelmeer und anderswo entlang der europäischen Peripherie eingesetzt wurden“, sagte dazu Michael Peterson, Direktor des Russia Maritime Studies Institute dem Portal Newsweek. „In einer Weise, die U-Boot-Einsätze im sowjetischen Stil im Kalten Krieg widerspiegeln“, erzählte Michael Peterson, Direktor des Russia Maritime Studies Institute, Newsweek.

Laut Wissenschaftlern der britischen Denkfabrik „Royal United Service Institute“ (kurz: RUSI) könnte Russland bald auf den Unterwasserkampf per U-Boot setzen. Hier sei man der Ukraine überlegen und könnte ihr auch finanziell schaden, heißt es. Die Kosten für eine schlagkräftige Marine sind hoch. Die Ukraine würde einem möglichen U-Boot-Angriff Russlands offenbar relativ machtlos gegenüberstehen. Das Land verfüge nicht über die technische Ausrüstung, um U-Boot-Angriffe erfolgreich abzuwehren, schreiben die Forscher.

Russland will U-Boote mit Hyperschallraketen ausrüsten

Unterdessen plant die russische Kriegsmarine, ihre U-Boote mit modernen Hyperschallwaffen auszurüsten. „Es möge niemand daran zweifeln, dass wir das machen“, sagte der Chef der Kriegsmarine, Nikolai Jewmenow, in einem Mitte-März in der Armeezeitung Krasnaja Swesda veröffentlichten Interview. Einen Zeitpunkt für die Umrüstung der U-Boot-Flotte auf die neuen Raketen nannte der Admiral zunächst nicht.

Laut Jewmenow sind aktuell etwa zehn russische U-Boot-Typen im Einsatz. Die modernen Lenkwaffen vom Typ Kalibr seien auf U-Booten der zweiten Generation getestet worden. „Und heute können alle im Dienst befindlichen U-Boote damit ausgerüstet werden, darunter auch die strategischen U-Boot-Kreuzer“. Der nächste Schritt sei dann die Aufrüstung mit Hyperschallraketen, so Jewmenow.

Russland hat bisher drei Typen von Hyperschallraketen vorgestellt: die Awangard, die Zirkon und die Kinschal. Sie gelten aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit als für die Flugabwehr derzeit praktisch unerreichbar. Schiffsgestützt sind davon die Zirkon-Raketen, die potenziell auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden können. Bislang ist in der russischen Flotte aber erst ein einziges Schiff, die Fregatte „Flottenadmiral der Sowjetunion Gorschkow“, damit ausgestattet worden. Das könnte sich nun womöglich ändern. (as)