„Werde Selenskyj nicht töten“: Israels Ex-Premier enthüllt Putin-Versprechen - und die Reaktion aus Kiew

Von: Andreas Schmid

Israels Ministerpräsident Naftali Bennett bei einem Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin im Oktober 2021. © Evgeny Biyatov/Imago (Archivfoto)

Wladimir Putin soll Israel ein Versprechen gegeben haben. Er werde Selenskyj nicht umbringen lassen, soll der Kremldespot versichert haben.

Moskau – In den ersten Tagen nach Beginn des Ukraine-Kriegs agierte Israel als Vermittler. So reiste Ex-Premierminister Naftali Bennett vor seinem Besuch in Deutschland nach Moskau. Am 9. März 2022 traf sich der mittlerweile abgewählte Politiker mit Kremlchef Wladimir Putin. Dabei ging es nach Bennetts Angaben auch um ein Versprechen hinsichtlich Wolodymyr Selenskyj.

Putin-Versprechen an Bennett: „Er sagte: ‚Ich werde Selenskyj nicht töten‘“

So soll Putin Bennett versichert haben, den ukrainischen Präsidenten nicht zu töten. Bennett erzählte bei einem Gespräch mit einem israelischen Journalisten, Putin habe dieses Versprechen bei einem Vermittlungsgespräch in Moskau im März vergangenen Jahres gemacht. Auch die USA, Deutschland und Frankreich waren laut Jerusalem Post in die Reise eingeweiht.

Bennett veröffentlichte das insgesamt fünfstündige Gespräch am Samstagabend auf seiner Facebook-Seite. Das Leben eines Anführers sei im Konflikt am wertvollsten, sagte Bennett. „Ich wusste, dass Selenskyj in Gefahr ist, er war in einem Bunker, dessen Standort unbekannt war.“ Nach etwa drei bis vier Stunden des Gesprächs habe er den russischen Präsidenten deshalb gefragt, ob er Selenskyj töten wolle. Putin habe dies verneint. Bennett sagte, er habe Putin gebeten, ihm sein Wort zu geben. „Er sagte: ‚Ich werde Selenskyj nicht töten‘.“

Ukraine-Krieg: „Hör zu, er wird dich nicht töten“

Nach dem Treffen habe Bennett Selenskyj noch auf der Fahrt vom Kreml zum Flughafen direkt angerufen. „Hör zu, ich komme aus dem Gespräch, er wird dich nicht töten“, habe er Selenskyj damals gesagt. Selenskyj habe gefragt, ob er sicher sei, und Bennett habe geantwortet: „Hundert Prozent.“ Etwa zwei Stunden später habe der ukrainische Präsident dann von seinem Büro aus ein Video aufgenommen, in dem er versichert habe, er habe keine Angst um sein Leben.

Anfang März 2022 gab es mehrere Berichte über mutmaßliche Attentatsversuche in Richtung Selenskyj. Eine Spezialeinheit aus Tschetschenien sei damit beauftragt worden, Selenskyj in Kiew zu finden und zu töten, berichteten ukrainische Sicherheitsbehörden damals.