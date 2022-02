Skurriles Video zur Ukraine-Krise: Briten warnen vor „Russlands Drehbuch“

Von: Astrid Theil

In einem Video des britischen Außenministeriums wird vor Vorwänden gewarnt, die Russland für eine Invasion in die Ukraine schaffen könnte. (Archivfoto) © dpa/PA Media/Uk Parliament/Jessica Taylor

Das britische Außenministerium nutzt ungewöhnliche Mittel, um in der sich zuspitzenden Ukraine-Krise zu intervenieren und zu warnen.

London - Die britische Regierung hat wiederholt davor gewarnt, dass Russland Vorwände schaffen könnte, um in die Ukraine einzumarschieren. Nun hat Großbritannien diese Warnungen auf ungewöhnliche Art und Weise untermauert: Das britische Außenministerium hat ein aufwendig produziertes Social-Media-Video am Freitag (18. Februar) auf Twitter veröffentlicht, in dem es unter anderem heißt „Wir kennen Russlands Drehbuch. Lasst euch nicht täuschen.“

Social Media-Video: britisches Außenministerium warnt vor Russland

Das Video zeigt Bewegtbilder von Straßenszenen und marschierenden Soldaten, über welche ein Text mit weißen Lettern gelegt ist. In dem fast eineinhalb Minuten langen Clip werden - von Klaviermusik untermalt - verschiedene Szenarien aufgelistet, die Russland inszenieren und ukrainischen Kräften zuschieben könnte. Dazu gehören ein Terrorangriff auf Zivilisten oder die Provokation von Gewalt, um eine darauffolgende Invasion als Friedensmission auszugeben.

In dem Video wird darauf verwiesen, dass die russische Regierung bereits in der Vergangenheit solche Vorwände dafür genutzt habe, militärische Aktionen zu rechtfertigen. Dies sei im Jahr 2014 bei der Annexion der Krim der Fall gewesen. Diese Strategie hätten Geheimdienste auch in der aktuellen Situation aufgedeckt. Daher fordert das Video zur Vorsicht in Bezug auf russische Angaben auf, die eine Invasion rechtfertigen könnten. Das Video formuliert auch eine Aufforderung an Russland: Der Kreml solle deeskalierend handeln, die Grenzen der Ukraine respektieren und sich am internationalen Dialog zur Entschärfung der Krise beteiligen.

Befürchtungen in Bezug auf Russland: „Operationen unter falscher Flagge“

Sowohl Premierminister Boris Johnson als auch die britische Außenministerin Liz Truss hatten mehrfach vor „Operationen unter falscher Flagge“ gewarnt. Johnson sagte zuletzt, dass solche Aktionen in den kommenden Tagen vermehrt auftreten könnten. Die aktuelle Lage in der Ukraine-Krise wird international nach wie vor als äußert prekär beschrieben.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich in Bezug auf die hohe russische Militärpräsenz an der Grenze zur Ukraine geäußert und betont, dass dies die größte Konzentration militärischer Streitkräfte in Europa seit dem Ende des Kalten Krieges sei. Dies äußerte Stoltenberg am Freitag im heute journal des ZDF. Der Truppenaufmarsch soll nach westlichen Schätzungen aktuell etwa 150.000 Soldaten umfassen. Diese Militärpräsenz schürt seit Wochen Befürchtungen, Russland könnte in die Ukraine einmarschieren. (at)