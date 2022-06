„Taktischer Rückzug“: Ukraine steckt offenbar im Donbass zurück - aber nicht für lange

Von: Patrick Mayer

Teilen

Die Ukraine zieht ihre Truppen offenbar aus dem Donbass zurück und baut eine neue Verteidigungslinie gegen die russische Armee auf. Der News-Ticker zum Krieg.

Update vom 02. Juni, 20.45 Uhr: Nach den militärischen Fortschritten Russlands im Donbass erwartet die ukrainische Armee verstärkte Bombardements äußersten Süden des Landes.

Laut General Oleksiy Hromov gehen die Streitkräfte davon aus, dass die russischen Invasionstruppen dort Luft- und Raketenangriffen auf kritische Infrastrukturen verstärken werden. Hromov erneuerte laut The Kyiv Independent die Befürchtung, dass Russland die gesamte Schwarzmeerküste vom Osten der Ukraine bis zum moldwischen Transnistrien erobern will. In der prorussischen und international nicht anerkannten Teilrepublik Moldaus ist die 14. russische Gardearmee stationiert, die bislang nicht in den Krieg eingegriffen hat.

„Abnutzungskrieg“ in der Ukraine: Stoltenberg stellt Nato-Bündnis auf viel Geduld ein

Update vom 02. Juni, 20.30 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die westlichen Staaten dazu aufgerufen, sich auf einen langen „Abnutzungskrieg“ in der Ukraine einzustellen. „Was wir sehen, ist, dass dieser Krieg mittlerweile zu einem Abnutzungskrieg geworden ist“, sagte der Norweger an diesem Donnerstag nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Washington. „Darauf müssen wir uns auf lange Sicht einstellen.“

Der Krieg „könnte morgen enden, wenn Russland seine Aggression beendet“, hatte Stoltenberg am Mittwoch bei einer Pressekonferenz zusammen mit US-Außenminister Antony Blinken gesagt. Aber „wir sehen derzeit keine Anzeichen in diese Richtung“. Die Kämpfe in der Ukraine dürften noch „viele Monate“ anhalten, sagte Blinken.

Die Ukrainer „zahlen einen hohen Preis dafür, dass sie ihr eigenes Land auf dem Schlachtfeld verteidigen“, sagte Stoltenberg am Donnerstag weiter. „Aber wir sehen auch, dass Russland hohe Verluste hinnehmen muss.“ Er bekräftigte zwar, dass die Nato nicht in eine direkte Konfrontation mit Russland eintreten wolle, sagte aber, das westliche Militärbündnis habe die „Verantwortung“, die Ukraine zu unterstützen.

Update vom 02. Juni, 20.15 Uhr: Russland kontrolliert die Regionen Cherson und Saporischschja im Süden der Ukraine. Einen schnellen Anschluss soll es laut Moskau aber nicht geben. Der Kreml lehnt damit entsprechende Forderungen ab.

Im Krieg mit Russland: Bis zu 100 ukrainische Soldaten werden am Tag getötet

Erstmeldung vom 02. Juni: München/Kiew/Sewerodonezk - Es gibt Meldungen, dass sich die Ukraine wegen eines taktischen Plans aus dem Donbass zurückzieht. Das berichtete bereits am Mittwochabend (1. Juni) das „heute journal“ des ZDF. Es solle demnach unbedingt vermieden werden, dass die dort kämpfenden Einheiten von den vorrückenden russischen Verbänden eingekesselt werden. So wie es den Soldaten im Stahlwerk von Mariupol geschah.

In der aktuellen Lage sammeln sich die ukrainischen Streitkräfte offenbar tiefer im Land neu. Laut ukrainischem Präsident Wolodymyr Selenskyj kontrolliere Russland aktuell ein Fünftel des Landes - zum Beispiel die Regionen Cherson und Saporischschja. „Rund 20 Prozent unseres Territoriums sind nun unter Kontrolle der Besatzer“, erklärte der 44-Jährige und berichtete: „Wir verlieren täglich 60 bis 100 Soldaten.“

Selenskyj-Botschaft an die Ukraine: Leben der Soldaten wichtiger als voreilige Offensiven

Er richtete sich ferner an diejenigen, die versuchten, der ukrainischen Armee „vorzuschreiben, wo sie vor allem angreifen oder den Feind zurückwerfen muss“, sagte Selenskyj in einer täglichen seiner Videoansprachen: „Die Ukraine schätzt jede Meinung hoch. Die Ukraine schätzt aber vor allem jedes Leben hoch.“ Russland schicke „Menschen nur deshalb in die Hölle der Kämpfe“, meinte er, „weil sie in Moskau wünschen, irgendetwas innerhalb von wenigen Tagen oder bis zu einem bestimmten Datum zu erobern“.

Hohe Verluste: Die Ukraine muss im Krieg gegen Russland viele tote Soldaten im Osten des Landes beklagen. © Emilio Morenatti/AP/dpa

Ein Militärexperte sieht in den aktuellen Rückzügen ein taktisches Manöver Kiews, während die ukrainischen Streitkräfte auf die Lieferung schwerer Artillerie-Waffen wie des MARS-II-Raketenwerfers der Bundeswehr warten. Russland setze im weiten Donbass „hauptsächlich auf bodengestützte Artillerie, zudem kann es sich lokal teilweise auf Luftüberlegenheit stützen. Die Ukraine verteidigt sich zäh, muss aber auch taktische Rückzüge anwenden - etwa in der Stadt Sjewjerodonezk“, sagt Franz-Stefan Gady im Gespräch mit der „Tagesschau“ der ARD: „Einkesselungen sehen wir hingegen selten, sondern ein methodisch-langsames Vorrücken der russischen Verbände und ein taktischer Rückzug auf ukrainischer Seite.“

Russland-Ukraine-Krieg: Angeblich „schlecht ausgebildete Einheiten“ Kiews im Donbass

Das große Defizit auf ukrainischer Seite seien fehlende schwere Waffen. „Momentan ist die Ukraine damit beschäftigt, mechanisierte Reserveverbände aufzustellen, die dann vielleicht im Hochsommer oder später einsatzbereit sein könnten. Sie sind der Schlüssel zu jeglichen großräumigen Offensiven - und müssen gut gegen Angriffe aus der Luft geschützt sein“, erklärt der Politikberater vom Institute for International Strategic Studies (IISS) in London. Im Donbass seien zudem seitens der Ukraine „schlecht ausgebildete Einheiten mit zu wenig Ausrüstung und Munition früh ins Gefecht geworfen“ worden.

Verfolgen Sie die wichtigsten militärischen Entwicklungen im Russland-Ukraine-Krieg hier im News-Ticker. (pm)