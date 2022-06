„Gezielter russischer Schritt“: Laut Experten hat Putin Spezial-Kommando für Kunst-Raub in der Ukraine

Von: Richard Strobl

Teilen

Russische Soldaten gehen an einem eroberten ukrainischen Kontrollpunkt entlang in der Nähe der Stadt Schtschastja auf dem Gebiet, das von der Regierung der «Volksrepublik» Luhansk kontrolliert wird. (Symbolbild) © dpa

Russland hat offenbar ein Spezial-Kommando in die Ukraine geschickt. Ihr Auftrag: Wertvolle Kunst beschlagnahmen - mit üblen Methoden, befürchten Experten.

Kiew - Schon seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs kursieren Vorwürfe, russische Soldaten würden Eigentum der ukrainischen Bevölkerung stehlen. Zuletzt sorgte der ukrainische Vorwurf, dass Russland gezielt Getreide aus dem Land schaffen würde, um es zu verkaufen, für Furore. Nun folgt der nächste harte Diebstahls-Vorwurf im eskalierten Ukraine-Konflikt. Diesmal geht es um Kunst-Raub.

Russland stiehlt wohl Ukraine-Kunst - Experten entdecken Muster

„Es gibt jetzt sehr starke Beweise dafür, dass dies ein gezielter russischer Schritt ist, bei dem bestimmte Gemälde und Ornamente gezielt nach Russland gebracht wurden“, berichtet nun der Anthropologe Brian Daniels dem Guardian. Der Wissenschaftler hat mit verschiedenen anderen Experten - darunter Historiker und Archäologen - seit Beginn der russischen Invasion die Plünderungen und Zerstörungen kultureller Gegenstände überwacht. Gemeinsam haben sie nun Muster entdeckt, die auf gezielte Aktionen eines russischen Spezial-Kommandos schließen lassen, heißt es in dem Bericht.

Aber: Die Diebe nehmen offenbar gezielt Gegenstände aus kostbarem, skythischem Gold. Dabei handelt es sich demnach um wertvolle, fein gearbeitete Kunststücke. Oft werden Tiere dargestellt. „Diese Gegenstände sind optisch atemberaubend, und es gibt jetzt so viele Berichte über Diebstähle, dass es offensichtlich ist, dass es sich um eine Strategie handelt“, so Daniels weiter.

Kunstraub in der Ukraine: Experten haben schlimme Befürchtung

Der Grund für den Diebstahl ist nicht ganz klar. Nach Daniels Aussagen können die Experten nicht sagen, ob die Kunst wegen ihres Geldwertes oder wegen ihres kulturellen Werts gestohlen werden. Aber: „Es besteht die Möglichkeit, dass dies alles Teil der Untergrabung der Identität der Ukraine als eigenständiges Land ist, indem das legitime russische Eigentum an all ihren Exponaten impliziert wird“, so der Experte.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Zudem stellen die Wissenschaftler klar, dass den Diebstählen in der Regel bedrohliche Verhöre von Museumskuratoren oder anderen Angestellten vorausgehen. „Wir haben wachsende Sorge um die Museumsangestellten und das Sicherheitspersonal, besonders wenn sie sich hinter den russischen Linien wiederfinden“, so Daniels. (rjs)