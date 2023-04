Wagner-Chef Prigoschin auf Annäherungs-Kurs mit Putin: Gewinnt er doch mehr Einfluss?

Von: Bona Hyun

Ukraine News: Ist Wagner-Chef Prigoschin auf Annäherungskurs mit Russland? © ITAR-TASS/imago

Wagner-Boss Prigoschin scheint sich wieder besser mit dem Kreml zu verstehen. Eine enge Zusammenarbeit könnte immerhin die Eroberung Bachmuts antreiben.

Moskau – Lange galt Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin als Verbündeter Wladimir Putins – dann war Eiszeit. Der Machtkampf zwischen Prigoschin und Putin intensivierte sich so sehr, dass der Kreml zwischendurch eine größere Einflussnahme durch Putins Koch befürchteten. Für das russische Verteidigungsministerium schien Prigoschin eigentlich abgeschrieben zu sein. Nun sollen sich beide Seiten wieder annähern. Hinweis darauf gibt wohl eine neue Personalie.

Russland und Putin nähern sich Wagner-Chef Prigoschin an – Personalie gibt Hinweis

Laut dem amerikanischen Think Thank Institue Study of War (ISW) ist die Rückkehr des russischen Generalobersts Michail Teplinski an die Kriegsfront ein Hinweis einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Moskauer Verteidigungsministerium und der Wagner-Gruppe. Teplinski war im Januar wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem russischen Oberbefehlshaber Waleri Gerassimow entlassen worden.

Prigoschin bestätigte nun offenbar Teplinskis Wagner-Zugehörigkeit in einer öffentlichen Unterstützungsbekundung. Teplinskis Wiederernennung ist dem ISW zufolge daher wahrscheinlich auch ein Versuch des russischen Verteidigungsministeriums, sich besser zu positionieren, um mit der sanktionierten Wagner-Gruppe zusammenzuarbeiten. Allerdings ist noch nicht bekannt, in welche Dienste Teplinski eingebunden wird. In einem Update vom Sonntag teilte das britische Verteidigungsministerium mit, dass der vom Kreml ausgezeichnete Teplinski „höchstwahrscheinlich in eine wichtige Rolle“ in der Ukraine zurückgekehrt sei.

Eroberung Bachmuts im Ukraine-Krieg: Kreml strebt weiter Zusammenarbeit mit Wagner-Gruppe an

Teplinski wurde laut ISW in die zunehmenden Spannungen zwischen Prigoschin und dem russischen Verteidigungsministerium verwickelt, als das russische Verteidigungsministerium aktiv versuchte, die Wagner-Gruppe von der Versorgung mit Artilleriegranaten zu kappen. Zudem gab es Spekulationen darüber, dass das Verteidigungsministerium Wagners Fähigkeit bei Einsätzen in der Umgebung von Bachmut zu beeinträchtigen versuchte.

In den letzten Wochen scheint das russische Militärkommando jedoch enger mit Wagner zusammenzuarbeiten. Laut Einschätzung des ISW geschieht dies vor dem Hintergrund, um die russische Einnahme von Bachmut zu beschleunigen. Prigoschin hatte mehrfach betont, dass die russische Armee in Bachmut auf die Unterstützung der Wagner-Söldner angewiesen ist.

Ukraine-News: Wagner-Gruppe erhält moderne Ausrüstung von Putin nach Machtkampf

Zudem berichten russische Miltärblogger laut dem ISW, dass Wagner-Kräfte mit T-90-Panzern in Bachmut operieren. Offenbar scheint die russische Führung Wagner bei ihren Bemühungen, die Stadt einzunehmen, mit mehr moderne Mittel zur Verfügung zu unterstützen. Für den Wagner-Chef dürfte die Zusammenarbeit von Vorteil sein – hatte er doch immer wieder Munitionsmangel und knappes Personal beklagt. Sogar mit einem Abzug der Truppen hatte Prigoschin gedroht, wenn ihm in der Hinsicht nicht geholfen werde.

Solche öffentlichen Drohungen und sogar Kritik an den Kreml-Chef selbst lassen darauf hindeuten, dass es zwischen Prigoschin und dem Kreml länger brodelt. Am meisten Wirbel sorgte Prigoschin allerdings mit seiner angeblichen Aufforderung, den Ukraine-Krieg zu beenden. Allerdings ist der Wagner-Chef zurückgerudert und will von einem Kriegsende doch nichts wissen. Ob aus Selbstschutz oder zugunsten seiner politischen Karriere in Russland, ist unklar. (bohy)