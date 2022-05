Selenskyj-Berater prognostiziert scheiternde Verhandlungen – und spricht von Putins „Fake“

Von: Anna-Katharina Ahnefeld

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einer Zusammenarbeit mit Russland gewarnt. © imago-images

Der ukrainische Präsidentenberater sieht die russische Armee und Wirtschaft auf wackligen Füßen. News-Ticker zu Verhandlungen im Ukraine-Krieg.

Ukraine-Krieg: Der ukrainische Präsidentenberater spricht von „Fake“ und prognostiziert: „Jeder Versuch zu Verhandlungen mit dem Westen wird scheitern“. Mehr zur Chronologie des eskalierten Ukraine-Konflikts finden Sie hier.

Update vom 14. Mai, 10.15 Uhr: Moskau wollte nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten mit seinem Angriffskrieg einen Großteil der Ukraine dauerhaft unter pro-russische Kontrolle bringen. Dazu sollten demnach mit großer Wahrscheinlichkeit manipulierte Referenden in dem Land über die Eingliederung in die Russische Föderation abgehalten werden, hieß es am Samstag in einer Mitteilung des britischen Verteidigungsministeriums.

Bisher habe Russland aber lediglich in der südukrainischen Küstenstadt Cherson eine pro-russische Verwaltung installiert. Das zeige, wie die Invasion die politischen Ziele Moskaus verfehle .Die Verwaltung in Cherson habe angekündigt, die Angliederung an Russland voranzutreiben. „Sollte Russland ein Beitrittsreferendum in Cherson abhalten, würde es die Ergebnisse beinahe sicher manipulieren, um eine klare Mehrheit für die Loslösung von der Ukraine zu zeigen“, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Bevölkerung werde aber wahrscheinlich weiterhin ihren Widerstand gegen die russische Besetzung zum Ausdruck bringen.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Selenskyj-Berater spricht von Putins „Fake“

Kiew – Nach Meinung des Beraters von Wolodymyr Selenskyj stehen Russlands Armee und Wirtschaft im eskalierten Ukraine-Konflikt auf wackeligen Füßen. Das Bild des russischen Präsidenten Wladimir Putin von der „unbesiegbaren zweitgrößten Armee der Welt“ habe sich bereits „als Fake“ entpuppt, sagte Olexij Arestowytsch nach Angaben der Agentur Unian.

Die Realität der vergangenen Wochen habe ein reales Bild von der Kampffähigkeit der russischen Armee gezeigt: „Sie hat gedroht, die Nato zu zerlegen, ist aber schon an zwei Dörfern in der Region Sumy (in der Nordostukraine) gescheitert.“ In die Verhandlungen um Soldaten in Mariupol schaltet sich währenddessen die Türkei ein.

Ukraine-Russland-News: Selenskyj-Berater prognostiziert Scheitern der Verhandlungen

Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sagte zugleich den aus seiner Sicht bevorstehenden Zusammenbruch der russischen Wirtschaft im Sommer voraus. „Jeder Versuch zu Verhandlungen mit dem Westen wird scheitern“, sagte Arestowytsch. Das werde sich spätestens im Juli oder August bei einer möglichen Mobilmachung bemerkbar machen. Er sah es als fraglich an, dass die russische Wirtschaft diesem Druck standhalten könne. „Es kann keine gesunde Wirtschaft in einem Land geben, in dem alles andere verrottet ist.“(dpa/aka)