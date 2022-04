Zwei Bedingungen - Selenskyj droht Russland ansonsten mit komplettem Verhandlungsabbruch

Der ukrainische Präsident Selenskyj hofft auf US-Hilfe für deutsche Waffen. Er pocht zudem auf ein Treffen mit den Putin-Unterhändlern. Der Verhandlungen-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Ukraine-Konflikt : Gibt es im eskalierten Ukraine-Konflikt hochrangigen USA-Besuch in Kiew ?

Gibt es im eskalierten Ukraine-Konflikt hochrangigen ? Waffenlieferungen aus Deutschland : Der ukrainische Präsident hofft dabei auf US-Hilfe.

: Der ukrainische Präsident hofft dabei auf US-Hilfe. Selenskyj stellt überdies klare Bedingungen für weitere Gespräche mit Moskau.

Dieser News-Ticker zu den Verhandlungen und internationalen Reaktionen auf den Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 24. April, 13.53 Uhr: Kiew hat Moskau Verhandlungen angeboten. Anlass ist die schwierige Lage im Mariupol-Stahlwerk. Kämpfer und Zivilisten sind dort eingeschlossen. Bei einer „Sonderrunde“ könne über den Austausch von Militär gesprochen werden, twitterte der Selenskyj-Berater Mychajlo Podoljak an diesem Sonntag.

Im Stahlwerk Azovstal sollen sich nach russischen Angaben 2500 ukrainische Kämpfer und ausländische Söldner verschanzt haben. Nach ukrainischen Angaben leben dort 1000 Zivilisten, darunter viele Kinder und Frauen. Die Bunkeranlagen wurden einst auch für einen Atomkrieg gebaut.

Russland-Ukraine-News: Selenskyj bringt Abbruch der Verhandlungen ins Spiel

Erstmeldung vom 24. April: Kiew - Erstmals könnten ranghohe Vertreter der US-Regierung Kiew besuchen: Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin werden an diesem Sonntag (24. April) in der ukrainischen Hauptstadt erwartet. Die Gespräche sollen sich um die US-Waffenlieferungen für die ukrainischen Streitkräfte drehen, kündigte deren Präsident Wolodymyr Selenskyj an.

Die US-Ministerien äußerten sich zunächst nicht zu den Reisen. In den vergangenen Wochen hatten diverse europäische Regierungschefs und auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Kiew besucht.

Ukraine-Russland-News: Selenskyj meldet sich aus U-Bahn zu Wort

Die Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland stocken. Selenskyj hielt seine jüngste Pressekonferenz am 23. April in der zentralen Kiewer U-Bahn-Station ab - dabei brachte er auch einen Verhandlungsabbruch ins Spiel.

„Wenn unsere Leute in Mariupol vernichtet werden, wenn ein Pseudoreferendum über die Unabhängigkeit in Cherson stattfindet, dann tritt die Ukraine aus allen Verhandlungsprozessen aus“, sagte er. Das militärische Geschehen im Ukraine-Krieg trifft massiv Zivilisten.

Er sei weiter bereit, direkt mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verhandeln, so Selenskyj.

Selenskyj bei der U-Bahn-Pressekonferenz © Efrem Lukatsky/dpa

Ukraine-Russland-News: Forderung nach Waffenlieferungen aus Deutschland

Selenskyj sagte, er erhoffe sich von den USA auch Unterstützung für Waffenlieferungen aus Deutschland. „Damit sie (Deutschland) damit beginnen, das zu liefern, was sie haben und das, was sie gerade nicht nutzen.“ In der Ampel-Koalition gibt es Druck von Grünen und FDP auf SPD-Kanzler Olaf Scholz, die Waffenlieferungen auszubauen.

Die Liberalen forderten in einem Beschluss des FDP-Parteitags am Wochenende auch die Lieferung schwerer Waffen. Die Ukraine müsse bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges schnell und wirksam unterstützt werden, hieß es darin. Was die Reaktionen aus der deutschen Politik auf den Ukraine-Krieg angeht, sieht es die Union ähnlich: CDU-Chef Friedrich Merz warf Scholz mit Blick auf die Waffen-Debatte nun „Vertuschung“ vor.

Selenskyj in Kiew: Fürchte keine Attentate bei Verhandlungen in Drittstaaten

Bei der live im Fernsehen übertragenen U-Bahn-Pressekonferenz saß Selenskyj auf einem Stuhl auf einer kleinen Bühne. Die Station war von Scheinwerfern erleuchtet und mit ukrainischen Nationalflaggen ausgestattet. Selenskyj sagte, er fürchte keine Attentate bei einem Treffen in einem Drittstaat. „Ich fürchte sie nicht sehr, meine Leibwache fürchtet sie sehr, genauso wie meine Familie.“ (dpa/AFP/frs)