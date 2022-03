Ukraine-Krieg: Biden legt trotz Kreml-Wut gegen Putin nach - der nennt Scholz Friedens-Bedingungen

Von: Cindy Boden

Biden sendet im Ukraine-Krieg scharfe Worte an Russlands Präsidenten Putin. Dieser verriet Details aus Kreml-Sicht zum Stand der Verhandlungen. News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt *: Joe Biden nennt Wladimir Putin* einen „mörderischen Diktator“ (siehe Erstmeldung und Update vom 18. März, 11.45 Uhr).

Putin wendet sich am Freitag an die Bevölkerung Russlands (siehe Update vom 18. März, 11.45 Uhr).

Dieser News-Ticker zu Verhandlungen und diplomatischen Ansätzen rund um den Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr Informationen zum Hintergrund der Ukraine-Krise* hier.

Update vom 18. März, 11.45 Uhr: Der Kreml hat für Freitagmittag ein Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit den Vertretern des nationalen Sicherheitsrates angekündigt. „Innerhalb der nächsten Stunde wird der Präsident ein operatives Treffen mit den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates abhalten“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Anschließend solle über die Inhalte informiert werden. Angaben des russischen Staatsfernsehens zufolge wollte Putin um 15 Uhr Moskauer Zeit, also 13 Uhr MEZ, eine Ansprache an die Bevölkerung Russlands halten.

Kremlsprecher Peskow kritisierte zudem neue Äußerungen von US-Präsident Joe Biden, der Putin angesichts des Kriegs gegen die Ukraine am Donnerstag als „mörderischen Diktator“ bezeichnet hatte (siehe Erstmeldung). „Wir hören und sehen wirklich Äußerungen, die faktisch schon persönliche Beleidigungen gegen Präsident Putin sind“, sagte Peskow.

Verhandlungen zum Ukraine-Krieg: Putin klagt bei Telefonat mit Scholz

Update vom 18. März, 11.30 Uhr: Kanzler Olaf Scholz hat mal wieder mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert - es ging laut Bundesregierung um die Bemühungen, den Ukraine-Krieg zu beenden. Auch der Kreml bestätigte das Gespräch. Putin habe Scholz etwa über die Verhandlungen zwischen der ukrainischen und der russischen Seite zur Lösung des Konflikts informiert. Dabei beklagte der Kremlchef den Angaben zufolge, dass „die ukrainische Seite den Prozess durch immer neue unrealistische Vorschläge“ hinauszögere.

Russland sei an einer Lösung interessiert unter den bisher genannten Bedingungen. So soll die Ukraine etwa künftig ihre Neutralität als Land erklären und die abtrünnigen Gebiete Luhansk und Donezk in der Ostukraine als unabhängig sowie die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Teil Russlands anerkennen. Die Krim wurde genau vor acht Jahren, am 18. März 2014, aus Moskauer Sicht Teil Russlands. International ist das nicht anerkannt.

Update vom 18. März, 11.20 Uhr: Auch in der Sendung „Maybrit Illner“ war am Donnerstag der Ukraine-Krieg das vorherrschende Thema. Ukraine-Botschafter Melnyk wurde an einer Stelle sauer und unterstellte den Deutschen Hybris.

Ukraine und Russland im Krieg: Biden nennt Putin „mörderischen Diktator“

Erstmeldung vom 18. März: Kiew/Moskau - Die Kreml in Russland war zuletzt sehr wütend auf Joe Biden*. Als „inakzeptabel und unverzeihlich“ bezeichnete Sprecher Dimitri Peskow eine Äußerung des US-Präsidenten. Der hatte Wladimir Putin am Mittwoch (16. März) erstmals öffentlich einen Kriegsverbrecher genannt. Doch Biden ließ sich wenig beeindrucken - und legte am Donnerstag nach.

Putin sei ein „mörderischer Diktator, ein reiner Verbrecher, der einen unmoralischen Krieg gegen die Menschen in der Ukraine führt“. Angesichts des russischen Angriffskrieges sieht Biden einen „Wendepunkt in der Geschichte“, den es nur alle paar Generationen gebe. „Ich denke, wir befinden uns in einem echten Kampf zwischen Autokratien und Demokratien und der Frage, ob Demokratien erhalten werden können oder nicht.“ Biden sucht am Freitag darüber hinaus das Gespräch zu Chinas Staatschef Xi Jinping.

Der ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj* sendete hingegen warme Worte während des Ukraine-Kriegs* in die USA. Er dankte Biden für dessen „neue und effektive“ Hilfe - und bat um Verständnis, dass er nicht alle Details zum Unterstützungspaket der USA preisgeben könne. Washington hatte zuletzt weitere Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar zugesagt.

Gegenüber Deutschland äußerte Selenskyj am Donnerstagmorgen eher Vorwürfe. Eine „unwürdige“, wie zahlreiche Politiker meinten, Bundestagsdebatte im Anschluss überschattete dessen emotionale und historisch geprägte Rede, bei der er auch Kanzler Olaf Scholz* direkt ansprach.

Ukraine-Krieg: UN fordert Untersuchung wegen Angriffen auf Zivilisten

Auch bei den Vereinten Nationen steht der russische Angriffskrieg immer wieder auf der Tagesordnung. Angesichts zahlloser toter Unbeteiligter im Ukraine-Krieg forderten sie eine Untersuchung. „Das Ausmaß der zivilen Opfer und die Zerstörung der zivilen Infrastruktur in der Ukraine können nicht geleugnet werden“, sagte die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo, bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates am Donnerstag in New York. Dies erfordere eine gründliche Untersuchung und Rechenschaftspflicht.

Russland nimmt derweil wegen mangelnder Unterstützung im UN-Sicherheitsrat Abstand von einer angepeilten Abstimmung zu einer Resolution zur humanitären Lage in der Ukraine. Stattdessen soll das mächtigste UN-Gremium am Freitagmorgen US-Ostküstenzeit, wahrscheinlich 15 Uhr MEZ, noch einmal zu einer Dringlichkeitssitzung wegen angeblicher US-Labore zur Produktion von Biowaffen in der Ukraine zusammenkommen. Der Rat hatte sich schon einmal auf Anfrage Moskaus mit dem Thema beschäftigt. Die Vorwürfe werden weithin als Falschinformation und haltlose Propaganda bezeichnet.

News zum Krieg zwischen Ukraine und Russland: Nato-Chef warnt vor Einsatz chemischer Waffen

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zufolge sollten die Verbündeten aber genau verfolgen, ob Russland den Einsatz chemischer Waffen plant. „Wir haben die sehr gefährliche Rhetorik Russlands gesehen, nukleare Rhetorik, aber auch die falschen Anschuldigungen gegen die Ukraine und die Nato-Verbündeten, dass wir den Einsatz chemischer Waffen vorbereiten. Das ist absolut falsch“, sagte Stoltenberg am Freitagmorgen im Deutschlandfunk.

„Aber natürlich müssen wir wachsam sein und sehr genau verfolgen, was Russland tut, ob es eine Art Operation unter falscher Flagge plant, die auch den Einsatz chemischer Waffen beinhaltet.“ Die Weltgesundheitsorganisation erkennt unterdessen ein „Muster“ in russischen Angriffen auf Zivilisten und auch Kinder*. (dpa/cibo/AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.