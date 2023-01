„Ukrainische Kinder müssen sich registrieren“: Putins Besatzer wollen wohl Teenager rekrutieren

Von: Helena Gries

Die Rekruten, die Russland in den Ukraine-Krieg schickt, werden immer jünger. © IMAGO/Pavel Lisitsyn

In der von Russland besetzten Donbass-Region in der Ukraine sollen Behörden Listen von Kindern zusammenstellen, die sich dem Krieg anschließen sollen.

Kiew/München – Der Ukraine-Krieg tobt weiter. Nach der Teilmobilmachung des russischen Präsidenten im September des vergangenen Jahres gibt es nun Informationen, die einen weiteren Versuch, Soldaten für die russische Armee zu rekrutieren, offenbar werden lassen.

Medienberichten zufolge stellen Behörden in der von Russland besetzten Donbass-Region in der Ukraine Listen von Kindern zusammen, die sich dem Krieg anschließen sollen, wenn sie volljährig sind. Das ukrainische Nationale Widerstandszentrum habe demnach mitgeteilt, dass Beamte in Russlands sogenannten „Volksrepubliken“ in den Regionen Donezk und Luhansk damit begonnen haben, Listen von Schulkindern zusammenzustellen, die in die russische Armee eingezogen werden können.

Ukraine Krieg: Anmeldung für Kinder zur militärischen Zwangsregistrierung

Ganz oben auf der Liste finden sich diejenigen Jugendlichen, die in diesem Jahr volljährig werden. „Ukrainische Kinder, die 2005-2006 in den vorübergehend besetzten Gebieten geboren wurden, müssen sich für die ‚militärische Zwangsregistrierung‘ anmelden“, heißt es in einem Bericht des Widerstandszentrums. „Die Aufnahme in das sogenannte Register erfolgt in den vorübergehend besetzten Gebieten der Oblaste Lugansk und Donezk.“

Russische Besatzer erstellten Listen derjenigen, die unmittelbar nach dem Schulabschluss mobilisiert werden können, heißt es vonseiten des ukrainischen Widerstandszentrums mit Berufung auf den Widerstand im Untergrund. Zunächst sollen diejenigen in die Armee von Wladmir Putin eintreten, die 2023 volljährig werden. Das Widerstandszentrum der Ukraine forderte daher in seinem Bericht die Eltern von Schulkindern in den Regionen auf, ihre Kinder „wann immer möglich in einen sicheren Bereich“ zu bringen.

Unabhängig davon wurde Medienberichten zufolge im russischen Staatsfernsehen vorgeschlagen, Schulkinder zu trainieren, für den Fall, dass sie in den Krieg ziehen müssen. Seit Beginn des Ukraine-Konflikts investiert Russland in Jugendorganisationen und Kriegs-Propaganda für die Allerjüngsten. (hg)