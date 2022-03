Ukraine-Verhandlungen: Chef-Unterhändler von Putin sieht „gesamte Existenz Russlands“ bedroht

Russlands Unterhändler Wladimir Medinski (r.) und Ukraine-Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov bei Friedensverhandlungen Ende Februar. © Alexander Kryazhev/Imago

Für Russland steht im Ukraine-Krieg nichts weiter als das Fortbestehen der Nation auf dem Spiel. US-Präsident Joe Biden ist in Polen. Der News-Ticker zu den Ukraine-Verhandlungen.

Ukraine-Konflikt * : Moskau erklärt, dass der Westen das Land zerstören wolle und die „bloße Existenz von Russland auf dem Spiel“ stehe.

: Moskau erklärt, dass der Westen das Land zerstören wolle und die „bloße Existenz von Russland auf dem Spiel“ stehe. US-Präsident Joe Biden* reist derweil nach Polen, um sich im Land des Nato-Verbündeten ein Bild von den Hilfsbemühungen für Ukraine-Flüchtlinge zu machen.

Kiew/Moskau - Wie zuvor bereits Ex-Präsident Dmitri Medwedew warf auch Wladimir Medinski dem Westen zerstörerische Absichten gegenüber Russland vor. „Heute steht die bloße Existenz Russlands als russische Zivilisation auf dem Spiel“, meinte der russische Unterhändler für die Verhandlungen im Ukraine-Krieg. „Sie drängen uns zur Zerstörung des politischen Systems, zur Zerstörung des Landes.“

Russland hatte das Nachbarland Ukraine vor einem Monat am 24. Februar angegriffen (Chronologie*). Medinski steht der russischen Delegation vor, die wenig später mit ukrainischen Vertretern Verhandlungen über ein Kriegsende begann - bislang ohne Erfolg. In der gesamten bisherigen Geschichte hätte es nur wenige Situationen gegeben, die mit dieser vergleichbaren wären. Medinski nennt in diesem Zusammenhang die russische Revolution 1917 und den Zusammenbruch der Sowjetunion.

Ukraine-Verhandlungen: Russland kämpft gegen „Zerstörung“ - Und Werteverfall im Land

Russlands Unterhändler bei den Verhandlungen hat sich außerdem für weniger Unterhaltungsangebote im russischen TV ausgesprochen. „Kommen Sie, Kollegen, etwas weniger Unterhaltungssendungen“, sagte Medinski der Staatsagentur Tass zufolge bei einer Sitzung der Kommission für historische Bildung, der er vorsteht. Er beklagt den Werteverfall, den das Land auch im Westen wahrnimmt: „Das sieht irgendwie ziemlich komisch aus in unserer Zeit. Wir versuchen alle so zu tun, als wäre alles beim Alten, aber nein.“ Es solle lieber „gutes sowjetisches und russisches Kino“ gezeigt werden, dazu jedoch auch „gutes ausländisches Kino“.

Ukraine-Verhandlungen: Russland beobachtet „Annäherungen“ - Kriegsgegner dementiert

Bei den Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau im Ukraine-Konflikt gibt es offenbar weiterhin keine greifbaren Ergebnisse. Russlands Chefunterhändler Medinski sagte am Freitag, es sei eine „Annäherung“ der Positionen in der Frage des neutralen Status der Ukraine und Fortschritte in der Frage der Entmilitarisierung des Landes zu beobachten. Ein neutraler Status würde bedeuten, dass die Ukraine auf einen Beitritt zur Nato verzichtet. Ukraine-Berater Mychailo Podoljak erklärte auf Twitter, die Forderungen seines Landes seien unverändert: „Waffenstillstand, Abzug der (russischen) Truppen und starke Sicherheitsgarantien mit konkreten Formulierungen“.

Inmitten des Ukraine-Kriegs reist derweil US-Präsident Joe Biden nach Polen, um die Stadt Rzeszow nahe der Grenze zur Ukraine zu besuchen. Wie das Weiße Haus bekannt gab, soll sein polnischer Kollege Andrzej Duda ihn am Flughafen der Stadt empfangen, die etwa 80 Kilometer von der Grenze entfernt liegt. Er wolle sich ein Bild von den Hilfsbemühungen für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge machen. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.