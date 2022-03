Ukraine-Krieg: Drei europäische Regierungschefs reisen heute zu Selenskyj ins umzingelte Kiew

Von: Stephanie Munk

Inmitten des Ukraine-Russland-Kriegs reisen die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien am Dienstag ins umkämpfte Kiew. Sie treffen Präsident Selenskyj. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt *: Die Russland-Ukraine-Verhandlungen sollen am Dienstag, 15. März, fortgesetzt werden.

*: Die Russland-Ukraine-Verhandlungen sollen am Dienstag, 15. März, fortgesetzt werden. Die Regierungschefs von Polen,Tschechien und Slowenien reisen am Dienstag, 15. März, ins umkämpfte Kiew. Sie wollen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj* sprechen.

Dieser News-Ticker zu den Verhandlungen im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund des Ukraine-Konflikts*.

Kiew - Die ukrainische Hauptstadt Kiew steht weiter unter Beschuss der Truppen von Russlands Präsident Wladimir Putin*, es gibt massive Zerstörungen und immer mehr Tote. Inmitten dieser dramatischen Situation wollen die Regierungschefs Polens, Tschechiens und Sloweniens am Dienstag, 15. März, in die ukrainische Hauptstadt reisen. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki werde mit seinen Kollegen Petr Fiala (Tschechien) und Janez Jansa (Slowenien) nach Kiew reisen, um dort dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Regierungschef Denys Schmyhal die Unterstützung der EU zu versichern, teilte die Regierung in Warschau mit.

„Ziel des Besuchs ist es, die unmissverständliche Unterstützung der gesamten Europäischen Union für die Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine zu bekräftigen und ein breites Hilfspaket für den ukrainischen Staat und die ukrainische Gesellschaft vorzustellen“, hieß es in der Erklärung Warschaus. Demnach reisen die drei Politiker als „Vertreter des Europäischen Rates“ nach Kiew. Die Organisation der Reise sei mit EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erfolgt. Die Entscheidung für den Besuch sei schon bei dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU im französischen Versailles am Freitag gefallen, die Regierung in Warschau habe sie unter strengster Geheimhaltung vorbereitet.

Ukraine-Krieg: Europäische Regierungschefs reisen heute in die Hölle von Kiew

„Ziel des Besuchs ist, die eindeutige Unterstützung der Europäischen Union für die Ukraine und ihre Freiheit und Unabhängigkeit zum Ausdruck zu bringen“, schrieb der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala bei Twitter. Fiala betonte, während der Reise werde ein breites Paket der Unterstützung für die Ukraine und ihre Bürger vorgestellt. Die Weltgemeinschaft sei über die Vereinten Nationen über den Besuch informiert worden.

Kiew ist nach mehr als zwei Wochen Krieg nahezu vollständig von russischen Truppen umzingelt. Am frühen Dienstagmorgen wurde die ukrainische Hauptstadt von einer Reihe schwerer Explosionen erschüttert. Nach Angaben Selenskyjs sollen am Dienstag auch die Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau fortgesetzt werden. Beide Seiten hatten zuletzt von Fortschritten bei den Gesprächen gesprochen. (afp/smu)