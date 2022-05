Papst will Putin umstimmen: Franziskus schildert skurriles Gespräch mit Patriarch – und erteilt Selenskyj Abfuhr

Von: Stephanie Munk

Papst Franziskus bei einem Treffen mit Russlands Machthaber Wladimir Putin im Jahr 2013. © Claudio Peri/afp

Im Ukraine-Krieg gehen die diplomatischen Bemühungen weiter. Papst Franziskus will Wladimir Putin in Moskau treffen. Eine Einladung nach Kiew hat er ausgeschlagen. Der News-Ticker.

Update vom 3. Mai, 12.28 Uhr: Nach einem Nazi-Vergleich des russischen Außenministers Lawrow ist die Stimmung zwischen Russland und Israel aufgeheizt. Moskau erhebt nun schwere Vorwürfe gegen Israel: Die Regierung in Jerusalem unterstütze „das Neonazi-Regime in Kiew“, teilte das Außenministerium in Moskau am Dienstag mit Blick auf den Ukraine-Krieg mit.

Zuvor hatte Israel den russischen Außenminister Sergej Lawrow scharf kritisiert, weil dieser den ukrainischen Präsidenten Selenskyj indirekt mit Adolf Hitler verglichen hatte. Am Sonntag hatte Lawrow bei einem Interview im italienischen Fernsehen gesagt: „Ich kann mich irren. Aber Adolf Hitler hatte auch jüdisches Blut. Das heißt überhaupt nichts. Das weise jüdische Volk sagt, dass die eifrigsten Antisemiten in der Regel Juden sind.“ Russland begründet seinen Krieg gegen die Ukraine von Beginn an mit der angeblichen „Entnazifizierung“ des Nachbarlandes - obwohl Selenskyj selbst jüdischer Abstammung ist.

Israels Außenminister Jair Lapid verlangte daraufhin eine Entschuldigung. Lawrow propagiere „eine Umkehrung des Holocaust - indem die Opfer in die Verbrecher verwandelt werden, durch die Verbreitung einer vollkommen haltlosen Behauptung, Hitler sei jüdischer Abstammung“, sagte Lapid.

Jair Lapid, Außenminister von Israel, wirft Russland eine Umkehrung des Holocaust vor. © Andrew Harnik/AP Pool/dpa

Das Außenministerium in Moskau nannte die Kritik Lapids jetzt wiederum „anti-historisch“. Mit der jüdischen Herkunft Selenskyjs zu argumentieren, sei „nicht nur unhaltbar, sondern auch listig“. In der Ukraine gebe es nicht nur eine „wahnsinnige Russophobie und den Kampf gegen alles Russische“, sondern auch Antisemitismus und Antiziganismus, heißt es in der Mitteilung.

Ukraine-Verhandlungen: Papst Franziskus will Putin treffen – und schildert skurriles Gespräch mit Patriarch

Rom - Papst Franziskus ist nach eigenen Worten bereit, Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Moskau zu treffen, um ihn zu einer Beendigung des Ukraine-Kriegs zu drängen. Er habe Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin gebeten, Putin die Nachricht zu überbringen, dass er gewillt sei, nach Moskau zu kommen, sagte das katholische Kirchenoberhaupt der italienischen Zeitung Corriere della Sera.

„Wir haben noch keine Antwort und wir bestehen noch darauf. Auch wenn ich fürchte, dass Putin in diesem Moment das Treffen nicht machen kann und will“, erklärte der Papst weiter. Der 85-Jährige beklagte zudem die Brutalität des Krieges: „Vor 25 Jahren haben wir mit Ruanda dasselbe erlebt.“

Ukraine-Verhandlungen: Papst Franziskus erteilt Selenskyj-Einladung Absage - „Zuerst muss ich Putin treffen“

Einen Besuch in der Ukraine hält Franziskus derzeit nicht für möglich. „Ich kann derzeit nicht nach Kiew. Zuerst muss ich nach Moskau, zuerst muss ich Putin treffen“, sagte der Argentinier. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die Klitschko-Brüder hatten Franziskus bereits eingeladen, nach Kiew zu kommen.

Franziskus erzählte, er habe zu Kriegsbeginn mit Selenskyj gesprochen, mit Putin jedoch nicht. Stattdessen sei er damals zum russischen Botschafter am Heiligen Stuhl gegangen und habe eine Erklärung verlangt. „Ich wollte eine klare Geste machen, die die ganze Welt sieht.“

Ukraine-Verhandlungen: Papst berichtet über erschreckendes Gespräch mit Patriarch Kirill

Den Vorsteher der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, halte er nicht für den Richtigen, um Putin umzustimmen. „Ich habe 40 Minuten mit Kirill über Zoom gesprochen. In den ersten zwanzig hat er mir mit einem Zettel in der Hand die Rechtfertigungen für den Krieg vorgelesen“, schilderte Franziskus. Ein Mitte Juni geplanter Besuch zwischen den beiden Kirchenmännern wurde unlängst abgesagt.

Ukraine-Verhandlungen: Papst Franziskus kritisiert Waffenlieferungen

Der Pontifex kritisierte zudem Waffenlieferungen an die Ukraine. „Der Handel mit Waffen ist ein Skandal, nur wenige wirken dem entgegen“, sagte der Papst, der mit bürgerlichen Namen Jorge Bergoglio heißt. Er gab jedoch zu, nicht auf die Frage, ob das Beliefern der Ukraine richtig sei oder nicht, antworten zu können, weil er zu weit weg sei. Klar sei jedoch, dass in der Ukraine gerade Waffen ausprobiert würden.

Als Fazit zur aktuellen Lage um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sagte der Papst, dass es nicht „genügend Willen für den Frieden gibt“. Zuletzt hatte Papst Franziskus bei der Feier der Osternacht im Petersdom für einen emotionalen Höhepunkt gesorgt: Er wandte sich direkt an einen ukrainischen Bürgermeister. (smu mit Material von dpa)