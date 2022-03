Russlands Ex-Ministerpräsident: Putin von Sanktionen „verwundet und geschockt“

Der russische Präsident Putin sei von den EU-Sanktionen geschockt. (Archivbild) © Mikhail Klimentyev/ dpa

Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg kommen nur stockend voran. EU Außenminister befürchten ein Ablenkungsmanöver durch Russland.

Kiew/ Moskau - Der Ukraine-Konflikt* ist weiterhin eskaliert: Die Kämpfe im ganzen Land halten weiter an. In den Verhandlungen konnten sich Russland und die Ukraine bislang nicht einigen. Die europäischen Sanktionen gegen Russland* zeigten offenbar Wirkung bei Putin. Doch europäische Außenminister warnen vor Verhandlungslügen Russlands.

Krieg in der Ukraine: Putin von EU-Sanktionen „geschockt“

Der ehemalige russische Ministerpräsident Michail Kassjanow erklärte, dass die europäischen Sanktionen den russischen Präsidenten Wladimir Putin überrascht hätten. „Putin ist von der Partnerschaft der EU und der transatlantischen Partner verwundert und geschockt“, sagte der Kassjanow der Bild-Zeitung. Kassjanow war von 2002 bis 2004 Ministerpräsident unter Putin - mittlerweile bezeichnet er sich selbst als Oppositionellen.

Die EU-Sanktionen setzten den russischen Präsidenten enorm unter Druck, analysiert Kassjanow. „Einzig Öl und Gas halten die russische Wirtschaft am Leben“, so der Ex-Ministerpräsident. Ein baldiges Kriegsende werden die Sanktionen allerdings nicht erzeugen. „Putin braucht den Krieg, er braucht den Sieg“, meint Kassjanow. Er fordert deshalb, dass die Waffenlieferungen in die Ukraine fortgesetzt werden. Trotz der Gefahren einer Flugverbotszone über der Ukraine könnte diese den Krieg stoppen, so der russische Politiker.

Ukraine-Krieg: Außenminister werfen Russland Lügen vor

Die britische Außenministerin Liz Truss warnte, dass Putin die Verhandlungen als Ablenkungsmanöver für eine militärische Neuordnung nutze. „Was wir bislang gesehen haben, ist ein Versuch der Russen, Zeit für eine Reorganisation zu gewinnen“, sagte sie der Times. Anzeichen für einen Abzug der russischen Truppen gebe es nicht. Putin zeigte sich nicht als vertrauensvoller Verhandlungspartner: Wieder und wieder habe Moskau gelogen, so Truss. Die Regierung in Kiew habe aber selbstverständlich das Recht, Gespräche mit Russland zu führen.

Ähnlich äußerte sich auch ihr französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian. Bereits am Donnerstag (17. März) hatte er vor den Lügen Russlands gewarnt. Er warf Russland vor, nur zum Schein mit der Ukraine zu verhandeln. Russland verfolge dieselbe Strategie wie bereits in Grosny, in Tschetschenien, und im syrischen Aleppo. „Erst bombardieren, dann sogenannte humanitäre Korridore einrichten, um dem Gegner vorzuwerfen, sie nicht zu respektieren, und schließlich verhandeln, nur um den Eindruck zu erwecken, dass verhandelt wird“, sagte Le Drian der Zeitung Le Parisien. Russland wolle weiter die Waffen sprechen lassen, hob Le Drian hervor. (sf/ dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von Ippen.Media.