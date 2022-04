Cherson annektiert? Putins Statthalter lässt aufhorchen – Guterres wird in zerstörtem Kiew-Vorort emotional

Von: Bedrettin Bölükbasi, Stephanie Munk

Antonio Guterres (M), Generalsekretär der Vereinten Nationen, während seines Besuchs inmitten des Ukraine-Kriegs in Borodjanka, in der Nähe von Kiew. © Efrem Lukatsky/AP/dpa

Im Ukraine-Krieg gehen die Verhandlungen weiter. Nach einem Besuch bei Putin reist UN-Generalsekretär Guterres in die zerstörte Stadt Borodjanka. Der News-Ticker.

Update vom 28. April, 11.35 Uhr: Die von Russland eingesetzten Machthaber wollen das südukrainische Gebiet Cherson dauerhaft aus dem Staat herauslösen. „Die Frage einer Rückkehr des Gebiets Cherson in die nazistische Ukraine ist ausgeschlossen“, sagte Kirill Stremoussow von der moskautreuen Verwaltung am Donnerstag der russischen Staatsagentur Ria Nowosti. „Das ist unmöglich.“ Russland behauptet, dass die ukrainische Führung von „Nazis“ dominiert werde. Dafür gibt es keine Beweise.

Stremoussow sagte, dass es keine Volksabstimmung über den Status der südukrainischen Region geben werde. Die Regierung in Kiew hatte gewarnt, Russland plane im Gebiet Cherson ein Referendum über eine Unabhängigkeit nach dem Vorbild der ostukrainischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk. Russland hat das Gebiet Cherson bereits seit Wochen fast vollständig besetzt. In der gleichnamigen Stadt Cherson kommt es immer wieder zu Protesten gegen die Besatzungstruppen.

Der moskautreue Machthaber kündigte zudem an, dass in dem Gebiet vom 1. Mai an der russische Rubel als Zahlungsmittel eingeführt werde. Während einer viermonatigen Übergangsphase könne auch noch die ukrainische Hrywna genutzt werden, sagte er. Dann gelte aber nur noch der Rubel. Das Gebiet werde wirtschaftlich aufblühen, meinte er.

Ukraine-Russland-News: Guterres besucht zerstörten Kiew-Vorort – UN-Chef äußert sich fassungslos

Update vom 28. April, 11.10 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat bei seinem Besuch in der Ukraine die stark vom Krieg betroffene Stadt Borodjanka nahe Kiew besucht. „Der Krieg ist eine Absurdität im 21. Jahrhundert“, sagte er am Donnerstag nach seiner Ankunft in dem Vorort der Hauptstadt, wo nach ukrainischen Angaben russische Truppen Gräueltaten an Zivilisten begangen haben sollen. Guterres war am Mittwoch in Kiew eingetroffen, nachdem er am Vortag in Moskau mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammengekommen war.

„Ich stelle mir meine Familie in einem dieser Häuser vor, die jetzt zerstört sind“, sagte er vor Journalisten in Borodjanka. „Ich sehe meine Enkelinnen in Panik herumlaufen.“ Es gebe „keine Möglichkeit, dass ein Krieg im 21. Jahrhundert akzeptabel ist“.

Ukraine-Russland-News: Kanada spricht bei russischem Vorgehen von „Völkermord“

Update vom 28. April, 10.40 Uhr: Das kanadische Parlament hat das Vorgehen der russischen Truppen im Ukraine-Krieg als „Völkermord“ verurteilt. Zudem gebe es Hinweise auf „systematische und massive Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, heißt es in dem am Mittwoch (Ortszeit) einstimmig verabschiedeten Antrag, der von der linken Neuen Demokratischen Partei eingebracht wurde.

Als Beispiele wurden in dem Text Fälle vorsätzlicher Tötungen ukrainischer Zivilisten, Leichenschändung, Folter, Vergewaltigung und die gewaltsame Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland genannt. Vor rund anderthalb Wochen hatte das ukrainische Parlament eine ähnliche Resolution verabschiedet.

Diplomatie im Ukraine-Krieg: Selenskyj kritisiert Russlands Gas-Lieferstopp an Polen und Bulgarien

Update vom 28. April, 7.08 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat den russischen Lieferstopp für Gas an Polen und Bulgarien scharf kritisiert. „In dieser Woche hat die russische Führung eine neue Serie von Energieerpressungen gegenüber den Europäern begonnen“, sagte der ukrainische Präsident am Mittwochabend in einer Videobotschaft. Der Lieferstopp sei „ein weiteres Argument dafür, dass niemand in Europa auf eine normale wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland hoffen“ könne. „Russland betrachtet nicht nur Gas, sondern auch jeden anderen Handel als Waffe.“ Dafür warte Moskau nur auf einen günstigen Moment.

„Entweder um die Europäer damit politisch zu erpressen. Oder um die russische Kriegsmaschinerie zu stärken, die ein geeintes Europa als Ziel ansieht“, meinte Selenskyj. Je früher Europa erkenne, dass es im Handel nicht von Russland abhängig sein könne, desto eher werde die Stabilität der europäischen Märkte gewährleistet sein.

Selenskyj lobte einen Vorschlag der EU-Kommission, Exporte aus der Ukraine in die EU befristet von Einfuhrzöllen zu befreien. „Russland versucht, eine weltweite Preiskrise zu provozieren. Damit das Chaos auf allen Basismärkten und insbesondere auf dem Lebensmittelmarkt beginnen kann“, sagte er. Die ukrainischen Exporte könnten aber zur Stabilisierung der Märkte beitragen. „Es kommt also nicht nur uns, sondern allen Europäern zugute. Den Einwohnern aller Länder, die von Russlands zerstörerischen Ambitionen betroffen sein könnten.“

Selenskyj sagt nächste Putin-„Erpressung“ voraus

Update vom 27. April, 21.33 Uhr: Den Gas-Stopp Russlands für Polen und Bulgarien bezeichnete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als „Erpressung“ darauf reagierte nun auch der ukrainische Präsident Selenskyj. Er warnte Europa vor wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit Russland und mahnte laut Kyiv Independent: „Russland betrachtet nicht nur Gas, sondern jeden Handel als Waffe“. Insofern seien weitere Erpressungsversuche zu erwarten. Daneben warnte Selenskyj, dass Russland versuchen werde eine globale Preiskrise zu provozieren.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: EU hilft Polen und Bulgarien

Update vom 27. April, 16.45 Uhr: Nach den Ankündigungen der russischen Regierung, kein Gas mehr in die EU-Mitgliedsstaaten Bulgarien und Polen zu liefern, hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den betroffenen Ländern Hilfe versprochen. Bulgarien und Polen sollen künftig Gas aus den EU-Nachbarländern erhalten, um die Versorgung aufrechterhalten zu können. Von der Leyen bezeichnete das Vorgehen der russischen Regierung als eine „weitere Provokation des Kremls“.

Die Kommissionspräsidentin bekräftigte in ihrem Statement, man werde sicherstellen, dass „Gazproms Entscheidung den geringst möglichen Einfluss auf die europäischen Verbraucher“ haben werde. Der russische Staatskonzern hatte am Mittwochvormittag angekündigt, kein Gas mehr nach Bulgarien und Polen zu liefern, nachdem die Staaten sich geweigert hatten, die Lieferungen in Rubel zu bezahlen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gibt am Mittwoch in Brüssel eine Erklärung ab. © Kenzo Tribouillard/dpa

Trotz Ukraine-Krieg: Russland und USA einigen sich auf Gefangenenaustausch

Update vom 27. April, 14.15 Uhr: Russland und die USA haben nach Angaben in Moskau überraschend einen seit langem diskutierten Gefangenenaustausch ausgeführt. Russland soll den US-Amerikaner und ehemaligen Soldaten Trevor Reed freigelassen und dafür den in den USA verurteilten Konstantin Jaroschenko erhalten haben, wie das russische Außenministerium mitteilte. Über den Austausch hatten US-Präsident Joe Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin bei ihrem Gipfeltreffen in Genf im vergangenen Jahr gesprochen. Angesichts der angespannten Beziehungen der beiden Länder, deren Verhältnis sich im Ukraine-Krieg noch einmal deutlich verschärft hat, kommt diese Entwicklung unerwartet.

Die USA hatten immer wieder die Freilassung des 30 Jahre alten Reed gefordert. Er war im Juli 2020 zu neun Jahren Straflager verurteilt worden – wegen eines angeblichen Überfalls auf Polizisten und Widerstands gegen die russische Staatsgewalt im betrunkenen Zustand. US-Botschafter John J. Sullivan hatte das Urteil als „absurdes Theater“ kritisiert. Auch Reeds Familie hatte bei der US-Regierung dafür geworben, alles für die Freilassung des Studenten zu tun. Der russische Pilot Jaroschenko war 2010 in den USA wegen Drogenschmuggels zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Ukraine-Diplomatie: Kreml weist Erpressungsvorwürfe zurück - und droht mit neuem Gas-Lieferstopp

Update vom 27. April, 14 Uhr: Der Kreml wies die Vorwürfe von Erpressung im Fall des Gas-Lieferstopps an Polen und Bulgarien zurück. Die Gaslieferungen an diese Länder wurden gestoppt, da sie sich geweigert haben, wie von Russland verlangt in Rubel zu zahlen. „Das ist keine Erpressung“, sagte Kreml-Sprecher Dimitri Peskow bei einer Pressekonferenz in Moskau. Die neue Bezahlmethode sei eine Folge von „unfreundlichen Aktionen unfreundlicher Länder“ im Finanz- und Wirtschaftssektor gegen Russland. Laut Peskow war Moskau aufgrund von Einschränkungen gezwungen, eine neue Bezahlmethode zu schaffen: Eine bedeutende Menge unserer Reserven wurden geblockt oder gestohlen, um es einfach zu sagen. All dies hat den Übergang zu einer neuen Zahlungsmethode nötig gemacht.“

Gleichzeitig deutete Peskow an, der Gas-Lieferstopp könne auch für weitere Länder infrage kommen. Zwar sei Russland ein „zuverlässiger Lieferant“ von Energie und halte sich an vertragliche Abmachungen. Allerdings werde man das von Machthaber Wladimir Putin unterschriebene Dekret für weitere Länder anwenden, falls diese Staaten eine Bezahlung in Linie mit dem neuen System ablehnen, warnte der Kreml-Sprecher.

Ukraine-Diplomatie: EU-Spitzen verurteilen russischen Gas-Lieferstopp für Polen und Bulgarien

Update vom 27. April, 13.45 Uhr: Die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola, hat Polen und Bulgarien bei Russlands Gas-Lieferstopp Unterstützung angeboten und erneut ein vollständiges Energie-Embargo gefordert. „Die EU wird sich nicht erpressen lassen“, sagte Metsola in einem Tweet. Polen, Bulgarien und andere betroffene Staaten würden Unterstützung finden. Zudem forderte das Europaparlament laut Metsola ein unverzügliches, paneuropäisches Embargo von Energielieferungen, die vom Kreml kontrolliert würden. Das EU-Parlament hat sich in der Vergangenheit bereits dafür ausgesprochen, auch wenn die Sanktionen Sache der Länder sind.

Auch EU-Ratspräsident Charles Michel verurteilte Russlands Lieferstopp. „Gazproms Entscheidung, Lieferungen an einige EU-Mitgliedstaaten zu stoppen, ist ein weiterer aggressiver, unilateraler Schritt von Russland“, schrieb Michel auf Twitter. Er sei in Kontakt mit dem polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki und dem bulgarischen Regierungschef Kiril Petkow. „Wir werden zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen, während wir die russischen Energieimporte abbauen.“

Ukraine-Diplomatie: Russland sanktioniert britische Abgeordnete - Reaktion auf britische Sanktionen

Update vom 27. April, 13.35 Uhr: Russland hat 287 britische Unterhausabgeordnete wegen ihres Eintretens für die Ukraine mit Einreiseverboten belegt. Dies sei die Reaktion auf britische Strafmaßnahmen gegen 386 russische Parlamentarier, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Von den betroffenen Abgeordneten im Londoner Unterhaus gehören 213 den regierenden Konservativen an, 74 sind Labour-Abgeordnete. Andere Parteien waren nicht betroffen.

Es seien die Parlamentarier bestraft worden, die am meisten zu den Sanktionen gegen Russland und zur anti-russischen Stimmung in Großbritannien beigetragen hätten, schrieb das Moskauer Ministerium. Zuvor waren bereits auch Premierminister Boris Johnson und weitere Regierungsmitglieder mit Einreiseverboten belegt worden. Die britische Regierung unter Johnson ist eine der wichtigsten Unterstützerinnen der von Russland angegriffenen Ukraine.

Ukraine-Verhandlungen: Kritik aus der Ukraine an Guterres - UN-Chef reist zuerst nach Moskau

Erstmeldung: Kiew - UN-Generalsekretär António Guterres ist wegen des andauernden Ukraine-Kriegs auf Friedens- und Verhandlungsmission. Nach seinem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin und dessen Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag reist er über Polen in die Ukraine weiter. In Kiew trifft er am Donnerstag (28. April) den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Doch offenbar sieht man es in der Ukraine als eine Art Affront, dass Guterres‘ erstes Ziel Moskau war. Laut einem Bericht des Nachrichtensenders ntv sei Präsident Selenskyj „verstimmt“, dass der UN-Generalsekretär nicht zuerst in die Ukraine reiste. Dass Guterres zuerst mit Wladimir Putin gesprochen hat, stoße in Kiew auf Unverständnis, so ntv-Reporter Carsten Lueb: „Schließlich lägen in Moskau die Leichen nicht auf der Straße.“

In der Ukraine setze man keinen großen Hoffnungen darauf, dass der Besuch des UN-Generalsekretärs eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts bringe, so Lueb weiter. „Man hofft höchstens auf humanitäre Hilfe“, beispielsweise, dass endlich Frauen und Kinder aus der belagerten Hafenstadt Mariupol herausgebracht würden. In Mariupol verschanzen sich nach ukrainischen Angaben bis zu 1000 Zivilisten in einem Stahlwerk, das von russischen Truppen blockiert wird.

Ukraine-Verhandlungen: Britische Zeitung kritisiert Guterres - „Verleiht Russland falsche Glaubwürdigkeit“

Auch die britische Zeitung The Telegraph kritisierte am Mittwoch (27. April) in einem Kommentar, dass UN-Generalsekretär António Guterres zuerst nach Russland reiste und dann erst in die Ukraine: Er hätte zuerst Kiew besuchen sollen, „um zu zeigen, dass die UN wissen, wer hier im Recht und wer im Unrecht ist“, heißt es. Guterres riskiere, „der russischen Führung eine falsche Glaubwürdigkeit zu verleihen, indem sie sich an der Seite des Repräsentanten jenes Gremiums präsentieren konnte, das für die Einhaltung des Völkerrechts zuständig ist.

UN-Generalsekretär António Guterres (l.) bei seinem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow. © Maxim Shipenkov/Pool EPA/AP/dpa

Russlands Außenminister Sergej Lawrow nutzte am Dienstag bei einer Pressekonferenz nach dem Treffen mit Guterres die Gelegenheit, um die Behauptung zu wiederholen, Russland führe eine „militärische Spezialoperation“ gegen ukrainische Nazis durch und sei bemüht, zivile Opfer zu vermeiden. (smu/dpa)