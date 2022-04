Ukraine lässt nicht von der Nato – Parlamentspräsident räumt gleich zwei Putin-Forderungen ab

Von: Patrick Mayer, Markus Hofstetter

Russland ist von einem Hauptziel seines Angriffskrieges weit entfernt. Die Ukraine will die Verfassung im Sinne des Kremls nicht ändern. Der Verhandlungen-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Ukraine-Konflikt : Kiew will das Ziel eines Nato-Betritts nicht aus der Verfassung streichen.

: Kiew will das Ziel eines Nato-Betritts nicht aus der Verfassung streichen. Die Ukraine hat die territoriale Unversehrtheit des Landes zu einer roten Linie erklärt.

zu einer roten Linie erklärt. UN-Generalsekretär Guterres trifft Putin und Lawrow : Erklärtes Ziel ist Erreichen einer Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland.

: Erklärtes Ziel ist Erreichen einer Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland. Dieser News-Ticker zu den Verhandlungen und internationalen Reaktionen auf den Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Erstmeldung vom 24. April: Kiew - Es war ein Hauptgrund für den Ukraine-Krieg. Russland will einen Nato-Beitritt der Ukraine verhindern und dem Nachbarstaat einen neutralen Status aufzwingen. Doch der Kreml scheint sich verkalkuliert zuhaben. Kiew will nicht davon abrücken; das Ziel eines Nato-Beitritts soll nicht aus der Verfassung gestrichen werden.

„Änderungen der Verfassung sind kein Selbstzweck und werden es auch nicht werden“, sagte ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk der Internetzeitung Ukrajinska Prawda in einem am Montag veröffentlichten Interview. Das berichtet die dpa. Was zum Militärbündnis Nato und zur EU in der Verfassung verankert sei, sei „unsere perspektivische Sicht auf die Zukunft“, betonte er.

Russischer Präsident: Wladimir

Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland: territorial Unversehrtheit des Landes ist rote Linie

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte eigentlich Zugeständnisse gemacht und sich bereit gezeigt, über einen neutralen Status des Landes und Sicherheitsgarantien von Drittstaaten zu reden. Aber greifbare Ergebnisse bei den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gibt es aber bisher nicht.

Stefantschuk unterstrich zudem, dass die territoriale Unversehrtheit des Landes eine „rote Linie“ sei. Russland fordert von der Ukraine auch den offiziellen Verzicht auf die 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim und die ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk. Nun wird von russischen Vertretern auch Anspruch auf die gesamte Südukraine einschließlich der Hafenstadt Odessa erhoben.

Ukraine-Krieg: Guterres will bei Treffen mit Putin und Lawrow eine Waffenruhe erreichen

Unterdessen wird sich UN-Generalsekretär António Guterres am Dienstag in Moskau mit dem russischen Präsident Wladimir Putin treffen. Guterres erklärtes Ziel ist es, eine Waffenruhe zu erreichen. Es müssten „dringende Schritte“ zur Herstellung von Frieden unternommen werden. Bei den Gesprächen dürfte es aber auch um eine größere diplomatische Rolle der Vereinten Nationen und den humanitären Zugang der UN und sichere Fluchtrouten für Zivilisten zum Beispiel aus der belagerten Stadt Mariupol gehen.

Der 72-jährige UN-Chef wird zuerst um 11.30 Uhr (MESZ) mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow sprechen. Eine Pressekonferenz ist laut russischem Außenministerium für 12.30 Uhr geplant. Danach wird Guterres mit Putin im Kreml konferieren. Der UN-Generalsekretär will nach seinem Russland-Aufenthalt über Polen in die Ukraine weiterreisen, wo er am Donnerstag mit Selenskyj zusammenkommen will.

Ukraine-Krieg: UN-Generalsekretär soll humanitären Korridor in Mariupol ermöglichen

Die ukrainische Regierung hat am Montag aber nach eigenen Angaben keine Einigung mit Moskau über sichere Fluchtkorridore aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol erzielen können. Das schrieb Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Montag im Onlinedienst Telegram. Für die Rettung der eingeschlossener Zivilisten setzt die Ukraine nun auf Guterres‘ Vermittlung. Man bitte ihn, „Initiator und Garant eines humanitären Korridors“ zu werden, sagte Wereschtschuk. Mitarbeiter der UN und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sollten die Evakuierungsmöglichkeit überwachen.

Kurz zuvor hatte Russland eine Feuerpause für das Asow-Stahlwerk angekündigt, in dem sich Berichten zufolge hunderte ukrainische Soldaten und Zivilisten verschanzt haben. Die russischen Truppen würden ab 13.00 Uhr (MESZ) „alle Kampfhandlungen einstellen“ und „ihre Einheiten auf eine sichere Entfernung zurückziehen“, um die Evakuierung der Zivilisten zu gewährleisten, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Die Zivilisten würden „in jede von ihnen gewählte Richtung“ gebracht. Die ukrainische Seite solle ihre „Bereitschaft“ zur Feuerpause „durch das Hissen weißer Flaggen“ auf dem Gelände des Stahlwerks deutlich machen, fügte das Ministerium hinzu. (dpa/AFP/mh)