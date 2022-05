Selenkyj an Ukraine-Front: Er sieht Russland-Pleite - und entlässt plötzlich Geheimdienstchef

Von: Bettina Menzel, Kathrin Reikowski, Christoph Gschoßmann

Es soll einen neuen Kompromiss zum Öl-Embargo geben. Der russische Botschafter erklärt die Einstellung seines Landes zu Atomwaffen und spielt Butscha herunter. Der News-Ticker.

Update vom 30. Mai, 7.14 Uhr: Bei seinem unangekündigten Besuch in Charkiw hat Selenskyj Moskau einen Vernichtungskrieg vorgeworfen. Russland habe nicht nur die Schlacht um Charkiw, sondern auch um Kiew und den Norden der Ukraine verloren, sagte der ukrainische Präsident und fuhr fort: „Es hat seine eigene Zukunft und jede kulturelle Bindung zur freien Welt verloren. Sie sind alle verbrannt.“

Die Reise war der erste bekannte Besuch Selenskyjs im Frontgebiet seit Beginn der Invasion am 24. Februar. Bei dem Besuch habe er den örtlichen Chef des Inlandsgeheimdienstes SBU entlassen, teilte Selenskyj mit: „Weil er seit den ersten Tagen des Krieges nicht für den Schutz der Stadt gearbeitet hat, sondern nur an sich gedacht hat.“ Der Fall sei der Justiz übergeben worden.

Aufnahme vom 29. Mai: Selenskyj in der Region Charkiw © --/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Ukraine-Verhandlungen: EU-Staats- und Regierungschefs beraten über Finanzhilfen

Update vom 29. Mai, 20.10 Uhr: Die EU-Staats- und Regierungschefs verhandeln bei einem Sondergipfel am Montag und Dienstag über neue Finanzhilfen für die Ukraine. Offen ist, ob sich die Staats- und Regierungschefs auf ein sechstes Sanktionspaket gegen Russland einigen können. Dieses sollte auch ein Ölembargo gegen Russland enthalten, das Ungarn aber nicht mittragen will. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will zu Beginn des Gipfels per Video über die Lage in der Ukraine berichten.

Ukraine-Krieg: Tschechische Ministerin macht Andeutung zu „schweren Waffen“

Update vom 29. Mai, 17.40 Uhr: Die Ukraine erhält möglicherweise bald weitere Waffenlieferungen aus der EU. Konkret: Von Tschechien. Die Regierung will der Ukraine „in Kürze“ Rüstungsgüter im Wert von umgerechnet 24 bis 28 Millionen Euro zukommen lassen. Das gab Verteidigungsministerin Jana Cernochova am Sonntag bekannt.

Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs vor gut drei Monaten habe Tschechien Kiew bereits mit Lieferungen im Wert von mehr als 140 Millionen Euro unterstützt. Die Ministerin räumte ein, dass darunter auch schwere Waffen waren, machte aber „aus Sicherheitsgründen“ keine genauen Angaben zu Art und Umfang der Militärhilfe. Nach Medienberichten sollen unter anderem T-72-Panzer, BMP-1-Schützenpanzer, Dana-Haubitzen und möglicherweise auch Kampfhubschrauber des sowjetischen Typs Mil Mi-24 geliefert worden sein. Über die aktuellen Lieferungen ist derzeit noch nichts bekannt.

EU-Kommission schlägt Kompromiss zu Öl-Embargo gegen Russland vor

Update vom 29. Mai, 16.17 Uhr: Die EU-Kommission hat einen neuen Kompromissvorschlag für ein Öl-Embargo gegen Russland präsentiert. Der Entwurf sieht nach Informationen der dpa vor, zuerst nur die Einfuhr von per Schiff transportiertem Öl auslaufen zu lassen. Über die riesige Druschba-Pipeline transportiertes Öl würde demnach bis auf Weiteres von dem Embargo ausgenommen bleiben.

Damit könnte Russland einen Teil seiner Geschäfte mit Unternehmen in der EU fortführen. Nach EU-Angaben floss zuletzt rund ein Drittel der Gesamtliefermenge durch die Druschba-Pipeline. Sie versorgt Raffinerien in Ungarn, der Slowakei und Tschechien sowie in Polen und Deutschland. Ob der Vorschlag Aussichten auf Erfolg hat, war zunächst unklar. Am späten Nachmittag wollen die ständigen Vertreter der EU-Staaten zu ersten Beratungen zusammenkommen.

Ukraine-Krieg: Serbien bekommt weiter günstig Erdgas aus Russland

Update vom 29. Mai, 14.48 Uhr: Serbien bekommt weiter Erdgas zum günstigen Tarif aus Russland. Das haben der unlängst im Amt bestätigte Präsident Aleksandar Vucic und sein russischer Kollege Wladimir Putin am Sonntag in einem Telefonat vereinbart. Nach Kreml-Angaben sollen die Lieferungen kontinuierlich weitergehen. Laut Vucic beträgt die Laufzeit des neuen Vertrages zudem sogar drei Jahre und nicht wie bisher ein paar Monate.

Serbien ist in hohem Maße von russischen Gaslieferungen abhängig. Am Dienstag läuft der seit Anfang Dezember 2021 geltende russisch-serbische Liefervertrag ab, der bisher Serbien nach Belarus europaweit den zweitniedrigsten Gaspreis gewährt. Auch im neuen Vertrag werde der Preis „äußerst günstig“ sein, sagte Vucic serbischen Medien zufolge. In wenigen Tagen werde es einen neuen Vertrag mit dem russischen Konzern Gazprom geben.

Vucic ist der putinfreundlichste Staatenlenker im Westbalkan. Doch steckt er in einem Zwiespalt zwischen Russland und dem Westen. Zwar verhandelt Serbien über einen EU-Beitritt, jedoch weigert sich die Regierung, sich den EU-Sanktionen gegen Russland anzuschließen.

Russischer Botschafter: Werden keine Atomwaffen gegen Ukraine einsetzen

Update vom 29. Mai, 12.13 Uhr: Der russische Botschafter in London, Andrei Kelin, rechnet nicht damit, dass sein Land in der Ukraine Atomwaffen einsetzen wird. Nach den Regeln des russischen Militärs sei dies nur vorgesehen, wenn Russland in seiner Existenz bedroht sei, sagte Kelin in einem am Sonntag ausgestrahlten BBC-Interview. „Das hat nichts mit der aktuellen Operation zu tun.“

Auch die Frage, ob er glaube, dass Putin im Fall einer Ausweitung des Krieges bereit sei, einen nuklearen Angriff auf Großbritannien zu verüben, verneinte der Botschafter. Dieses und ähnliche Szenarien waren vor einigen Wochen im russischen Staatsfernsehen öffentlich diskutiert worden.

Konfrontiert mit Belegen für russische Kriegsverbrechen in der Ukraine wies Kelin wiederholt Moskaus Verantwortung dafür zurück. „Nichts passiert, keine Leichen auf der Straße“, sagte Kelin zu Berichten über die Gräueltaten in Butscha. „Unserer Ansicht nach ist das eine Erfindung. Es wird benutzt, um die Verhandlungen zu stören“, sagte Kelin. Wiederholt warf der Russe der Ukraine in dem BBC-Interview vor, in der umkämpften Donbass-Region selbst Zivilisten zu töten.

AFP-Journalisten indes hatten am 2. April in der Jablunska-Straße in dem Kiewer Vorort Butscha über mehrere hundert Meter verstreut 20 Leichen in Zivilkleidung entdeckt. Sie sahen aus, als hätten sie bereits mindestens seit mehreren Tagen dort gelegen. Ein Mann war mit seinem Fahrrad gestürzt, anderen waren die Hände auf den Rücken gefesselt. Mindestens zwei schienen Kopfwunden aufzuweisen.

AFP-Aufnahme vom 18. April: Beerdigung mehrerer ziviler Opfer in Butscha © Yasuyoshi Chiba/AFP

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Sanktionen laut Kuleba nicht Ursache für Getreidekrise

Update vom 29. Mai, 6.53 Uhr: Haben die Russland-Sanktionen des Westens die aktuelle Lebensmittelkrise verursacht? Kiew widerspricht Moskau da erneut vehement. „Sanktionen gegen Russland haben nichts mit der sich abzeichnenden globalen Nahrungsmittelkrise zu tun“, twitterte Außenminister Dmytro Kuleba.

„Der einzige Grund für Engpässe, steigende Preise und drohenden Hunger ist, dass das russische Militär 22 Millionen Tonnen ukrainischer Lebensmittelexporte in unseren Seehäfen physisch blockiert“, betonte Kuleba. Der Westen müsse Russland zum Ende der Blockade bringen.

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj fordert Einstufung Russlands als Terrorstaat

Update vom 28. Mai, 23.04 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland eine Politik des Terrors vorgeworfen. „Ich werde die Welt immer wieder daran erinnern, dass Russland endlich offiziell als Terrorstaat, als Förderer des Terrorismus, anerkannt werden muss“, sagte Selenskyj am Samstag in einer Videoansprache in Kiew. Dies spiegele die tägliche Realität wider, die Russland mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine geschaffen habe „und sehr viel weiter nach Europa tragen“ wolle. „Und das muss rechtlich verankert werden.“

Er wolle sich zu Wochenbeginn an die Teilnehmer des EU-Sondergipfels in Brüssel wenden und dann auch darüber sprechen. „Über den Terror, der heute tatsächlich die einzige Form des Handelns des russischen Staates gegen Europa geworden ist“, sagte Selenskyj. „Terror auf dem Gebiet der Ukraine. Terror auf dem Energiemarkt in Europa, nicht nur in unserem Land. Terror auf dem Lebensmittelmarkt, und zwar weltweit. Und welcher Terror wird als nächstes kommen?“ Nur gemeinsam könnten die Europäer die Politik eines solchen Staates stoppen, betonte er.

Ukraine-Konflikt: Ukrainischer Außenminister Kuleba reagiert auf Aussagen Putins im Telefonat mit Scholz

Update vom 28. Mai, 21.56 Uhr: Die Ukraine reagierte am Samstag auf eine Äußerung des russischen Präsidenten Putin in einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba widersprach Russland erneut mit Nachdruck, dass westliche Strafmaßnahmen gegen Moskau der Grund für die aktuelle mangelnde Lebensmittelsicherheit in der Welt seien. „Sanktionen gegen Russland haben nichts mit der sich abzeichnenden globalen Nahrungsmittelkrise zu tun“, teilte Kuleba am Samstag per Twitter mit.

„Der einzige Grund für Engpässe, steigende Preise und drohenden Hunger ist, dass das russische Militär 22 Millionen Tonnen ukrainischer Lebensmittelexporte in unseren Seehäfen physisch blockiert“, betonte Kuleba weiter. Der Westen müsse Russland mit Druck dazu bringen, die Blockade zu beenden. Auch die deutsche Bundesregierung betonte stets, dass es keine Sanktionen gegen Lebensmittel gebe.

Ukraine-Krieg: Putin knüpft Export von ukrainischem Getreide an Lockerungen der westlichen Sanktionen

Update vom 28. Mai, 16.49 Uhr: Russlands Staatschef Wladimir Putin knüpfte in einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Entgegenkommen beim Export von ukrainischem Getreide an eine Lockerung der westlichen Sanktionen gegen sein Land. Russland sei „bereit“, Möglichkeiten „für einen Getreide-Export ohne Hemmnisse zu finden“, sagte Putin nach Kreml-Angaben am Samstag in einem Telefonat mit Scholz und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron.

Dies betreffe auch ukrainisches Getreide in Schwarzmeer-Häfen, fügte Putin den Angaben zufolge hinzu. Allerdings müssten zur Beendigung der globalen Versorgungskrise auch westliche Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Die „antirussischen Sanktionen„ sowie eine „fehlgeleitete Wirtschafts- und Finanzpolitik der westlichen Ländern“ seien die Ursache für die Lebensmittelkrise. Die Ukraine und Russland gehören zu den weltweit wichtigsten Getreideproduzenten. Der Export aus beiden Ländern ist wegen der Kämpfe in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland eingebrochen.

Der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Telefongespräch im vergangenen Jahr. Am Samstag (28. Mai) telefonierte er mit Bundeskanzler Scholz und seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron (Archivbild). © Alexei Nikolsky / ITAR-TASS / Imago

Ukraine-Krieg als „historische Chance für eine Neuausrichtung der Europäischen Union“

Update vom 28 Mai, 15.49 Uhr: Manfred Weber, Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, sieht im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eine historische Chance für eine Neuausrichtung der Europäischen Union. „Die EU muss sich endlich eine Außen- und Verteidigungspolitik geben, die etwa eine gemeinsame Cyber- und Raketenverteidigung umfasst. EU-Staaten könnten sich auch gemeinsame Flugzeugträger zulegen, um in der Selbstverteidigung oder den Krisengebieten der Welt einsatzfähig zu werden“, sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenmagazin Spiegel.

Die Europäer sollten etwa darüber „nachdenken, wie man Frankreichs Nuklearstreitkräfte in einen Schutzschild für alle EU-Staaten verwandeln kann“, so Weber. Frankreich habe sich durch die Beistandsklausel des EU-Vertrags bereit erklärt, den anderen EU-Staaten im Fall eines bewaffneten Angriffs beizustehen - mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. „Ich würde sogar noch weitergehen: Ich kämpfe für ein demokratisches Europa. Warum nicht über einen direkt gewählten EU-Präsidenten nachdenken, der mit den Präsidenten der USA und Chinas auf Augenhöhe reden kann?“, sagte Weber. Jetzt gebe es eine historische Chance, über die EU-Verträge neu zu denken.

Ukraine-Diplomatie: Putin warnt Deutschland und Frankreich vor weiteren Waffenlieferungen

Update vom 28. Mai, 15.07 Uhr: Nach dem Gespräch zwischen Scholz, Macron und Putin (Update vom 28. Mai, 14.59 Uhr) meldet Moskau, dass der russische Präsident Deutschland und Frankreich vor weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt habe. Der Kreml-Chef soll nach russischen Angaben weitere Waffenlieferungen als „gefährlich“ bezeichnet haben. Dadurch bestehe das Risiko, dass sich in der Ukraine „die Situation weiter destabilisiert und die humanitäre Krise verschärft“.

Ukraine-Verhandlungen: Scholz und Macron telefonieren mit Putin

Update vom 28. Mai, 14.59 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron haben am Samstagmittag gemeinsam mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg telefoniert. Das Gespräch sei auf Initiative von Scholz und Macron zustande gekommen, teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, mit. Es habe etwa 80 Minuten gedauert.

Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Bundeskanzleramt (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

Der Bundeskanzler und der französische Präsident drängten im Gespräch mit Putin auf einen sofortigen Waffenstillstand und einen Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Sie riefen demnach den russischen Präsidenten zu ernsthaften direkten Verhandlungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf und drängten auf eine diplomatische Lösung des Konflikts.

Ukraine-Verhandler sieht keine Kompromissmöglichkeit mit Russland

Erstmeldung vom 28. Mai, 12.43 Uhr: Kiew - Zu Beginn des eskalierten Ukraine-Konflikts war öffentlich noch von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu hören. Mit Bekanntwerden der Gräueltaten im Kiewer Vorort Butscha, die Russland zugeschrieben werden, wurden die Verhandlungen offiziell ausgesetzt, in der Öffentlichkeit war nichts mehr von weiteren Gesprächen bekannt geworden. Für den ukrainischen Verhandlungsteilnehmer Mykhailo Podolyak ist eine Verhandlungslösung mit Russland unter Wladimir Putin weiterhin nicht in Sicht. Dies schrieb er am Samstag in seinem Telegram-Kanal.

„Manchmal stellen einige unserer Partner die Frage: Sollten wir nicht versuchen, mit Russland am Verhandlungstisch zu verhandeln?“, schrieb Podolyak am Samstagmorgen. Und weiter: „Dieser Vorschlag basiert auf der Hypothese, dass es wie in geschäftlichen Konflikten ist: Sie können sich auf Kompromisse einigen, den Streit lösen und in Ihr altes Leben zurückkehren.“

Russland war Mitte Mai nach den Worten seines Chefunterhändlers Wladimir Medinsky zur Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der Ukraine bereit. Der Ball liege im Feld der Ukraine, auf deren Betreiben die Gespräche ausgesetzt worden seien. „Russland hat nie Verhandlungen abgelehnt“, sagte Medinsky.

Ukraine-Russland: Verhandlungsführer der Ukraine - „Alle Abkommen sind keinen Cent wert“

„Ich werde direkt antworten“, schreibt Podolyak dann. „Dies ist eine katastrophale Täuschung, die aus einem Missverständnis der Natur dieses Krieges und seiner wahren Motive resultiert. Was zu schrecklichen Folgen für die ganze Welt führt.“ Am Samstagmorgen hatte Russland gemeldet, ein strategisches Ziel in der Ukraine erreicht zu haben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich für eine Visumspflicht für russische Staatsbürger ausgesprochen. © Gian Ehrenzeller/dpa

„Alle Abkommen mit Russland sind keinen Cent wert. Kann man mit einem Land verhandeln, das immer zynisch und propagandistisch lügt?“, meint Podolyak. Russland habe sein wahres Gesicht gezeigt, und bewiesen, dass es ein barbarisches Land sei, das die Weltsicherheit bedroht. „Ein Barbar kann nur mit Gewalt aufgehalten werden. Und nur zusammen. Und das müssen wir unseren Kindern zuliebe tun. So offen, rein, progressiv, der Welt zulächelnd. Ansonsten … warten sehr dunkle Zeiten auf die Welt.“

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Podolyak spricht vom siegreichen Finale

„Die Ukraine wird mit Russland bis zum siegreichen Finale kämpfen. Wir haben keine anderen Möglichkeiten“, meint der ukrainische Verhandlungsführer. Andere Staaten warnt er offenbar, ihrerseits nicht zu zögern - sonst drohe ein schlimmes Szenario: „Wenn der Westen erneut zittert, einmal mehr seine tiefe Angst vor der russischen Ungeheuerlichkeit offenbart, erwartet Europa, die Welt als Ganzes eine neue blutige Neuverteilung der Grenzen, Chaos, Flüchtlingswellen, Hunger, neue Sicherheitsregeln.“

„Russland wird jeden Einwohner Europas ärmer machen, eine schwere Hungersnot in Asien und Afrika heraufbeschwören und neue territoriale Konflikte auslösen.“ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich erst am Freitag direkte Gespräche mit Wladimir Putin gefordert - wir wollen das Leben wiedergewinnen, hatte Selenskyj gesagt. (kat)