Gespräche in der Türkei: Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine beendet - Kuleba und Lawrow JETZT live

Am Donnerstag finden im Ukraine-Krieg mit Russland Verhandlungen auf Minister-Ebene statt. Ein schnelles Ende der Gewalt ist aber noch nicht absehbar. News-Ticker.

Ukraine-Konflikt*: Erstmals seit Beginn des Kriegs vor zwei Wochen haben sich Russlands Außenminister Sergej Lawrow und sein ukrainischer Kollege Dmytro Kuleba zu Verhandlungen getroffen.

Die Erwartungen an die Friedensgespräche sich dennoch gedämpft (siehe Erstmeldung).

Der ukrainische Außenminister will nach Angaben seines Ministeriums drei Hauptforderungen vortragen (siehe Update vom 10. März, 10.30 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den Verhandlungen und diplomatischen Versuchen rund um den Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 10. März, 11.35 Uhr: Lawrow erklärt noch einmal die russische Sicht: „Wir wollten eine Ukraine, die friedlich ist, freundlich zu uns, demilitarisiert, von der keine Bedrohung eines neuen Nazi-Staats ausgeht, eine Ukraine in der die russische Sprache, russische Kultur, russisch-orthodoxe Kirche nicht verboten ist.“ Alle die Bitten an den Westen, „dass sie die ukrainische Führung zur Vernunft bringen, wurden nicht erhört“. Der Westen arbeite ständig gegen alles Russische. Die westlichen Reaktionen auf die russischen Aktionen seine „sehr verbissen“, „tollwütig“. Es gehe um das Recht Russlands, auf der politischen Weltkarte zu sein und „dass die russischen Interessen geachtet werden“.

Update vom 10. März, 11.26 Uhr: „Warum sollen die Interessen unserer Sicherheit von der Nato bestimmt werden?“, fragt Lawrow bei einer Pressekonferenz. „Wir sind nicht daran interessiert, unsere Taten in der Ukraine irgendwie zu rechtfertigen, wir haben diese Aktionen sehr spezifisch vorgestellt“, sagt er. Und weiter: „Wir wollen nicht, dass sich in der Ukraine die Tendenz fortführt, dass aus der Ukraine ein Neonazi-Staat wird.“

Angesprochen auf die Auswirkungen der Sanktionen für Russland und den Problemen im Land, gibt sich Lawrow kämpferisch: „Das werden wir schaffen.“ Er versichert, man werden aus dieser Krise als ein Staat „mit gesundem Verstand“ hervorgehen. Man mache sich „keine Illusion, dass der Westen ein zuverlässiger Partner sein kann“. Russland wolle nie mehr auf „irgendeine Weise“ vom Westen abhängig sein „in den entscheiden Bereichen unseres Lebens“. Auch Lawrow zeigte sich wie zuvor Kuleba offen für weitere Gespräche - „wenn wir einen Mehrwert erhalten können und ein Problem lösen“.

Verhandlungen Russland und die Ukraine: Lawrow äußert sich nach den Gesprächen

Update vom 10. März, 11.23 Uhr: Der russische Außenminister Lawrow äußerte sich nach dem Gespräch mit dem ukrainischen Kollegen auch auf eine Frage zu an vorgeworfenen Angriffen auf eine Geburtsklinik in Mariupol. Laut Lawrow seien diese Berichte „sehr emotional“, „aber leider gibt es in jeder Situation eine zweite Seite“, die es erlaube, einen „objektiven Eindruck“ zu bekommen, aber diese bekommen „zu wenig Aufmerksamkeit“. Er wies die Vorwürfe also als Falschmeldung zurück. Russland habe bereits am 7. März die Vereinten Nationen informiert, dass in der ehemaligen Klinik kein medizinisches Personal mehr sei, sondern ein Lager ultraradikaler Kämpfer des ukrainischen Bataillons Asow. Er sprach von einer „Manipulation“ der gesamten Welt mit Informationen zu mutmaßlichen Gräueltaten der russischen Armee.

Update vom 10. März, 11.17 Uhr: Lawrow erklärt, man habe hauptsächlich auf Initiative der türkischen Freunde über monetäre Fragen gesprochen und auch erklärt, „welche Maßnahmen unsere Armee vor Ort unternimmt, um das Schicksal der Zivilbevölkerung zu lindern“. Die ukrainische Seite habe Dokumente nach Kiew mitgenommen und versichert, dass es eine Antwort darauf geben werde.

Update vom 10. März, 11.11 Uhr: Mittlerweile spricht auch der russische Außenminister Lawrow. Er sagt, Russland sei weiter offen für humanitäre Korridore.

Ukraine-Krieg: Gespräche beendet - keine Fortschritte bei Waffenruhe

Update vom 10. März, 11.08 Uhr: Bei den Gesprächen zwischen dem ukrainischen und dem russischen Außenminister gab es nach Aussage des ukrainischen Außenministers Kuleba keinen Fortschritt hinsichtlich einer Waffenruhe. „Wir haben über eine Waffenruhe gesprochen, aber in dieser Hinsicht wurde kein Fortschritt erzielt“, sagte Kuleba am Donnerstag vor Journalisten im türkischen Antalya.

Update vom 10. März, 11.02 Uhr: Kuleba wünscht sich eine diplomatische Lösung. „Aber bis jetzt haben wir sie noch nicht“, sagte der ukrainische Außenminister nach dem Treffen mit seinem russischen Kollegen. Solange würde die Ukraine weiter die Menschen „vor russischen Aggression verteidigen“. Das Format, also das Treffen der Außenminister, soll eine Fortsetzung finden, wünscht sich Kuleba. „Ich bin bereit“, sagt er. Voraussetzung sei, dass auch die russische Seite sachlich und konzentriert verhandele und „auf den Propagandaslogan“ verzichte.

Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland beendet

Update vom 10. März, 11.01 Uhr: Plötzlich tritt der ukrainische Außenminister Kuleba vor die Kamera. „Wir werden nicht aufgeben, wir suchen diplomatische Lösungen“, sagt er.

Update vom 10. März, 10.30 Uhr: Die Außenminister Russlands und der Ukraine, Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba, haben ihre Verhandlungen in der Türkei begonnen (siehe Erstmeldung). Vor Beginn der gemeinsamen Beratungen hatte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu die beiden Minister getrennt empfangen. Kuleba will nach Angaben seines Ministeriums drei Hauptforderungen der Ukraine vortragen:

einen sofortigen Waffenstillstand

eine Verbesserung der humanitären Lage in Mariupol, Charkiw, Sumy, Wolnowacha und anderen ukrainischen Städten

einen Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Kuleba und Lawrow treffen sich erstmals seit Invasions-Beginn

Erstmeldung vom 10. März: Antalya - Die teils enorm blutigen Kämpfe in der Ukraine laufen weiter. Doch nun sprechen die Regierungen wieder miteinander. Erstmals seit Beginn der russischen Invasion treffen sich am Donnerstag (10. März) die Außenminister der Ukraine und Russland - Dmytro Kuleba und Sergej Lawrow. Beide kamen in der Türkei zu den Verhandlungen zusammen.

Die Politiker saßen sich in Antalya am Donnerstagmorgen in einem Saal im Beisein des türkischen Außenministers Mevlüt Çavusoglu gegenüber, wie auf einem Foto des russischen Außenministeriums zu sehen war. Als Bedingung für eine Einstellung der Gefechte fordert Russland, dass sich die Ukraine* in ihrer Verfassung für neutral erklärt. Zudem müsse Kiew die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch sowie die Separatistengebiete Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten anerkennen. Die Ukraine lehnt das bisher aber in weiten Teilen ab.

Dennoch: Kuleba sei zu Gesprächen „über die Einstellung der russischen Kampfhandlungen und die Beendigung des Krieges gegen die Ukraine“ in Antalya gelandet, schrieb ein Sprecher des Außenministeriums in Kiew am Mittwochabend auf Twitter.

Ukraine-Russland-Verhandlungen in der Türkei: Beobachter rechnen nicht mit einem Durchbruch

Die russische Regierung hatte zuletzt von „Fortschritten“ in Verhandlungen mit der ukrainischen Seite gesprochen und anders als vorher versichert, nicht den Sturz der Regierung in Kiew anzustreben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* machte seinerseits seine Kompromissbereitschaft deutlich* und rückte von der Forderung nach einem Nato-Beitritt seines Landes ab. Beobachter rechnen dennoch nicht mit einem Durchbruch und einem schnellen Ende der Gewalt in der Ukraine.

Dass Russland nun auf höherer Ebene zu Gesprächen bereit ist, deuten Experten aber auch so, dass der Kriegsplan des Kremls nicht aufzugehen scheint. Es mehren sich Berichte über erschöpfte Kämpfer und Militärfahrzeuge, die nicht weiter kommen. Auch US-Außenminister Antony Blinken zweifelt am Erfolg des russischen Angriffs in der Ukraine*. Andere Stimmen wiederum betonen, dass die Gespräche Teil einer Hinhaltungstaktik Russlands sein könnten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan* hatte sich wiederholt als Vermittler in dem Konflikt zwischen Moskau und Kiew angeboten. Die Türkei sei nach wie vor in der Lage, „sowohl mit der Ukraine als auch mit Russland“ zu sprechen, betonte Erdogan am Mittwoch. Bei dem Treffen in Antalya gehe es darum, „zu verhindern, dass sich die Krise zu einer Tragödie entwickelt“. Die Türkei als Nato-Mitglied liefert Kampfdrohnen an die Ukraine, steht aber auch in enger wirtschaftlicher Bindung zu Russland, etwa beim Tourismus sowie bei Weizen- und Energielieferungen.

Ukraine-Krieg: Kuleba und Lawrow treffen sich für Verhandlungen - „Begrenzte Erwartungen“

Am Mittwoch versicherte Kuleba in einem Facebook-Video, er werde alles tun, um die „Gespräche (so) effektiv wie möglich“ zu gestalten, gab aber zu, dass er „begrenzte Erwartungen“ habe. „Ich habe keine großen Hoffnungen, aber wir werden alles tun, um das Maximum herauszuholen“, sagte er. Er betonte, dass „alles von den Anweisungen abhängen wird, die Lawrow vor diesen Gesprächen erhalten hat“.

Ein westlicher Beamter sagte, er sei „nicht optimistisch“ in Bezug auf das Treffen. Er fragte: „Warum engagiert sich Lawrow (in diesen Gesprächen)? Offensichtlich hoffen wir, dass es so ist, weil sie (die Russen) wollen, dass das, was passiert, ein Ende findet“.

Der türkische Präsident wird um 16 Uhr MEZ mit seinem US-Kollegen Joe Biden* telefonieren, wie das Weiße Haus am Mittwochabend bekannt gab. Die US-Regierung warnte kürzlich vor einem möglichen russischen Einsatz chemischer oder biologischer Waffen in der Ukraine.

Verhandlungen in der Türkei zwischen Russland und Ukraine - auch Gespräche zur Sicherheit der ukrainischen Atomanlagen

In Antalya sollen auch Gespräche zur Sicherheit der ukrainischen Atomanlagen* geführt werden. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, will selbst anreisen. Nach einer Reihe von Vorfällen seit Beginn des russischen Angriffs hatte Grossi Verhandlungen zu Sicherheitsgarantien für AKWs vorgeschlagen, um einen schweren Atomunfall zu vermeiden.