Russland-Sanktionen gegen Biden und etliche US-Bürger - nur Trump fehlt auf der Liste

Der Oligarch Medwedtschuk gilt als enger Verbündeter von Putin und wurde in der Ukraine verhaftet. Folgt ein Austausch? Der News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg.

Eskalierter Ukraine-Konflikt: Es gibt einen neuen Vorstoß zu einem Gefangenenaustausch in Mariupol

Im Fokus: Viktor Medwedtschuk, ein enger Freund von Russlands Präsident Wladimir Putin.

Der Oligarch und ukrainische Politiker steht in der Ukraine aktuell unter Hausarrest.

Dieser News-Ticker zu den Ukraine-Russland-Verhandlungen und zur Kriegsdiplomatie wird laufend aktualisiert.

Update vom 22. Mai, 13.08 Uhr: Polens Präsident Andrzej Duda hat eine Rede im ukrainischen Parlament gehalten - als erster ausländischer Staatschef seit Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar. Niemand könne die polnisch-ukrainische Einheit stören, sagte Duda in seiner Ansprache, die der ukrainische Abgeordnete Olexij Hontscharenko live auf Facebook veröffentlichte.

Immer wieder erhoben sich die Parlamentarier, um dem Gast aus Polen zu applaudieren. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war anwesend. Dudas Solidaritätsbesuch war überraschend am Morgen bekannt geworden. Der 50-Jährige reiste bereits zum zweiten Mal seit Kriegsausbruch in die Ukraine. Duda setzt sich unter anderem dafür ein, dass das Nachbarland möglichst rasch einen EU-Kandidatenstatus erhält.

Knapp 3,5 Millionen ukrainische Flüchtlinge sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar in Polen eingereist. Polen hat mit Abstand den meisten der insgesamt rund 6,5 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine Zuflucht gewährt. In der Ukraine lebten vor Kriegsbeginn rund 44 Millionen Menschen.

Diplomatie im Ukraine-Krieg: Litauen stoppt laut Bericht Energieimporte aus Russland

Update vom 22. Mai, 12.18 Uhr: Litauen stoppt seine Energieimporte aus Russland. Das berichtet der Kyiv Independent, und twittert dazu, dass das Land damit der erste baltische Staat wäre, der diesen Schritt geht.

Update vom 22. Mai, 11.27 Uhr: Russland hat Einreiseverbote gegen weitere US-Bürger verhängt. Die renommierte Washington Post nennt das einen „weitgehend symbolischen Schritt“ und ist die am Samstag (21. Mai) erweiterte Liste von nun 963 Menschen durchgegangen. Dabei fiel der US-Zeitung auf: Sie umfasst zum Beispiel US-Präsident Joe Biden, seine Vizin Kamala Harris, Außenminister Antony Blinken - aber nicht Ex-US-Präsident Donald Trump.

Ebensowenig fand die Washington Post auf der Liste Mitarbeiter des konservativen US-Senders Fox News. Dem Kanal wurde lange eine Nähe zu Trump nachgesagt. Vertreter von anderen US-Medien wie der New York Times oder CNN wurden allerdings von Moskau nun sanktioniert.

Kritiker hatten dem Rechtspopulisten Trump während seiner Amtszeit eine zu große Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin vorgeworfen. Die Einreiseverbots-Liste ist eine Reaktion des Kremls darauf, dass Washington wiederum wegen des Ukraine-Kriegs Einreisesperren verhängt hatte.

Donald Trump (Archivbild) darf weiter nach Russland einreisen. © Brendan Smialowski/AFP

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Oligarch und Putin-Freund gegen Asow-Kämpfer?

Erstmeldung: Moskau - Er ist ein russischer Oligarch und gilt als Putin-Vertrauter: Viktor Medwedtschuk. Nun ist ein möglicher Austausch Medwetschuks gegen gefangengenommene ukrainische Kämpfer des Asow-Regiments im Gespräch. „Wir werden die Frage prüfen“, sagte der russische Außenpolitiker und Unterhändler Leonid Slutski am 21. Mai. Das berichten die Nachrichtenagenturen Interfax und RIA Nowosti.

Der ukrainische Politiker und Unternehmer Medwedtschuk , der zu den reichsten Menschen des Landes gehört, war im vergangenen Jahr in der Ukraine wegen Hochverrats angeklagt und unter Hausarrest gestellt worden. Kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar tauchte er aber unter, ehe er Mitte April festgenommen wurde. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schlug bereits vor Wochen vor, Medwedtschuk gegen ukrainische Gefangene auszutauschen.

Ukraine-Verhandlungen: Putin-Verbündeter Medwetschuk gegen Asow-Kämpfer?

Moskau hatte am Freitag (20. Mai) die „vollständige Befreiung“ des Asow-Stahlwerks im ukrainischen Mariupol gemeldet. Die letzten Soldaten in dem Industriekomplex, unter ihnen Mitglieder des Asow-Regiments, hätten sich ergeben, teilte die russische Armee mit. Sie hatten sich zuvor wochenlang in den Bunkeranlagen verschanzt und die Hafenstadt gegen die russischen Besatzer verteidigt.

Handout des ukrainischen Presseamts: der Oligarch und Putin-Verbündete Viktor Medwedtschuk © Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Das Asow-Regiment wird von Moskau als „neonazistisch“ bezeichnet. Am kommenden Donnerstag soll das oberste russische Gericht einen Antrag auf Einstufung des Regiments als „terroristische Organisation“ prüfen, was einen Austausch dieser Gefangenen erschweren könnte.

Nach der Eroberung Mariupols sprachen sich in Russland jedoch auch mehrere Politiker gegen einen Gefangenenaustausch aus und forderten, die Mariupoler Kämpfer vor Gericht zu stellen. Genauso äußerte sich später auch Slutski und korrigierte damit seine Aussage teilweise. Via Telegram verkündete er, dass die Asow-Kämpfer in jedem Fall vor Gericht gestellt werden müssten. (AFP/dpa/frs)