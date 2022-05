„Alle Abkommen mit Russland sind keinen Cent wert“: Ukraine-Verhandler will „Barbar“ mit Gewalt aufhalten

Von: Kathrin Reikowski

Die Ukraine kann mit Russland nicht verhandeln - so sieht es der Präsidentenberater Podolyak. Selenskyj hatte sich zuvor zumindest ein Treffen mit Putin gewünscht. News-Ticker.

Für die Welt sieht er ein düsteres Szenario, wenn sie Russland nicht entschieden bekämpft.

Kiew - Zu Beginn des eskalierten Ukraine-Konflikts war öffentlich noch von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu hören. Mit Bekanntwerden der Gräueltaten im Kiewer Vorort Butscha, die Russland zugeschrieben werden, wurden die Verhandlungen offiziell ausgesetzt, in der Öffentlichkeit war nichts mehr von weiteren Gesprächen bekannt geworden. Für den ukrainischen Verhandlungsteilnehmer Mykhailo Podolyak ist eine Verhandlungslösung mit Russland unter Wladimir Putin weiterhin nicht in Sicht. Dies schrieb er am Samstag in seinem Telegram-Kanal.

„Manchmal stellen einige unserer Partner die Frage: Sollten wir nicht versuchen, mit Russland am Verhandlungstisch zu verhandeln?“, schrieb Podolyak am Samstagmorgen. Und weiter: „Dieser Vorschlag basiert auf der Hypothese, dass es wie in geschäftlichen Konflikten ist: Sie können sich auf Kompromisse einigen, den Streit lösen und in Ihr altes Leben zurückkehren.“

Russland war Mitte Mai nach den Worten seines Chefunterhändlers Wladimir Medinsky zur Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der Ukraine bereit. Der Ball liege im Feld der Ukraine, auf deren Betreiben die Gespräche ausgesetzt worden seien. „Russland hat nie Verhandlungen abgelehnt“, sagte Medinsky.

Ukraine-Russland: Verhandlungsführer der Ukraine - „Alle Abkommen sind keinen Cent wert“

„Ich werde direkt antworten“, schreibt Podolyak dann. „Dies ist eine katastrophale Täuschung, die aus einem Missverständnis der Natur dieses Krieges und seiner wahren Motive resultiert. Was zu schrecklichen Folgen für die ganze Welt führt.“ Am Samstagmorgen hatte Russland gemeldet, ein strategisches Ziel in der Ukraine erreicht zu haben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich für eine Visumspflicht für russische Staatsbürger ausgesprochen. © Gian Ehrenzeller/dpa

„Alle Abkommen mit Russland sind keinen Cent wert. Kann man mit einem Land verhandeln, das immer zynisch und propagandistisch lügt?“, meint Podolyak. Russland habe sein wahres Gesicht gezeigt, und bewiesen, dass es ein barbarisches Land sei, das die Weltsicherheit bedroht. „Ein Barbar kann nur mit Gewalt aufgehalten werden. Und nur zusammen. Und das müssen wir unseren Kindern zuliebe tun. So offen, rein, progressiv, der Welt zulächelnd. Ansonsten … warten sehr dunkle Zeiten auf die Welt.“

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Podolyak spricht vom siegreichen Finale

„Die Ukraine wird mit Russland bis zum siegreichen Finale kämpfen. Wir haben keine anderen Möglichkeiten“, meint der ukrainische Verhandlungsführer. Andere Staaten warnt er offenbar, ihrerseits nicht zu zögern - sonst drohe ein schlimmes Szenario: „Wenn der Westen erneut zittert, einmal mehr seine tiefe Angst vor der russischen Ungeheuerlichkeit offenbart, erwartet Europa, die Welt als Ganzes eine neue blutige Neuverteilung der Grenzen, Chaos, Flüchtlingswellen, Hunger, neue Sicherheitsregeln.“

„Russland wird jeden Einwohner Europas ärmer machen, eine schwere Hungersnot in Asien und Afrika heraufbeschwören und neue territoriale Konflikte auslösen.“ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich erst am Freitag direkte Gespräche mit Wladimir Putin gefordert - wir wollen das Leben wiedergewinnen, hatte Selenskyj gesagt. (kat)