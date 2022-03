Ukraine-Russland-Verhandlungen: Selenskyj-Berater fordert jetzt vier konkrete Schritte vom Westen

Von: Stephanie Munk

Die Russland-Ukraine-Verhandlungen führen ins Leere. Ein enger Selenskyj-Berater stellt jetzt vier Forderungen an den Westen - dazu gehören nicht nur Waffen.

Update vom 23. März, 13.25 Uhr: Die Ukraine-Russland-Verhandlungen über ein Ende der Kampfhandlungen gestalten sich nach Angaben beider Seiten kompliziert. „Die Verhandlungen sind ziemlich schwierig, weil die ukrainische Seite klare und grundsätzliche Positionen einnimmt“, sagte der ukrainische Verhandler Mychajlo Podoljak am Mittwoch örtlichen Medien zufolge. Staatschef Wolodymyr Selenskyj habe die Schlüsselfragen wiederholt deutlich gemacht. Auch Moskau sprach von schleppenden Verhandlungen.

Der ukrainische Staatschef beklagte außerdem in einer Rede vor dem japanischen Parlament das Versagen der Vereinten Nationen bei der Verhinderung des Ukraine-Krieges. „Weder die Vereinten Nationen noch der UN-Sicherheitsrat haben funktioniert. Reformen sind erforderlich.“

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Polen weist 45 russische Diplomaten aus - Moskau droht

Update vom 23. März, 13.20 Uhr: Polen hat 45 russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Das teilte der Sprecher des Außenministeriums, Lukasz Jasina, nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP am Mittwoch in Warschau mit. Die russischen Diplomaten müssen nun bis auf eine Ausnahme das Land innerhalb von fünf Tagen verlassen. Ein Beschäftigter der Botschaft muss sogar binnen 48 Stunden ausreisen. Polen wirft ihnen Spionage vor.

Das russische Außenministerium kündigte eine „angemessene Antwort“ an. Russlands Botschafter in Polen, Sergej Andrejew, kritisierte der Agentur Tass zufolge, es gebe „keinerlei Grundlage“ für die Entscheidung aus Warschau. Er selbst sei nicht betroffen. Auf die Frage, ob es nun überhaupt noch diplomatische Beziehungen zwischen beiden Ländern gebe, sagte Andrejew demnach: „Formal gibt es sie.“

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Doppeltes Spiel von Putin?

Update vom 23. März, 12.51 Uhr: Sind die langwierigen Verhandlungen mit der Ukraine um angebliche Friedensbemühungen nur ein Vorwand Russlands, um ein doppeltes Spiel zu spielen? Das glaubt zumindest der Militärexperte Carlo Masala im Podcast des Magazins Stern.

Der Politikwissenschaftler an der Bundeswehr-Universität München glaubt, Russland verfolge eine ganz bestimmte Strategie. Die Unterhändler Russlands würden sich in den Gesprächen mit der Ukraine diplomatisch zeigen. Gleichzeitig grätsche der russische Präsident Wladimir Putin immer wieder Forderungen dazwischen, die eigentlich schon vom Verhandlungstisch waren.

Ein Beispiel sei die Forderung nach einer „Entnazifizierung“ der Ukraine, bei der in den Verhandlungen der Unterhändler* eigentlich keine Rede mehr gewesen sei, Putin bei einer zornigen Rede im Kabinett vergangene Woche dann aber wieder gefordert hatte. Der Militärexperte glaubt, es handle sich her nicht um Meinungsverschiedenheiten zwischen Putin und seinen Unterhändlern, sondern um eine klare strategische Rollenverteilung, um Zeit für die Neuaufstellung ihrer Armee zu gewinnen.

Die Unterhändler der Ukraine und Russlands bei ihren Verhandlungen zum Ukraine-Krieg in Belarus. © Maxim Guchek/BelTA/AP/dpa

Erstmeldung: Russand-Ukraine-Verhandlungen - Selenskyj-Berater fordert vier Schritte vom Westen

Erstmeldung: Kiew - Die Ukraine-Russland-Verhandlungen stocken. Anstatt diplomatischer Erfolge gibt es neue Bombardierungen, gegenseitige Vorwürfe und die Befürchtung, dass der Ukraine-Krieg noch lange andauern und dabei noch brutaler werden könnte*.

Die Ukraine wird dabei nicht müde, mehr Unterstützung von ihren Partnern und vom Westen zu fordern, um den Angriffen Russlands standzuhalten und das durch den Ukraine-Krieg entstandene Leid zu beenden. Jetzt hat sich Präsidentenberater Mychajlo Podoljak mit vier konkreten Forderungen an den Westen gewandt.

Podoljak spielt in den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland eine wichtige Rolle, war als Unterhändler bei den Gesprächen der beiden Länder in Belarus dabei und ist Berater des Präsidialamts in Kiew. Der 50-Jährige veröffentlichte schon mehrfach Videobotschaften via Twitter, bei denen er sich wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* meistens in olivgrüner Kleidung zeigt

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Selenskyj-Berater stellt vier konkrete Forderungen

Am Mittwoch schrieb Podoljak auf Twitter: „Liebe Partner! Es sind vier Schritte nötig, um nicht unsere toten Kinder in unseren Träumen zu sehen oder das niedergebrannte Mariupol zu riechen: 1. Eine moderne Flugabwehr, wenn ihr nicht den Himmel schließen könnt, 2. Marschflugkörper oder Granaten für schwere Raketen, 3. Ein striktes Öl-Embargo, 4. Geschlossene Häfen für russische Schiffe überall auf der Welt.“

Der Präsidentenberater fordert demnach vor allem weitere Waffenlieferungen für die Ukraine, wenn es schon keine Flugverbotszone über der Ukraine gebe. Einer solchen hatte auch der deutsche Kanzler Olaf Scholz* am Mittwoch eine deutliche Absage erteilt. Scholz sowie auch die Nato lehnen die Flugverbotszone ab, weil sie befürchten, damit zu einer direkten Kriegspartei im Ukraine-Russland-Krieg zu werden.

Auch der Forderung Podoljaks, ein Öl-Embargo gegen Russland zu verhängen, steht Deutschland zögerlich gegenüber. Scholz sagte am Mittwoch, dies würde dem eigenen Land derzeit zu sehr schaden und möglicherweise in eine schwere Rezession stürzen.

Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak veröffentlicht regelmäßig Videos auf Twitter zur Lage im Ukraine-Krieg. © Screenshot/Twitter

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Russland warnt Nato vor Einmischung im Ukraine-Krieg

Russland warnte derweil am Mittwoch, 23. Februar, vor einer Nato-Friedensmission* in der Ukraine. „Das wäre eine sehr unbedachte und äußerst gefährliche Entscheidung“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. „Jedes mögliche Aneinandergeraten unserer Soldaten mit Soldaten der Nato kann durchaus nachvollziehbare, schwer zu behebende Folgen haben.“

Am Donnerstag ist in Brüssel ein außerordentlicher Nato-Gipfel anberaumt, zu dem auch US-Präsident Joe Biden erwartet wird. Bei dem Gipfel sollen der Einmarsch Russlands in die Ukraine, die Unterstützung der Nato-Staaten für die Ukraine und die weitere Stärkung der Abschreckung und Verteidigung gegen Russland diskutiert werden.