Nato-Chef schickt Putin „eindeutige“ Atomwaffen-Warnung

Von: Cindy Boden

Teilen

Die Nato spricht einmal mehr eine Warnung an Russland aus. Derweil beschließt der UN-Sicherheitsrat eine Stellungnahme. News-Ticker zu Verhandlungen.

Eskalierter Ukraine-Konflikt: Der Nato-Generalsekretär warnt Russland vor dem Einsatz von Atomwaffen .

Der vor dem . Einstimmig beschlossene Erklärung des UN-Sicherheitsrats : Die Mitglieder rangen sich zu einer ersten gemeinsamen Stellungnahme im Ukraine-Krieg durch.

Die Mitglieder rangen sich zu einer ersten gemeinsamen Stellungnahme im Ukraine-Krieg durch. Dieser News-Ticker zu Verhandlungen und diplomatischen Bemühungen im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Kiew/Moskau - Den Ukraine-Krieg hat mit Russland eine Atommacht begonnen - wodurch die Angst vor dem Einsatz von Atomwaffen stets allgegenwärtig ist. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Moskau nun erneut davor gewarnt. „Unsere Botschaft ist eindeutig: Nach einem Einsatz von Nuklearwaffen würde es auf allen Seiten nur Verlierer geben“, sagte er der Welt am Sonntag. „Einen Atomkrieg kann man nicht gewinnen und er sollte nie geführt werden, das gilt auch für Russland.“

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seit Beginn des Krieges angedeutet, dass er bereit sei, auch Russlands taktische Atomwaffen in dem Konflikt einzusetzen. Die Nato hat laut Stoltenberg aber keine Hinweise darauf, dass die russischen Nuklearwaffen seit Beginn des Krieges am 24. Februar in eine höhere Bereitschaftsstufe versetzt worden seien.

Das Verteidigungsbündnis erwartet nach Angaben von Stoltenberg für die kommenden Wochen eine weitere Verschärfung des Ukraine-Krieges. „Wir müssen uns auf russische Offensiven und noch mehr Brutalität, eine noch größere Not und noch mehr Zerstörung von kritischer Infrastruktur und Wohngebieten einstellen“, sagte er.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (Archivbild) © Dwi Anoraganingrum/Future Image/Imago

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Nato-Chef fordert weitere Waffenlieferungen des Westens

Der Nato-Chef sprach sich zudem für weitere Waffenlieferungen westlicher Länder an die Ukraine aus. „Auf lange Sicht kann die Ukraine ihre Verteidigung nicht nur mit Waffen, die noch aus der Ära der Sowjetunion stammen, durchführen, sondern sie muss zu modernen westlichen Waffen übergehen“, sagte er. „Die Ukraine benötigt dringend weitere schwere Waffen, der Westen sollte seine Lieferungen intensivieren, noch mehr tun und sich auf ein langfristiges Engagement vorbereiten.“

US-Präsident Joe Biden kündigte schon weitere Waffenlieferungen an. Die USA stellten der Ukraine „zusätzliche Artilleriemunition, Radargeräte und andere Ausrüstung zur Verfügung“, sagte er am Freitag (6. Mai). Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter bezifferte den Wert dieses Rüstungspakets auf 150 Millionen Dollar.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: UN-Sicherheitsrat gibt erstmals gemeinsame Stellungnahme raus

Eine diplomatische Neuigkeit in diesen Zeiten kommt auch aus dem UN-Sicherheitsrat: Dieser einigte sich mehr als zwei Monate nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erstmals auf eine gemeinsame Stellungnahme. Das mächtigste UN-Gremium erklärte am Freitag einstimmig - also auch mit Zustimmung von Aggressor Russland -, man sei „zutiefst besorgt“ über den Konflikt in der Ukraine.

Die Einigung wird zwar als schwächste mögliche Stellungnahme des Gremiums gesehen, aber auch als Hoffnungsschimmer, dass in die blockierte Diplomatie am New Yorker East River etwas Bewegung kommen könnte. „Der Sicherheitsrat drückt starke Unterstützung für die Bemühungen des Generalsekretärs bei der Suche nach einer friedlichen Lösung aus“, hieß es in der Erklärung. Den Text der Erklärung hatten Norwegen und Mexiko verfasst. In einer früheren Version hatte es geheißen, der Sicherheitsrat in New York unterstütze eine Vermittlerrolle von UN-Generalsekretär António Guterres im Ukraine-Krieg. Diese Formulierung wurde gestrichen.

Russland hatte Entscheidungen des Sicherheitsrats zum Ukraine-Krieg bisher verhindert. Auf die Frage, was Moskau nun zu einer Zustimmung bewegt habe, sagte ein Diplomat unter Zusicherung von Anonymität, „alle guten Sachen“ seien aus dem Entwurf gestrichen worden. (AFP/dpa/cibo)