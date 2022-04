Ukraine-Verhandlungen: USA stocken Unterstützung auf - Neue Russland-Sanktions-Töne aus China

Von: Cindy Boden

Die USA wollen zusätzliche „Sicherheitshilfen“ an die Ukraine schicken. China äußert sich konkreter zu westlichen Sanktionen gegen Russland. News-Ticker zu Ukraine-Verhandlungen.

Ukraine-Konflikt *: Die USA stocken ihre Rüstungshilfen für die Ukraine im Umfang von 300 Millionen Dollar auf (siehe Erstmeldung).

Dieser News-Ticker zu Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sowie diplomatischen Bemühungen wird fortlaufend aktualisiert. Mehr Hintergründe zur Ukraine-Krise* hier.

Update vom 2. April, 11.30 Uhr: Die EU sollte sich auf weitere EU-Flüchtlinge vorbereiten, sagt Migrationsexperte Gerald Knaus. Im Merkur-Interview erklärt er, wie die Verteilung* gelingen kann.

Erstmeldung: Kiew/Moskau - Sanktionen gegen Russland, Waffenlieferungen an die Ukraine und verbale Drohungen gegen Wladimir Putin*: Das sind derzeit die häufigsten anzutreffenden Mittel im Kampf des Westens gegen den Ukraine-Krieg*. Die USA stocken ihre Unterstützung der Ukraine im Verteidigungsbereich nun noch einmal auf - um weitere 300 Millionen Dollar (271 Millionen Euro).

Wie das Verteidigungsministerium in Washington am Freitag (1. April, Ortszeit) mitteilte, umfassen die zusätzlichen „Sicherheitshilfen“ Laser-gesteuerte Raketensysteme, Kampfdrohnen vom Typ Switchblade, Munition, Nachtsichtgeräte, Kommunikationssysteme, Ersatzteile und medizinische Güter. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hatten die USA bereits Hilfen im Umfang von 1,6 Milliarden Dollar zugesagt.

Ukraine-Verhandlungen: USA unterstützen Kiew weiter - auch Deutschland schickt Rüstungsgüter

Die nochmalige Aufstockung der militärischen Unterstützung der Ukraine „unterstreicht das standhafte Engagement der Vereinigten Staaten für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine“, erklärte Pentagon-Sprecher John Kirby. Die USA unterstützten auf diese Weise die „heldenhaften Anstrengungen“ der Ukrainer, den russischen Angriffskrieg zu beenden.

Auch Deutschland unterstützt die Ukraine mittlerweile mit Rüstungsgütern. Am Freitag bestätigte etwa das Bundesverteidigungsministerium, den Weiterverkauf von mehreren Schützenpanzern aus früheren DDR-Beständen an die Ukraine erlaubt zu haben.

Ukraine-Verhandlungen: EU warnt China - Peking bestreitet bewusste Umgehung von Russland-Sanktionen

Derweil hatte die EU China vor einer Unterstützung Russlands bei der Umgehung westlicher Sanktionen gewarnt. Die Führung in Peking hat den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bislang nicht verurteilt. Nach außen bietet sich China* als neutraler Vermittler an, die staatlichen Medien folgen aber weitgehend der russischen Linie und kritisieren vor allem die USA und die Nato.

Jetzt hat die chinesische Regierung erstmals explizit bestritten, die westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs umgehen zu wollen. „Wir tun nichts absichtlich, um die von den Amerikanern und Europäern gegen Russland verhängten Sanktionen zu umgehen“, sagte der Generaldirektor der Abteilung für europäische Angelegenheiten des chinesischen Außenministeriums, Wang Lutong, am Samstag (2. April) bei einer Pressekonferenz.

Die Strafmaßnahmen kritisierte er dennoch. „Wir sind gegen Sanktionen, und die Auswirkungen dieser Sanktionen könnten auch auf den Rest der Welt übergreifen“, sagte Wang. Er forderte, dass Chinas normaler Handel mit Moskau „nicht beeinträchtigt werden sollte“. Zum Wohle der Weltwirtschaft müsse es darum gehen, „eine mögliche Unterbrechung der Liefer- und Industrieketten zu vermeiden“.

Ukraine-Verhandlungen: EU appelliert an China - doch Peking weist Schlüssel des Problems von sich

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen appellierte zuletzt an Peking, seinen Einfluss auf Moskau geltend zu machen, um den Krieg in der Ukraine zu stoppen. Chinas Außenamtsvertreter Wang warnte am Samstag dennoch, die Rolle Chinas nicht zu überschätzen. „Der Schlüssel zu diesem Problem liegt nicht in den Händen Chinas, sondern in Washington und Brüssel“, sagte er. Es gehe um die europäische Sicherheit und „es liegt an den Europäern, die Sache zu regeln“.

Joe Biden (r.), Präsident der USA, sprach Mitte März mit Xi Jinping (Bildschirm), Präsident von China (Archivbild) © -/The White House/AP/dpa

Ukraine-Verhandlungen: Aussicht auf Lösung verschlechterte sich zuletzt - „Keine günstigen Voraussetzungen“

Die Aussichten für eine Verhandlungslösung zwischen der Ukraine und Russland verschlechterten sich Ende der Woche, nachdem Russland am Freitag den ersten Angriff der ukrainischen Armee auf russischem Gebiet seit Kriegsbeginn* gemeldet hatte. Der Angriff schaffe „keine günstigen Voraussetzungen für die Fortsetzung der Verhandlungen“ mit Kiew, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mit Blick auf eine neue virtuelle Gesprächsrunde mit ukrainischen Vertretern, die am Freitag begonnen hatte. Die Ukraine wollte den Angriff weder bestätigen noch dementieren. (dpa/AFP/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.