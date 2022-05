„Einsamkeit in Bösem und Hass“: Selenskyj formuliert vor Putins großem Tag besondere Beleidigung für Moskau

Von: Cindy Boden

Teilen

Die Nato fordert von Russland zum Weltkrieg-Gedenktag Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg. Selenskyj stellt Kontrast zu Moskau heraus. News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt : Nato-Chef Stoltenberg ruft Putin zur Beendigung des Krieges auf.

: Nato-Chef Stoltenberg ruft Putin zur Beendigung des Krieges auf. Ukraine-Präsident Selenskyj wirft Russland zum Weltkriegs-Jahrestag Geschichtsvergessenheit vor.

wirft vor. Dieser News-Ticker zu Russland-Ukraine-Verhandlungen und internationalen Bemühungen wird fortlaufend aktualisiert.

Kiew/Moskau - An diesem 9. Mai richten sich viele Blicke nach Moskau: Russlands Präsident Wladimir Putin will bei einer Militärparade sprechen. Vorab bekommt er einige Forderungen zu hören - etwa von der Nato. Das Bündnis hat Putin zum „Tag des Sieges“ über Hitler-Deutschland aufgefordert, die Kampfhandlungen in der Ukraine umgehend einzustellen.

„Ich rufe Präsident Putin zum 9. Mai noch einmal auf, den Krieg unverzüglich zu beenden, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen und Friedensverhandlungen aufzunehmen“, sagte Stoltenberg der Zeitung Welt. „Wir stehen fest an der Seite der Ukraine und werden dem Land weiterhelfen, sein Recht auf Selbstverteidigung durchzusetzen.“ Stoltenberg erwartet, „dass Putin am 9. Mai dieses Jahres erneut Lügen über die Nato und den Westen insgesamt verbreiten wird“.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Nato-Chef weist Vorwürfe aus Moskau zurück

Zudem wies der Nato-Generalsekretär Vorwürfe aus Moskau zurück, das westliche Verteidigungsbündnis verhalte sich „aggressiv“. „Mehr als sieben Jahrzehnte waren wir in der Lage, Krieg für unsere Alliierten zu verhindern. Die Nato ist eine defensive Allianz, und die gegenwärtige Krise zeigt, dass es überlebenswichtig ist, dass Europa und Nordamerika in der Nato zusammenstehen, um den Frieden zu sichern und die Werte von Freiheit und Demokratie zu bewahren.“ Stoltenberg betonte, die Allianz wäre, ebenso wie die Europäische Union, „auf den Trümmern des 2. Weltkriegs erbaut worden, um Krieg zu verhindern“.

Reaktionen aus Deutschland auf den Ukraine-Krieg lesen Sie in diesem News-Ticker.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Selenskyj arbeitet Kontrast „zu Moskaus Einsamkeit in Bösem und Hass“ heraus

Derweil sieht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine große Symbolkraft in den Reisen internationaler Prominenz in sein Land zum Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa. „Der heutige Tag in der Ukraine hat gezeigt, dass wir bereits ein vollwertiger Teil der freien Welt und eines vereinten Europas sind“, betonte er in seiner täglichen Videoansprache am Sonntagabend. „Dies ist ein offensichtlicher Kontrast zu Moskaus Einsamkeit in Bösem und Hass, die morgen jeder sehen wird“, sagte er in Anspielung auf die Feierlichkeiten zum „Tag des Sieges“. Am Sonntag hatten unter anderem US-Präsidentengattin Jill Biden, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, der kanadische Regierungschef Justin Trudeau und die U2-Musiker Bono und The Edge die Ukraine besucht.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, nimmt an einer Pressekonferenz teil. © Efrem Lukatsky/dpa

„Russland hat alles vergessen, was für die Sieger im Zweiten Weltkrieg wichtig war“, so der ukrainische Präsident. In einer besonderen Beleidigung für Moskau zog er erneut eine Parallele zwischen den russischen Angreifern und Nazi-Deutschland: „Ich bin all unseren Verteidigern dankbar, die die Ukraine verteidigen und vor den modernen Nachkommen dieses alten Übels retten.“ Schon zuvor hatte er den russischen Truppen vorgeworfen, sie hätten in der Ukraine „eine blutige Neuauflage des Nazismus organisiert“. (dpa/AFP/cibo)