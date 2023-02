Streit am Zoll: Waffen für Ukraine stecken offenbar wochenlang an Grenze fest

Von: Stephanie Munk

Teilen

Deutschland lieferte der Ukraine Panzerhaubitzen 2000. Doch deren Reparatur bereitete offenbar Schwierigkeiten. © Björn Trotzki/Imago

Ein Zollstreit mit der Slowakei verzögert offenbar seit Wochen Waffenhilfen für die Ukraine. Höchste deutsche Regierungskreise müssen vermitteln.

Berlin/Michalovce - Seit Wochen wird über westliche Waffenlieferungen für die Ukraine diskutiert. Die Zeit drängt für die ukrainische Armee. Zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs am 24. Februar wird eine neue Großoffensive von Wladimir Putins Truppen erwartet.

Es scheint jetzt so, als sei nicht nur die Bereitstellung von neuen Waffen aus dem Westen ein Problem - sondern auch die Reparatur von bereits vorhandenen. Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung hingen wochenlang MARS-Raketenwerfer und Panzerhaubitzen, die von Deutschland an die Ukraine geliefert worden waren, an der ukrainische-slowakischen Grenze fest.

Letztendlich mussten die Waffensysteme einen Umweg von 2000 Kilometer machen, um gewartet werden zu können: Über Polen kamen sie zur Reparatur nach Deutschland und wieder zurück, heißt es. Dadurch hätten sie der Ukraine auf dem Schlachtfeld weit länger als geplant gefehlt.

Zollstreit mit der Slowakei: Hoffnung auf schnelle Waffen-Wartung nicht erfüllt

Hintergrund sei ein bürokratischer Streit: Eigentlich sollten im Ukraine-Krieg beschädigte Panzerhaubitzen und Raketenwerfer direkt 35 Kilometer hinter der ukrainischen Grenze im Osten der Slowakei repariert werden. Dort ist eigens dafür ein Instandhaltungsstützpunkt der deutschen Rüstungsindustrie errichtet worden. Bezahlt wird die Reparatur vom deutschen Verteidigungsministerium. „Wir haben eine Einigung erzielt, und die Arbeit kann sofort beginnen, damit die gesamte Ausrüstung, die geliefert wurde, auch repariert werden kann“, hatte Ex-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht noch im November verkündet.

Slowakei verlangt Zollgebühren: Es geht um hohe Summen

Doch zu früh gefreut. Die slowakischen Behörden verlangen Zollgebühren für das Kriegsgerät, das zur Reparatur in die Slowakei kommt. Das Land lege die Zollbestimmungen so aus, dass für die Einfuhr aus einem Nicht-EU-Land wie der Ukraine in ein EU-Land wie der Slowakei Zoll anfalle, da durch die Reparatur eine „Veredelung“ stattfinde. Dabei gehe es um hohe Geldsummen, heiß es im SZ-Bericht. Zumal auch bald deutsche Marder- und Leopard-Panzer zur Reparatur in der Slowakei eintreffen dürften.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Waffenhilfe für Ukraine stockt: Deutsche Regierung nutzte offenbar alle Kanäle

Der Zollstreit rief laut SZ höchste deutsche Regierungskreise auf den Plan. Kanzleramt, Weißes Haus und der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hätte auf die Slowaken eingewirkt, auch Außenministerin Annalena Baerbock und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sollen Vermittlungsversuche gestartet haben. Die Slowakei aber habe auf geltendes Recht gepocht.

Offenbar soll sich nun aber eine Lösung des Problems abzeichnen: Pistorius verhandelte wohl mit dem slowakischen Verteidigungsminister am Rande des Treffens der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. Es soll sich künftig ein slowakisches Rüstungsunternehmen um den Transport der Waffensysteme und die Zollvorschriften kümmern. Dazu müssten jedoch erst Verträge geschlossen werden. Anhand derer soll es dann Zollausnahmen für den Sonderfall des Ukraine-Kriegs geben. (smu)