Macht „Londongrad“ Ukraine-Sanktionen wirkungslos? Experten sehen Schlupfloch für Putins Oligarchen

Von: Sven Hauberg

Büroangestellte beim Londoner Gebäudekomplex «Canary Wharf»: In der britischen Hauptstadt haben viele reiche Russen ihr Geld geparkt. © Victoria Jones/picture alliance/dpa/PA Wire

Sollte Russland in der Ukraine einmarschieren, will Großbritannien das Land mit harten Sanktionen belegen. Doch längst haben es sich reiche Russen mit Kreml-Beziehungen in London gemütlich gemacht.

London - Die britische Hauptstadt sei „der korrupteste Ort auf Erden“, sagte Roman Borisovich, russischer Exilant und leidenschaftlicher Kritiker von Wladimir Putin, einmal. Was Borisovich meinte: London ist voll mit Geld aus dubiosen Quellen, viel davon stammt aus Russland. In keiner anderen westlichen Metropole sollen derart viele russische Millionäre und Milliardäre leben wie in der Stadt an der Themse, die manch einer schon „Londongrad“ getauft hat. Vor allem in reichen Stadtvierteln wie Mayfair oder Chelsea residieren viele reichen Russen, haben dort einen zweiten Wohnsitz oder eine Geschäftsadresse.

Angesichts der sich zuspitzenden Ukraine-Krise könnten diese engen Verbindungen zwischen Russland und dem Vereinigten Königreich nun zum Problem werden. Denn die Regierung in London gilt als einer der schärfsten Kritiker des russischen Militäraufmarschs an der Grenze zur Ukraine und in Belarus. So sprach etwa Premierminister Boris Johnson bei seinem Besuch im Nato-Hauptquartier in Brüssel von der „größten Sicherheitskrise für Europa seit Jahrzehnten“; es sei nicht ausgeschlossen, dass „sehr bald etwas absolut Katastrophales geschehen könnte“.

Für den Fall, dass Russland tatsächlich in der Ukraine einmarschieren sollte, kündigte Großbritannien scharfe Sanktionen an. Wer den Kreml unterstütze, solle sich im Vereinigten Königreich nicht verstecken können, sagte Außenministerin Elizabeth „Liz“ Truss. „Unabhängig davon, ob Sie Russlands aggressives Vorgehen gegen die Ukraine unterstützen oder für den Kreml von größerer Bedeutung sind, werden wir die Möglichkeit haben, Sie zu sanktionieren.“ Bei der Ankündigung der Sanktionen sorgte Truss im Unterhaus allerdings für Erheiterung - schließlich ist die Anwesenheit von teils schmutzigem russischem Geld in London seit langem ein offenes Geheimnis.

Großbritannien: „Goldene Visa“ lockten Hunderte reiche Russen

Schuld daran sind Beobachtern zufolge nicht nur fehlende Regulierungen, sondern auch Visa-Programme, mit denen reiche Russen gezielt nach Großbritannien gelockt worden seien. Allein über diese sogenannten „Goldenen Visa“ sollen seit Mitte der 90er-Jahre mehr als 700 Russen eine Aufenthaltsgenehmigung für Großbritannien erhalten haben. „Es gibt viele Russen mit sehr engen Verbindungen zu Putin, die in der britischen Geschäfts- und Gesellschaftsszene gut integriert und aufgrund ihres Reichtums akzeptiert sind“, heißt es in einem britischen Parlamentsbericht aus dem Jahr 2020, aus dem CNN zitiert. „Das Vereinigte Königreich hat russisches Geld willkommen geheißen, und es wurden - wenn überhaupt - nur wenige Fragen über die Herkunft dieses beträchtlichen Reichtums gestellt.“ Derselbe Bericht bezeichnet London als „Waschsalon“ für schmutziges Geld.

„Diese Oligarchen und hochrangigen Leute in Russland wollen nicht ihre ganze Zeit in Moskau verbringen“, sagte der Politikprofessor Tyler Kustra von der Universität Nottingham gegenüber CNN. „Sie genießen es, nach Heathrow zu fliegen, rauszukommen und in ihren Stadthäusern in Belgravia, Chelsea und Kensington zu leben und bei Harrods einzukaufen“.

Zwar gebe es im britischen Parlament eine große Mehrheit, die eine Änderung der entsprechenden Gesetze wünsche, so Tom Keatinge, Direktor am Zentrum für Wirtschaftskriminalität des Royal United Services Institute gegenüber Tagesschau.de. Passiert sei allerdings nichts. „Wegen des Brexit und wegen eines Desinteresses in der Regierung gab es keine Energie, das Thema anzugehen“, so Keatinge. Außerdem sei es schwierig, das komplexe Geflecht an Geschäftsbeziehungen zu entwirren. Das entsprechende Handelsregister etwa sei unbrauchbar. „Da sind Firmen auf den Namen Mickey Mouse registriert oder auf ein zweijähriges Mädchen.“ Außenministerin Tuss zufolge soll immerhin Ende 2022 eine Vorlage ins Parlament eingebracht werden, um eine Behörde zu schaffen, die Eintragungen im Handelsregister nachverfolgen kann.

Russland: Zusammenbruch der Sowjetunion machte viele Oligarchen reicher

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion waren viele russische Oligarchen zu Geld gekommen, vor allem im Zuge der Privaatisierung von Staatsunternehmen. In London fanden sie einen sicheren Hafen für ihr neues Geld - und dazu noch Rechtsanwälte und Banker, die halfen, das Geld gut anzulegen. „Finanz- und Dienstleistungsunternehmen haben das Vereinigte Königreich seit langem zu einem bequemen Ort für schmutziges Geld gemacht“, heißt es in einem Bericht der Denkfabrik Chatham House vom vergangenen Dezember. „Viele der Finanzdienstleistungen, die angeboten werden, sind legal, während andere aufgrund von Geheimhaltung und fehlender Strafverfolgung von ungewisser Legalität sind.“

Die Beteuerungen der britischen Regierung, mit harter Hand auf eine mögliche russische Aggression reagieren zu wollen, wirken deshalb auf manch Kritiker wenig überzeugend. Der Tenor: Wenn Großbritannien es seit Jahren nicht schafft, für Ordnung in der eigenen Hauptstadt zu sorgen - wie will es dann russische Oligarchen mit Kreml-Verbindung mit Sanktionen belegen? (sh)